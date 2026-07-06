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Kadapa School Bus: రన్నింగ్ బస్సు నుంచి ఊడిపోయిన బస్సు టైర్లు.. 30 మంది విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం.. వీడియో..

Pulivendula bus accident: స్కూల్ బస్సు వెళ్తుండగా ఒక్కసారిగా వెనుక వైపు ఉన్న రెండు టైర్లు కూడా ఊడిపోయాయి. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ చాకచక్యంగా ప్రవర్తించడంతో 30 మంది విద్యార్థుల ప్రాణాలు దక్కాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పులివెందులలో చోటు చేసుకున్న  ఈ ఘటన స్థానికంగా వివాదంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:38 PM IST
Kadapa School Bus: రన్నింగ్ బస్సు నుంచి ఊడిపోయిన బస్సు టైర్లు.. 30 మంది విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం.. వీడియో..
Image Credit: kadapa(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kadapa School Bus: రన్నింగ్ బస్సు నుంచి ఊడిపోయిన బస్సు టైర్లు.. 30 మంది విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం.. వీడియో..
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