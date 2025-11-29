Seasonal Deseases: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విజృంభిస్తోన్న సీజనల్ వ్యాధులు.. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..

వర్షా కాలం నిండా భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి.. చలికాలం వచ్చేసింది. వాతావరణంలో మార్పులు ప్రజానీకాన్ని ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రత, తేమశాతంతో వైరస్ విజృంభించి అలర్జీ కారకాలతో జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, ఒళ్లు నొప్పులతో సీజనల్ వ్యాధులు ముసురుకున్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు సీజనల్ వ్యాధులతో సతమతమవుతున్నారు. డెంగ్యూ, టైఫాయిడ్, మలేరియా, న్యుమోనియా జ్వరాలతో బాధితులు నిత్యం వందలాది మంది ఆస్పత్రులకు క్యూకడుతున్నారు. అస్వస్థతకు గురైన చిన్నారుల ఆరోగ్య సమస్యలపై తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
చలికాలం ముంచుకొచ్చే ముందుగా కుండపోత వర్షాలు ముంచెత్తాయి. సీజనల్ వ్యాధులు ప్రజానీకాన్ని పీడిస్తున్నాయి. అడపాదడపా వర్షాలు కురవడంతోపాటు మబ్బు పట్టడం వ్యాధుల విజృంభణకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారాయి. పల్లెల్లో ప్రజలు ప్రతి ఇంటా జ్వరాలతో మూలుగుతున్నారు. సీజనల్గా వచ్చే జ్వరాల తీవ్రత పెరగడంతో వైరల్ జ్వరాల బారినపడ్డామని బాధితులు విలవిల్లాడుతున్నారు.
ఎండాకాలంలో ఎండిపోయిన బావులు, చెరువులు, కాల్వలు వానలకు నిండుతాయి. ఈ క్రమంలో తాగు నీరు, ఆహార పదార్థాలు కలుషితమయ్యే ప్రమాదముంది. దీంతో వాంతులు, నీళ్ల విరేచనాలు, రక్త విరేచనాలు, కామెర్లు, టైఫాయిడ్ వంటి రకరకాల సమస్యలు వస్తున్నాయి. నీళ్ల విరేచనాలతో ఒంట్లో నీటిశాతం తగ్గి నీరసించి పోతున్నారు. అనారోగ్య పరిస్థితి అంతవరకూ రాకుండా ఓఆర్ఎస్ పొడిని కలిపిన నీటిని తరచూ తాగాలి. ఓఆర్ఎస్ పొడి అందుబాటులో లేకపోతే గ్లాసు నీటిలో చారెడు చక్కెర, చిటికెడు ఉప్పు కలిపి తాగాలి. టైఫాయిడ్లో జ్వరం విడవకుండా వేధిస్తుంది. వాంతులు, విరేచనాలు, ఆకలి తగ్గటం, కడుపు నొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు, నీరసం కూడా ఉండొచ్చు. సమస్యను నిర్ధారించి, పూర్తికాలం యాంటీ బయాటిక్ మందులు వాడితే టైఫాయిడ్ నయమవుతుంది. హెపటైటిస్ ఎ, ఇ వైరస్లతో వచ్చే కామెర్లు రెండు, మూడు వారాల్లో వాటంతటవే తగ్గుతాయి. కానీ కొన్నిసార్లు నెలల కొద్దీ వేధించొచ్చు. ఇందులో కళ్లు, చర్మం, మూత్రం పసుపు పచ్చగా మారతాయి. ఆకలి తగ్గుతుంది. కొందరికి మలం తెల్లగా, నల్లగా రావొచ్చు కూడా. మనలో చాలామంది కామెర్లకు నాటు వైద్యాలు తీసుకుంటుంటారు. ఇది మంచిది కాదు. జబ్బును నిర్ధారించుకొని, తగు చికిత్స తీసుకోవాలి.
