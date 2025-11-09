School Holiday: రేపు స్కూళ్లకు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉందా లేదా? అయోమయంలో తల్లీదండ్రులు! ఎక్కడెక్కడ బంద్ అంటే?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holiday News: వర్షాలు, ఎన్నికలు లేదా పండుగల కారణంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులను ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ఈ వారం అనగా నవంబరు 10 నుంచి స్కూళ్లు మరోసారి తెరుచుకోనున్నాయి. చాలా వరకు స్కూళ్లు, కాలేజీలు అన్నీ ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంది. కానీ, కొన్ని ఏరియాల్లో సెలవులు ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 9, 2025, 01:17 PM IST

School Holiday News: వర్షాలు, ఎన్నికలు లేదా పండుగల కారణంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులను ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ఈ వారం అనగా నవంబరు 10 నుంచి స్కూళ్లు మరోసారి తెరుచుకోనున్నాయి. చాలా వరకు స్కూళ్లు, కాలేజీలు అన్నీ ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్, యూపీ, బిహార్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు తెరుచుకోనున్నాయి. అయితే చివరి నిమిషంలో కొన్నికొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు అన్నట్లు పేరెంట్స్‌కు వాట్సాప్ మెసేజ్‌లు వస్తున్నాయి. అయితే రేపు ఏఏ రాష్ట్రాలు, ఏఏ ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ఉండనున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

భారతదేశం అంతటా పాఠశాలలు ఎక్కువగా సాధారణ తరగతులకు తిరిగి వచ్చాయి, చాలా వరకు నవంబర్ 7 శుక్రవారం తిరిగి తరగతులు ప్రారంభం అయ్యాయి. అయితే భారీ వర్షాలు, ఎన్నికలు లేదా లక్కీ కార్తీక పూర్ణిమ గంగా స్నానం మేళా వంటి పండుగల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అధికారులు సెలవులను ప్రకటించారు. 

Also Read: Liquor Price: భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో మద్యం చీప్‌గా దొరుకుతుందో తెలుసా? తెలుగోళ్లు తెగ తాగేస్తున్నారట!?

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో పాఠశాలలు తెరిచి ఉన్నాయా?
బులంద్‌షహర్ జిల్లాలోని అనుప్‌షహర్‌తో సహా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని చాలా ప్రాంతాలలో పాఠశాలలు వారం ప్రారంభంలో తరగతులు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. కార్తీక మాస పౌర్ణమి పుణ్యస్నానాల కారణంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లో నవంబరు 3 నుంచి 6 వరకు సెలవులు ఉండగా.. సోమవారం నవంబరు 10 నుంచి తిరిగి తెరుచుకోనున్నాయి. 

ఎన్నికలకు సంబంధించిన బీహార్‌లో పాఠశాలల స్థితి
బిహార్‌లో మొదటి దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత, నవంబర్ 7 శుక్రవారం బీహార్‌లోని పాఠశాలలు తిరిగి తెరిచారు. సోమవారం సెలవులు ఉండవు. అయితే, రెండవ దశ పోలింగ్ కోసం నవంబర్ 11న పాఠశాలలు మళ్లీ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఉండనుంది.

తుఫాను మొంథా ప్రభావిత రాష్ట్రాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఒడిశా మొంథా తుఫాను ప్రభావితమైన చాలా పాఠశాలలు సోమవారం నుంచి తిరిగి తెరుచుకోనున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు రెండూ సాధారణ కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) వచ్చే వారం దక్షిణ, ఈశాన్య భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మితమైన వర్షాలు కొనసాగుతాయని అంచనా వేసింది. కానీ పాఠశాలలు మూసివేతకు దారితీసే తీవ్రమైన వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేయలేదు. కావున ఆయా రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు కాలేజీలు యాథాతధం కొనసాగనున్నాయి.

తెలంగాణ వాతావరణం, పాఠశాల సెలవులు..
తెలంగాణలో చాలా పాఠశాలలు సాధారణంగా పనిచేస్తున్నాయి. అయితే, స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా కొన్ని జిల్లాల్లో సెలవులు ఇచ్చే వాటిపై తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త వహించాలి. తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో మెరుపులు, ఈదురుగాలులు గంటకు 30–40 కి.మీ వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని, లోతట్టు ప్రాంతాలు, తీరప్రాంతాల్లో నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని IMD హెచ్చరించింది.

నవంబర్ 2025లో కీలక పాఠశాల సెలవులు
నవంబర్ 9, 2025 – ఉత్తరాఖండ్ స్థాపన దినోత్సవం (ఆదివారం, ఇప్పటికే సెలవుదినం) 
నవంబర్ 14, 2025 – బాలల దినోత్సవం (బాల్ దివాస్, పాఠశాలల్లో జరుపుకుంటారు, కానీ ప్రభుత్వ సెలవుదినం కాదు) 
నవంబర్ 15, 2025 – జార్ఖండ్ స్థాపన దినోత్సవం (పాఠశాలలకు సెలవు) 
నవంబర్ 24, 2025 – గురు తేగ్ బహదూర్ జీ, షహీదీ దివాస్ (పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, యుపీ, ఇతర ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో పాఠశాలలకు సెలవు) 

సోమవారం, నవంబర్ 10, 2025న, భారతదేశంలోని చాలా రాష్ట్రాలలోని పాఠశాలలు సాధారణ తరగతులను నిర్వహిస్తాయి. కానీ, తెలంగాణలోని జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఉపఎన్నిక కారణంగా ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో 144 సెక్షన్ విధించడంతో పాటు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు మూడు రోజుల పాటు అనగా నవంబరు 9 నుంచి 11 వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. 

Also Read: School Holidays: రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..ఇప్పుడే ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..భారీ వర్ష సూచన!

 

