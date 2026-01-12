English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sankranti Festival: పిఠాపురంలో అంబరాన్నింటిన సంక్రాంతి సంబురాలు..

Sankranti Festival:  ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురంలో సంక్రాంతి సంబురాలు అంబరాన్నంటాయి. మూడు రోజులు జరిగిన వేడుకల్లో ప్రముఖ   సినీ దర్శకుడు హరీష్ శంకర్, నటుడు నవీన్ పోలిశెట్టి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 12, 2026, 10:46 AM IST

Pithapuram Sankranthi Festival: పిఠాపురం ఆర్ ఆర్ బి హెచ్ ఆర్ కళాశాల గ్రౌండ్ ఎదురుగా నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాల్లో.. బుల్లితెర, వెండితెర నటులు, స్థానిక కళాకారులు అద్భుతమైన ప్రతిభ ప్రదర్శించారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే పవన్ కళ్యాణ్ ఈ కార్యక్రమాలకు నాంది పలికారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇదే విధంగా పిఠాపురంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని, గోదావరి జిల్లాలలో కోడిపందాలు వంటి జూదం లేకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. అందుకనుగుణంగానే మూడు రోజులు నిర్వహించిన కార్యక్రమాలు అందరిని ఆకట్టుకున్నాయి.మరోవైపు సంక్రాంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరం సగం ఖాళీ అయిపోయింది. నగర రోడ్లన్నీ వెలవెలబోతున్నాయి. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనాలు పల్లెబాట పట్టారు. విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే లక్షలాది వాహనాలు ఏపీవైపు తరలి వెళ్లాయి. 

లక్షలాది వాహనాలు తరలిపోవటంతో టోల్ ప్లాజా నిర్వాహకులకు భారీగా ఆదాయం వచ్చింది. కానీ పండుగకు రద్దీ ఉంటుందని తెలిసినా...సరైన ఏర్పాట్లు చేయకపోవడంపై టోల్ ప్లాజా సిబ్బందిపై వాహనదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.సంక్రాంతి రద్దీ నేపథ్యంలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్  సామాన్యులను అధికచార్జీలతో దండుకుంటున్నాయి. దీంతో ఆర్టీఏ అధికారులు రంగంలోకి దిగి  ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టారు. దీనిలో భాగంగా  KPHB, JNTU వద్ద ప్రేఐవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సులను ఆపి తనిఖీలు చేపట్టారు. రూల్స్‌ పాటించని నిర్వాహకులపై  కేసులుఫైల్‌ చేస్తున్నారు. చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.  

తనిఖీలలో ఓ బస్సులో వాహనాన్ని తరలిస్తున్న వారిపైన కేసు నమోదు చేయడంతో పాటు వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు. కొన్ని బస్సులలో అగ్నిమాపక పరికరాలు లేకపోవడంతో అధికారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అగ్ని ప్రమాదాల  విషయమై తప్పినసరిగా  జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.

