/School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..వచ్చే వారం వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఎందుకంటే?

School Holiday Ganesh Chaturthi: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఈ సెప్టెంబర్ నెల ఎంతో ఉత్సాహాన్ని తీసుకురాబోతోంది. ఈ నెలలో వరుసగా వస్తున్న పండుగలు, సాధారణ సెలవుల కారణంగా విద్యార్థులకు వరుస హాలిడేలు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో పాఠశాలల్లో పండుగ వాతావరణం ముందుగానే కనిపిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు రెండూ ఈ సెలవుల పరిధిలోకి రానున్నాయి.
శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సెలవులతో సందడి
హిందూ మతంలో అత్యంతంగా పూజించే దేవుళ్ళలో ఒకరైన శ్రీ కృష్ణ భగవానుడి జన్మదినోత్సవాన్ని శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమిగా దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగను భారతదేశం అంతటా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. ఈ పండుగ సందర్భంగా దేవాలయాలను అందంగా అలంకరిస్తారు. ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తారు. భక్తులు భజనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ఇతర ఉత్సవ వేడుకలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.
శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగను పురస్కరించుకుని రేపు (సెప్టెంబర్ 4) పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ సెలవు విద్యార్థులకు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవడానికి, సాంప్రదాయ, మతపరమైన వివిధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా పలు ఇతర రాష్ట్రాల్లోని విద్యాసంస్థలు కూడా ఈ ప్రభుత్వ సెలవు దినాన్ని పాటిస్తాయి. ఈ రోజున రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు మూసి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
ఆ మరుసటి రోజు అంటే సెప్టెంబర్ 5న శనివారం నాడు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం (టీచర్స్ డే) కూడా ఉంది. సాధారణంగా ఈ రోజు జనరల్ హాలిడే కాకపోయినప్పటికీ, చాలా పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. మరికొన్ని విద్యా సంస్థలు ఈ సందర్భంగా లోకల్ హాలిడేను కూడా ప్రకటిస్తాయి. ఇక ఆ తర్వాతి రోజు సెప్టెంబర్ 6న ఆదివారం కావడంతో సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. ఈ విధంగా చూసుకుంటే, శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సెలవుతో ప్రారంభమై ఆదివారం వరకు విద్యార్థులకు వరుసగా సెలవులు లభించే అవకాశం ఉంది.
వచ్చే వారంలో మరో శుభవార్త!
విద్యార్థులకు కేవలం ఈ వారంలోనే కాకుండా, వచ్చే వారం కూడా సెలవుల రూపంలో ఒక పెద్ద శుభవార్త వేచి ఉంది. సెప్టెంబర్ 12న రెండో శనివారం కావడంతో చాలా పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. ఆ మరుసటి రోజు సెప్టెంబర్ 13న ఎలాగూ ఆదివారం సాధారణ హాలిడే. ఇక ఆ వెంటనే సెప్టెంబర్ 14న సోమవారం నాడు వినాయక చవితి పండుగ రానుంది. ఇలా వరుసగా రెండో శనివారం, ఆదివారం, వినాయక చవితి పండుగ సెలవుల కలయికతో విద్యార్థులకు మరోసారి వరుస సెలవులు రానున్నాయి.
మొత్తంగా ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో వరుస సెలవులతో విద్యార్థులకు ఫుల్ జోష్ దక్కనుంది. అయితే, ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, జిల్లా యంత్రాంగాలు లేదా వ్యక్తిగత విద్యా సంస్థలు జారీ చేసే అధికారిక నోటిఫికేషన్లను బట్టి ఈ సెలవుల షెడ్యూల్ మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆయా పాఠశాలలు జారీ చేసే నోటిఫికేషన్లను గమనించాల్సి ఉంటుంది.
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