School Holidays Dasara: విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. ఈ నెలాఖరు వారంలో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. దసరా పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని స్కూళ్లకు, ఇతర మిషనరీ స్కూళ్లకు హాలీడేస్ ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా దసరా పండుగ సందర్భంగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఈసారి 9 రోజులు సెలవులు ఇచ్చింది.
దసరా సందర్భంగా స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. దసరా నవరాత్రుల సందర్భంగా ఏకంగా 9 రోజుల పాటు సెలవులను ప్రకటించినట్లు అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ వార్త తెలిసిన విద్యార్థులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూళ్లకు సెప్టెంబరు 24 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు దసరా సెలవులు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. వీటితో పాటు జూనియర్ కాలేజీలు, క్రిస్టియన్ మైనారిటీ స్కూళ్లకు కూడా వేర్వేరు తేదీల్లో సెలవులు ఇవ్వనున్నారు.
తెలంగాణ స్కూళ్లకు సెలవులు తేదీలివే?
దసరా నవరాత్రుల సందర్భంగా తెలంగాణలోని స్కూళ్లకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వం పాఠశాలలకు సెప్టెంబరు 21 నుంచి అక్టోబరు 3 వరకు దసరా సెలవులు ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
