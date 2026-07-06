/Kadapa School Bus: రన్నింగ్ బస్సు నుంచి ఊడిపోయిన బస్సు టైర్లు.. 30 మంది విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం.. వీడియో..

Pulivendula School bus accident: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు తెరుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలలోవైపు ఆసక్తి చూపిస్తే, మరికొంత మంది తల్లిదండ్రులు ప్రైవేటు స్కూళ్లలో తమ పిల్లల్ని చేర్పించారు. నార్మల్ గా కొన్ని ప్రైవేటు స్కూళ్లు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రల నుంచి లక్షల కొద్ది ఫీజులు వసూలు చేస్తు విద్యార్థులకు అందించాల్సిన వసతుల్లో మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి.
సీసీటీవీ ఫుటేజ్..!
కడప జిల్లాలో స్కూలు బస్సుకు ప్రమాదం
పులివెందులలో రన్నింగ్లో ఉండగా ఊడిపోయిన స్కూల్ బస్సు రెండు టైర్లు
ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 30 మంది విద్యార్థులు
డ్రైవర్ అప్రమత్తతతో సురక్షితంగా బయటపడిన విద్యార్థులు https://t.co/2iOvsOW6Ah pic.twitter.com/VFCeDvg5mG
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 6, 2026
ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఎక్కువగా ఫిట్ నెస్ లేని బస్సులు, సరిగ్గా బస్సులు నడపక రాకున్న వ్యక్తుల్ని స్కూల్ బస్సుల డ్రైవర్ లుగా కొన్ని స్కూళ్లు నియమించుకుంటున్నాయి. దీంతో తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా.. ఏపీలోని పులివెందులలో ఒక ప్రైవేటు స్కూల్ బస్సుకు పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. డ్రైవర్ కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండటంతో విద్యార్థులు పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డాడు.
కడప జిల్లా పులివెందులలో సోమవారం ఒక స్కూల్ బస్సుకు పెద్ద ప్రమాదం తృటిలో తప్పింది. విద్యార్థులను తీసుకుని పాఠశాలకు వెళ్తున్న సమయంలో రోడ్డు సరిగ్గా లేక పొవడంతో బస్సు వెనుక టైర్లు రెండు ఒక్కసారిగా ఊడిపోయాయి. దీంతో బస్సు ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పింది. కానీ డ్రైవర్ మాత్రం చాకచక్యంగా వ్యవహరించడంతో రోడ్డుపక్కల బస్సును సడెన్ బ్రేక్ వేసి మరీ ఆపాడు. అప్పటికే బస్సులో ఉన్న విద్యార్థులుగట్టిగా కేకలు పెట్టారు. బస్సు ఆగడంతో స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున గుమిగూడారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 30 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు.
ఈ ఘటనతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు. తమ పిల్లల ప్రాణాలు అంటే లెక్కలేదా..?.. లక్షల ఫీజులు తీసుకుంటూ ఫిట్ నెస్ లేని బస్సుల్ని ట్రాన్స్ పోర్ట్ కోసం ఉపయోగించడం ఏంటని మండి పడుతున్నారు. దీనిపై స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు సైతం సదరు స్కూల్ నిర్వాహణపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక వేళ బస్సు కంట్రోల్ కాకుంటే..ఎవరు బాధ్యులని పిల్లల తల్లిదండ్రులు యాజమాన్యంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.
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