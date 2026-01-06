English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sankranti Festival: జనసేన ఎమ్మెల్యే తీరే వేరయా.. కాకినాడ జిల్లాలో సంక్రాంతి సంబరాలు హాట్ టాపిక్‌..!

Sankranti Festival in Kakinada: కాకినాడ జిల్లాలో సంక్రాంతి సంబరాలు హాట్ టాపిక్‌గా మారాయా..! కాకినాడ రూరల్ లో జోరుగా కోడి పందాలు, రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు నిర్వహిస్తున్నారా..! ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం వెనుక ఓ జనసేన ఎమ్మెల్యే ఉన్నారని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోందా..! ఆయనపై జిల్లా ఎస్పీ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ పెరుగుతోందా..! అటు సదరు నేతపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కు ఫిర్యాదు చేసే యోచనలో కూటమి నేతలు రెడీ అవుతున్నారా..!   

Sankranti Festival in Kakinada: జనసేన అధినేత , డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నీతి, నిజాయితీతో పారదర్శకంగా పాలన చేస్తున్నారు. తాను ప్రాతినిద్యం వహిస్తున్న కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం తో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. తన నియోజకవర్గం పిఠాపురంను కంచుకోటగా మలుచుకుంటున్నారు. గతేడాది జనవరి 10న పిఠాపురం విచ్చేసి పవన్ కల్యాణ్ సంక్రాంతి సంబరాలను ప్రారంభించారు. గంగిరెద్దులు, గొబ్బెమ్మలు, భోగిమంటలు వంటి సాంప్రదాయ తెలుగు పోటీలు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే ఈ ఏడాది కూడా జనవరి పదోతేదీనే సంక్రాంతి సంబరాలను నియోజకవర్గంలో ప్రారంభించేందుకు విచ్చేస్తున్నారు. సంక్రాంతికి ముందు తన నియోజకవర్గానికి వచ్చి సాంప్రదాయాన్ని గుర్తుచేయడం ఆనవాయితీగా పెట్టుకున్నారు.
 
కాకినాడ జిల్లాలో మొత్తం ఏడు నియోజకవర్గాలు.. ఇందులో పిఠాపురం నుంచి పవన్ కళ్యాణ్, కాకినాడ రూరల్ నుంచి జనసేన ఎమ్మెల్యేగా పంతం నానాజీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఇందులో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సాంప్రదాయంగా సంక్రాంతిని నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ పొరుగునే ఉన్న జనసేన ఎమ్మెల్యే మాత్రం కోడిపందాలు, రికార్డింగ్ డాన్స్ లు పెట్టి అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ప్లెక్సీలు పెట్టారు. ఇది జనసేనానితో పాటు.. మొత్తం పార్టీకి ఇది కలంకంగా మారుతోంది. పైగా నానాజీ జనసేనలోకి రాకముందు కాంగ్రెస్ లో ఉండి పేకాట శిబిరాలు నిర్వహిస్తారని పేరు ఉండేది. వైసీపీ కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆయనపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు కూడా చేశారు. పేకాడితేనే నానాజీకి రోజు గడుస్తుందంటూ ప్రచారం చేసేవారు. గతేడాది రూరల్ లో జరిగిన కోడి పందాల వ్యవహారాలపై మహిళా సంఘాలు నిరసన కూడా వ్యక్తం చేశాయి..
 
తాజాగా ఈసారి కాకినాడ రూరల్ లో రెండు జనసేన వర్గాలు కోడిపందాలు ఏర్పాటు చేసేశాయి. ఒక్క కరపలోనే ఈసారి రెండు బరులు ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు పవన్ కళ్యాణ్ పేరిట రూరల్  నియోజకవర్గంలో కోడిపందాలకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. ఆయన ఫోటోలు ఇన్విటేషన్ లో వేశారు. ఇది మరింత వివాదంగా మారుతోంది. తాము ఎక్కడ అడిగితే అక్కడ అనుమతి ఇవ్వాలని జనసైనికులు పోలీసులపై ఒత్తిడి చేస్తున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈసారి నూతన ఎస్పీ వచ్చారు. దీనిని కట్టడి చేస్తారని ప్రచారం జరిగింది. కానీ అటు పిఠాపురం తో పాటు ఇటు కాకినాడ రూరల్ లో తిరిగి పందెంరాయుళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. అయితే అతని కంటే ఘనుడు ఆచంట మల్లన్న అన్న సామెతను గుర్తుచేస్తున్నారు. 
 
గతంలో కోటి రూపాయలతో కరపలో పందాలు ఏర్పాటు చేస్తే అదే జన సైనికులు ఈసారి రెండు కోట్లకు పైగా వెచ్చించి భారీ స్థాయిలో రెండు బరులు పెట్టారు. ఇప్పటినుంచే బరులు ఏర్పాటు చేసి వాటికి పూజలు చేసి పనులు మొదలు పెట్టేశారు. కోడిపందాలలో అత్యంత కీలకమైనవి, జూతగాళ్లు కోల్పోయేది, నిర్వాహకులు సంపాదించేది గుండాట. దీనినే గోదావరి భాషలో నెంబర్ గుండు అంటారు. ఈ రెండు బరుల వద్ద ఒక్కో బరికి 50 లక్షలు పైగా గుండాట నిర్వాహకుల నుంచి వసూలు చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అలాగే ఏదైతే కార్లు, బుల్లెట్లు పెట్టి పెద్ద పందాలు వేస్తున్నారో వారి నుంచి ఒక్కొక్కరు 10 శాతం కమిషన్ ముందే మాట్లాడేసారని జనసైనికులే తెలిపారు. పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ డామేజ్ కాకుండా సీక్రెట్ గా కోడిపందాలకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. కానీ జనసేన ఎమ్మెల్యే ఉన్న కాకినాడ రూరల్ లో మాత్రం బరితెగించేసారని ఆ పార్టీ సీనియర్ కార్యకర్తలు వాపోతున్నారు.
 
మరోవైపు జిల్లాలో మిగిలిన ఎమ్మెల్యేలు కొండబాబు, దివ్య, రాజప్ప, వంటి వారు జూదానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. వారి అనుచరులు పందాలు ఆడించినా వాళ్లుమాత్రం అటువైపు తొంగి చూడటం లేదు. ఇక డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కూడా ఇటు వైపు చూడటం లేదు. కానీ ఎమ్మెల్యే నానాజీకి మాత్రం ఇందుకు పూర్తి విరుద్దంగా వ్యవహారిస్తున్నారు. గతేడాది తాము వీటిని కట్టడి చేసేందుకు ప్రయత్నించగా తమపై బదిలీ వేటు వేసారని బాధిత అధికారులు సైతం వాపోతున్నారని తెలిసింది. అటు కోడిపందాలు సాంప్రదాయం అన్నప్పుడు కత్తులు కట్టేందుకు వీలులేదు. కానీ కోడిపందాల బరులు వద్ద కత్తులు బహిరంగంగా కట్టి ఆడిస్తున్నారు. అలాగే అక్కడే మద్యం షాపులు, పేకాట శిబిరాలు, గుండాట తోపాటు హోటళ్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటన్నిటికీ వారు నిర్వాహకులకు లక్షల్లో చెల్లిస్తారు. ఇది వారికి అదనపు ఆదాయం. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రూరల్ లో కోడిపందాలు, గుండాట, పేకాట శిబిరాలకు జరుగుతున్న ఏర్పాట్లు చూసి ఎస్పీ చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళా సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఈసారి పవన్ కళ్యాణ్ పరువు జూదంలో కలవడం ఖాయం అని వైసీపీ టార్గెట్ చేస్తోంది.

