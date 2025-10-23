English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • School Holidays: 6 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. స్కూల్లకు నేడు సెలవు..

School Holidays: 6 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. స్కూల్లకు నేడు సెలవు..

School Holidays in Andhra Pradesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ని ఈశాన్య ఋతు పవనాలు వణికిస్తున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మధ్యాహ్నం వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఏపీలో కుండపోత వానలు పడుతున్నాయి. దీంతో పలు జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 23, 2025, 11:26 AM IST

School Holidays: 6 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. స్కూల్లకు నేడు సెలవు..

School Holidays in Andhra Pradesh: బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం వల్ల వాయు గుండంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రోజు    ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఇక సీమ జిల్లాలైన అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో వాతావరణ శాఖ  ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. దీని ప్రభావం  పల్నాడు జిల్లాపై కూడా వుంటుందంటూ ఐఎండీ ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. రానున్న 5 రోజులు రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. 

తీరం వెంబడి గంటకు 35-55కిమీ వేగంతో బలమైన బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే ఛాన్స్‌ వుందంటోంది. మరో వైపు పలు చోట్ల  వరదలు వచ్చే అవకాశ ముందని హెచ్చరించింది. దీంతో ప్రభుత్వం కూడా అలర్ట్‌ అయ్యింది. ప్రభావిత జిల్లాల్లో ఎటువంటి పరిస్థితినైనే ఎదుర్కొనేలా  NDRF, SDRF బృందాలని సిద్ధం చేసింది. ఇప్పటికే వర్షం కారణంగా మునిగే అవకాశాలున్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరించనున్నారు. వాయు గుండం బలపడకుండానే తీరం దాటిన తీవ్ర అల్ప పీడనం.  

అటు ఉత్తర తమిళనాడు ప్రాంతంలో తీరం దాటిన తీవ్ర అల్పపీడనం. దీంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అటు దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలకు మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఇక భాగ్యనగరంలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అటు భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాల్లో వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

School holidaysAP Rain AlertAPAndhra Pradeshbay of bengal

