AP School Wall Collapse Live: ఏపీలో పెనువిషాదం.. స్కూల్ గోడ కూలి ఐదేళ్ల చిన్నారి మృతి, 10 మందికి గాయాలు..

Andhra Pradesh Kurnool School Wall Collapse Updates: కర్నూల్ లో పాఠశాల భవనం గోడ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడంతో దాని కింద విద్యార్థులు చిక్కుకున్నారు. వెంటనే సిబ్బంది అప్రమత్తమై వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన ఏపీలో పెనువిషాదంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 15, 2025, 05:59 PM IST
  • కుప్పకూలీన గోడ..
  • కర్నూల్ లో విషాదం..

School wall collapsed five years boy dead in Kurnool: కొన్నిరోజులుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలు అన్ని జలమయం అయిపోతున్నాయి.  సామాన్య జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.ఈ క్రమంలో ప్రజలు ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అంతే కాకుండా ప్రజలు ముఖ్యంగా అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు.

 ఈ క్రమంలో ఏపీలోని కర్నూల్ జిల్లాలో కవాడీ వీధిలో ఉన్న కీర్తి ఇంగ్గీష్ మీడియం స్కూల్ లో ప్రహరీ గోడ కూలిపోయింది. అసలే సోమవారం కావడంతో పెద్దఎత్తున విద్యార్థులు పాఠశాలకు హడావీడిగా వస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో పాఠశాలలోని గొడ కూలడంతో దాని శిథిలాల కింద పదుల సంఖ్యలో విద్యార్థులు చిక్కుకున్నారు.

అప్పటికే సిబ్బంది అప్రమత్తం అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఐదేళ్ల బాలుడు ఘటన స్థలంలోనే చనిపోయాడు. అంతే కాకుండా పది మంది వరకు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే చిన్నారులను దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. చనిపోయిన చిన్నారిని ఐదేళ్ల రకీబ్ గా గుర్తించారు.

మరోవైపు ఈ ఘటన జరగ్గానే పెద్ద ఎత్తున చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు ఆస్పత్రులకు చేరుకున్నారు. ఆస్పత్రులన్ని తల్లిదండ్రుల రోదనలనతో మిన్నంటాయి. ప్రస్తుతం అసలు గోడ కూలడానికి గల కారణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఘటన ప్రదేశంకు పోలీసులు చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటన ఏపీలో పెనువిషాదకరంగా మారింది.

 

