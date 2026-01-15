English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Cockfight Prize: సంక్రాంతి జాక్‌పాట్.. రూ.కోటి 50 లక్షలు గెలుచుకున్న ఓ కోడి

Cockfight Prize: సంక్రాంతి జాక్‌పాట్.. రూ.కోటి 50 లక్షలు గెలుచుకున్న ఓ కోడి

Sankranti Jackpot One Crore 53 Lakhs Won In Cockfight: సంక్రాంతి పండుగ సంబరాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతుండగా.. కోడిపందెల్లో ఓ వ్యక్తికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌ తగిలింది. ఉత్కంఠగా జరిగిన పోటీల్లో కోటి యాభై మూడు లక్షలు గెలుచుకున్నాడు. ఈ వార్త వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 15, 2026, 08:53 PM IST

Cockfight Prize: సంక్రాంతి జాక్‌పాట్.. రూ.కోటి 50 లక్షలు గెలుచుకున్న ఓ కోడి

Sankranti Jackpot: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జోరుగా.. హుషారుగా.. అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. భోగి, సంక్రాంతి సందర్భంగా జరుగుతున్న కోడిపందేలు ఉత్సాహంగా సాగుతున్నాయి. గోదావరి జిల్లాల్లో ఉత్సాహంగా సాగుతున్న పోటీల్లో వేల కోట్ల రూపాయల్లో దందాలు జరుగుతున్నాయి. కోడిపందాల బరుల్లో డబ్బుల వర్షం కురుస్తోంది. నోట్లకు రెక్కలు వచ్చినట్టు డబ్బు ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో కోడిపందెం పోటీల్లో ఓ వ్యక్తి కోటిన్నర బహుమతి గెలుచుకున్నాడు. ఈ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా, తాడేపల్లిగూడెంలో కోడిపందాలు ఉత్సాహంగా సాగుతున్నాయి. రెండో రోజు జరిగిన కోడిపందాల్లో ఓ కోడి ఏకంగా రూ.కోటి 43 లక్షలు గెలిచింది. పైబోయిన వెంకటరామయ్య బరిలో 1 కోటి 53 లక్షల పందెం జరిగింది. గుడివాడ ప్రభాకర్ (సేతువ), రాజమండ్రి రమేష్ (డేగ) మధ్య భారీ పందెం నిర్వహించారు. రాజమండ్రి రమేష్‌ డేగ విజేతగా నిలిచింది. రేపు మరో భారీ పందానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. పందాల్లో పాల్గొనేందుకు పందెం రాయుళ్లు భారీగా తరలివచ్చారు.

ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పోలీసులపై పందెంరాయుళ్లే పైచేయి సాధించారు. కోళ్లకు కత్తులు కట్టి పందేలకు తెరలేపారు. కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు దగ్గరుండి బరులను ప్రారంభించారు. పందేల మాటున పెద్దఎత్తున గుండాట, పేకాట, కోతాట, జూదాలను యథేచ్ఛగా నిర్వహిస్తున్నారు. మొదటి రోజున ఒక్క తాడేపల్లిగూడెంలో రూ.100 కోట్లకు పైగా నగదు చేతులు మారుతుందని అంచనా. కోడి పందేలు, జూదాలు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామంటూ ప్రచారం హోరెత్తించిన పోలీసు యంత్రాంగం పత్తా లేకుండా పోయింది. పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఎక్కడ చూసిన కోడిపందేల జోరే కనిపిస్తోంది. కూటమి నేతల ఆధ్వర్యంలో వందకు పైనే బరులు ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం నుంచే పందేలు, గుండాట, పేకాటను మొదలుపెట్టేశారు. డేగాపురం, నరసాపురం, పెదఅమిరంలో క్యాసినోలు ఏర్పాటుచేసి భారీ మొత్తంలో జూద కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

ఎక్కువ మంది తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన వారే క్యాసినోలోకి వెళ్తున్నట్లు సమాచారం. భీమవరం, ఉండి, దెందులూరు, తాడేపల్లిగూడెం, నూజివీడు, ఉంగుటూరు, తణుకు తదితర చోట్ల ఏర్పాటుచేసిన పెద్ద బరుల వద్ద బౌన్సర్లను ఏర్పాటుచేశారు. పందెం కోసం పుంజులు తెచ్చినవారికి, డబ్బులు కాసేవారికి, చూసేందుకు వచ్చేవారికి వేర్వేరు చేతి బ్యాండ్లు ఇచ్చి గ్యాలరీల్లోకి అనుమతిస్తున్నారు. ఎక్కడికక్కడ మద్యం స్టాళ్లు ఏర్పాటచేసి విచ్చలవిడిగా మద్యం విక్రయాలు చేస్తున్నారు. పట్టణ శివార్లలోని పలు గెస్ట్‌హౌస్‌లు, ప్లాట్లు పేకాట శిబిరాలతో జూద కేంద్రాలుగా మారిపోయాయి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jackpot Prize MoneyCockfightPandemkodisankranti festivalWest godavari

