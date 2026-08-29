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Tree Rakhi: అనంతపురంలో వినూత్నంగా రాఖీ.. చెట్లకు రాఖీ కట్టిన విద్యార్థులు

School Students Ties Rakhi To Trees: చెట్లే ప్రకృతికి రక్ష.. వాటికి రక్షణగా మేం అంటూ చిన్నారులు చాటి చెప్పారు. రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా విద్యార్థులు వినూత్నంగా పండుగ చేసుకున్నారు. చెట్లకు రాఖీలు కట్టి ప్రకృతిపై తమ ప్రేమను చాటుకున్నారు. అనంతపురం విద్యార్థులు చేసుకున్న రాఖీ పండుగ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 29, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:47 PM IST
Tree Rakhi: అనంతపురంలో వినూత్నంగా రాఖీ.. చెట్లకు రాఖీ కట్టిన విద్యార్థులు
Image Credit: School Students Rakhi

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tree Rakhi: అనంతపురంలో వినూత్నంగా రాఖీ.. చెట్లకు రాఖీ కట్టిన విద్యార్థులు
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