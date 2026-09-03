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School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..వచ్చే వారం వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఎందుకంటే?

School Holiday Ganesh Chaturthi: ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో పాటు పలు ఇతర రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాల విద్యార్థులకు పండుగలు, సాధారణ సెలవుల కారణంగా వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. రేపు (సెప్టెంబర్ 4) శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగతో సెలవుల సందడి ప్రారంభమవుతుంది. ఆపై ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం, వినాయక చవితి, వారాంతపు హాలిడేల కలయికతో విద్యార్థులు తమ కుటుంబాలతో కలిసి పండుగలను ఆనందంగా జరుపుకోవడానికి ఈ సమయం గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 03, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:46 PM IST
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..వచ్చే వారం వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఎందుకంటే?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..వచ్చే వారం వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఎందుకంటే?
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