School Holiday: పిల్లలు ఎగరిగంతేసే వార్త.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈరోజు ఆ జిల్లా పాఠశాలకు కూడా హాలిడే..!

School Holiday Today : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంపై మొంథా తుఫాను ప్రభావం.. పెరుగుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ తుఫాను కారణంగా కొన్ని జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా పల్నాడు జిల్లాలో వర్షాలు తీవ్రంగా పడే అవకాశం ఉండడంతో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

School Holiday: పిల్లలు ఎగరిగంతేసే వార్త.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈరోజు ఆ జిల్లా పాఠశాలకు కూడా హాలిడే..!

Schools Holiday : పల్నాడు జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, అంగన్‌వాడీలు, గురుకుల పాఠశాలలు, కళాశాలలు మంగళవారం అక్టోబర్ 28న సెలవుగా ప్రకటించారు. వాతావరణ పరిస్థితులను అనుసరించి ఇంకా సెలవులు ఇవ్వాల్సి వచ్చినా తరువాత సమాచారం అందిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.

మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి, విశాఖపట్టణం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు పడతాయని సూచనలు ఉన్నాయి. అలాగే పశ్చిమ గోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. తుఫాను ప్రభావం చూపే ప్రాంతాల్లో సహాయక బృందాలను సిద్ధం చేసింది.  అలాగే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించేందుకు శాటిలైట్ ఫోన్లు, రక్షణ సామగ్రి, మందులు అందుబాటులో ఉంచారు. ఇరిగేషన్, సివిల్ సప్లైస్, విద్యుత్, మెడికల్ శాఖలు పూర్తి సిద్దంగా ఉన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

వర్షాలు మరింత పెరిగే అవకాశం దృష్ట్యా ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. వరద ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా, విద్యుత్ తీగల దగ్గర ఉండకుండా, అధికారుల సూచనలు పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పిల్లలు, వృద్ధులు ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మరోపక్క తిరుపతి జిల్లా లో కూడా అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు.

తుఫాను ఉధృతి తగ్గే వరకు ప్రజలు అత్యవసర అవసరాలు తప్ప బయటికి రాకుండా ఉండాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. పరిస్థితిని నిరంతరం పరిశీలిస్తూ, అవసరమైన చోట వెంటనే సహాయం అందిస్తామని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం హామీ ఇస్తోంది.

