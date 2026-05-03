AP Woman Trapped in Muscat: మస్కట్‌లో చిక్కుకొని ఏపీ మహిళ నరకయాతన.. సెల్ఫీ వీడియోతో కాపాడాలంటూ పవన్ కల్యాణ్‌ను వేడుకలు

Woman Trapped in Muscat: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన షానాజ్ అనే మహిళ మస్కట్ దేశంలో చిక్కుకుంది. పవన్ కల్యాణ్ అన్నా.. మీరే నన్ను కాపాడాలి అంటూ సెల్ఫీ వీడియో ద్వారా వేడుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 3, 2026, 06:39 PM IST

AP Woman Trapped in Muscat Seeks: ఏపీలోని అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన షానాజ్ అనే మహిళ బతుకు దెరువు కోసం.. తన ముగ్గురి పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గరే వదిలేసి మస్కట్ దేశం వెళ్లింది. అయితే మస్కట్‌లో తాను నరకయాతన అనుభవిస్తున్నానని.. తిరిగి తనను స్వదేశం‌కు రప్పించేందుకు సాయం చేయాలని సదరు మహిళ వేడుకుంది. బాత్ రూమ్ నుంచి సెల్ఫీ వీడియో తీసి సన్నిహితులకు పంపిన షానాజ్… తనను కాపాడాలని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌ను వేడుకుంది.

అసలేం జరిగిందంటే?
అన్నమయ్య జిల్లా వాల్మీకిపురానికి చెందిన షానాజ్ అనే మహిళ తన ముగ్గురు పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం అప్పులు చేసి ఏజెంట్ ద్వారా మస్కట్ దేశానికి వెళ్లింది. అక్కడ జీతం ఎక్కువగా ఉంటుందని నమ్మించి డబ్బులు తీసుకొని ఏజెంట్ మస్కట్ పంపించాడు. అయితే అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత పరిస్థితి వేరేలా ఉంది. అక్కడ యాజమాని చేతిలో తీవ్ర చిత్రహింసలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు బాధిత మహిళ తెలిపింది. తనను గదిలో బంధించారని కన్నీరు మున్నీరైంది. తనకు ఏమైనా జరిగితే తన బిడ్డలు దిక్కులేని వారవుతారని.. ఎలాగైనా తనను స్వదేశానికి రప్పించి రక్షించాలని ఆ వీడియోలో షానాజ్ దీనంగా వేడుకుంది.

మస్కట్‌లో తాను నరకయాతన అనుభవిస్తున్నానని.. ఓ గదిలో తనను బంధించిన యజమాని తాగడానికి నీళ్లు, తిండి కూడా ఇవ్వకుండా బాగా కొడుతున్నారని, తనకు మూర్ఛ కూడా వస్తుందని షానాజ్ కన్నీరు మున్నీరైంది. తనకు ముగ్గురు పిల్లలని, తాను చనిపోతే పిల్లలు అనాధలు అవుతారని మహిళ వాపోయింది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గారూ నన్ను కాపాడండి.. ఈ నరకం నుంచి నన్ను బయటపడేయండి.. స్వదేశానికి వచ్చేలా సహాయం చేయండి అంటూ ఆ మహిళ వేడుకుంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

