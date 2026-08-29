/Tree Rakhi: అనంతపురంలో వినూత్నంగా రాఖీ.. చెట్లకు రాఖీ కట్టిన విద్యార్థులు

Rakhi With Trees: మానవుడి జీవనానికి ఆధారంగా నిలుస్తున్న చెట్లపై విద్యార్థులు తమ ప్రేమను చాటుకున్నారు. ప్రకృతిని ప్రేమించాలని.. చెట్లను పరిరక్షించాలని ఆకాంక్షిస్తూ రాఖీ పండుగను విద్యార్థులు చెట్లతో చేసుకున్నారు. ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా కుందుర్పి మండలం అపిలేపల్లి ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు వినూత్నంగా రాఖీ పండుగ జరుపుకున్నారు. అన్నాచెల్లెళ్ల ఆత్మీయతకు.. ఒకరికొకరు రక్షణకు ప్రతీకగా నిలిచే పవిత్రమైన రక్షాబంధన్ను విద్యార్థులు చెట్లతో చేసుకున్నారు. అపిలేపల్లి మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు ఒక వినూత్న ఆలోచనతో పాఠశాలలో జరుపుకున్నారు.
మనకు నిత్యం ప్రాణవాయువు అందిస్తూ.. పర్యావరణాన్ని కాపాడుతున్న చెట్లకు రాఖీలు కట్టి వాటిని రక్షించాలనే సందేశాన్ని విద్యార్థులు సమాజానికి, తల్లిదండ్రులకు అందించారు. పాఠశాల ఆవరణలోని ఉసిరి, టేకు, మామిడి, కొబ్బరి, మహాగని, మేడి, వెలగ, చింత, వక్క, సరుగుడు, బాదం చెట్ల చుట్టూ విద్యార్థులు చేరి వాటిని తమ కుటుంబసభ్యులుగా భావించారు. చెట్లకు కుంకుమ బొట్లు పెట్టి నీళ్లు పోసి వాటికి రాఖీలు కట్టారు.
మొక్కలను కాపాడుకోవడం అంటే మన భవిష్యత్తును మనమే కాపాడుకోవడమే అనే నినాదంతో పర్యావరణ పరిరక్షణపై రాఖీ పండుగ రోజు తోటి విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. విద్యార్థులు మొక్కలకు నీరు పోయడం, వాటిని సంరక్షించడం చేయాలని విద్యార్థులు సూచించారు. పండుగలు, జాతరల పేరుతో చెట్లను నరికివేయకుండా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పుట్టినరోజు, మాతృదినోత్సవం రోజు అమ్మకు గుర్తుగా మొక్కలు నాటడం చేయాలని.. పచ్చదనం పరిరక్షణలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.
ఈ వినూత్న రాఖీ వేడుకలో పాఠశాల సీనియర్ ఉపాధ్యాయులు బొమ్మయ్య మాట్లాడుతూ.. ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా విద్యార్థులలో ప్రకృతి పట్ల.. మొక్కల పట్ల ప్రేమ, అనుబంధం ఏర్పడుతుందని చెప్పారు. మనుషుల మధ్య కాకుండా మనిషికి ప్రకృతికి మధ్య కూడా అవినాభావ సంబంధం ఉండాలని చాటి చెప్పేందుకు ఇలా రాఖీ పండగ చేసినట్లు వెల్లడంచారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా చిన్నారుల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల బాధ్యతను పెంపొందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు హనుమంత రాయుడు, ఉపాధ్యాయులు నాగేశ్వరి, సురేష్, లోకేష్, రాజా తదితరులు పాల్గొన్నారు.