మరోవైపు మలేరియా ప్రజానీకాన్ని వణికిస్తోంది. ప్లాస్మోడియం జాతి పరాన్నజీవులతో మలేరియా వస్తుంది. జ్వర తీవ్రత పెరిగి సెరిబ్రల్ మలేరియాతో ప్రాణాంతకంగా మారే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్లు తెలిపారు. ఇవి ఎనాఫిలస్ దోమ కాటుతో ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాపిస్తాయి. మలేరియా తొలిదశలో తలనొప్పి, నీరసం, కండరాల నొప్పి, కడుపులో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలుంటాయి. అనంతరం రోజు విడిచి రోజు జ్వరం రావటం.. విపరీతమైన చలి వేధిస్తాయి. కొందరిలో రక్తహీనత, ప్లీహం పెద్దగా అవటం వంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ప్లాస్మోడియం జాతిదోమకాటుతో రక్తనాళాల ద్వారా మెదడుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. సెరిబ్రల్ మలేరియా ఇబ్బందికరంగా మారుతుందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. మెదడు వాచి, దెబ్బతినొచ్చు. మూర్ఛ రావొచ్చు. కోమాలోకీ వెళ్లిపోవచ్చు. ఊపిరితిత్తుల్లో ద్రవాలు నిండిపోయి శ్వాస తీసుకోవటం కష్టం కావొచ్చు. మూత్రపిండాలూ విఫలం కావొచ్చు. కాబట్టి మలేరియాను విస్మరించకుండా సరైన చికిత్స తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. గర్భిణులు మరింత జాగ్రత పడాల్సిన అవసరం ఉందని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కలుషిత నీటిని తాగి వైరల్ జ్వరాల బారినపడితే…. దోమల ప్రభావంతో డెండ్యూ జ్వరాలతో మూలుగుతున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా సర్కారు ఆస్పత్రుల్లో ఔట్ పేషంట్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. అలాగే ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లోనూ పెరిగిన జ్వరపీడితుల సంఖ్య ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. జలుబు, జ్వరం, దగ్గు త్వరిత గతిన తగ్గిపోయినా… ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రత వల్ల గొంతునొప్పి, దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. షుగర్, బీపీతో బాధపడేవారికి.. వృద్ధులకు, పిల్లలకు, గర్భిణులకు కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది.
డెంగీ జ్వరం అప్పుడప్పుడు పంజా విసురుతోంది. గత రెండేళ్లుగా సైలెంట్గా ఉన్న డెంగీ జ్వరం ఎప్పుడు బుసలుకొడుతుందో డాక్టర్లే అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. లైట్గా తీసుకుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో డెంగీ మరణాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. డెంగీలో హఠాత్తుగా తీవ్ర జ్వరం వస్తుంది. తలనొప్పి, కళ్ల వెనక నొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు వేధిస్తాయి. నిజానికి నూటికి 99 మందికి ఏమీ కాదు. జ్వరం తగ్గిపోయినా నీరసం, కీళ్ల నొప్పులు ఇబ్బంది పెడుతాయి. జ్వరం తగ్గిన తర్వాతే జాగ్రత్త అవసరం. రక్తం చిక్కబడటం, రక్తపోటు పడిపోవటం, ప్లేట్లెట్ కణాలు తగ్గటం ఈ దశలోనే మొదలవుతాయి. డెంగీలో ప్లేట్లెట్ల సంఖ్య తగ్గటం కన్నా రక్తపోటు పడిపోవటమే ప్రమాదమని డాక్టర్లు తెలిపారు. ఇది డెంగీ షాక్ సిండ్రోమ్కు దారితీస్తుంది. ఒక్క శాతం మందికి తీవ్రంగా పరిణమించొచ్చు. డెంగీ జ్వరం చికిత్సతో నయమైపోతుంది. డెంగీకి భయపడాల్సిన పనిలేదని డాక్టర్లు భరోసా ఇస్తున్నారు. అలాగని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాంతకమని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.
దోమలు కుట్టకుండా చూసుకుంటే డెంగీని పూర్తిగా నివారించుకోవచ్చని వైద్యనిపుణులు సూచించారు.ఇది ఈడిస్ ఈజిప్టై దోమలతో వ్యాపిస్తుంది. ఇవి 100 మీటర్ల కన్నా ఎక్కువ దూరం వెళ్లలేవు. మంచి నీటిలోనే వృద్ధి చెందుతాయి. కాబట్టి ఇల్లు, పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇళ్లల్లోకి దోమలు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇంట్లో పూల కుండీలు, ఎయిర్ కూలర్ల వంటి వాటిల్లో వారానికి ఒకరోజు పూర్తిగా నీరు ఖాళీ చేయాలి. ఇంటి మీదుండే నీటి ట్యాంకులపై మూత పెట్టి ఉంచాలి. పరిసరాల్లో కొబ్బరి చిప్పలు, పాత టైర్లు, పగిలిన సీసాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. తలుపులకు, కిటికీలకు సన్నటి జాలీ బిగించుకోవాలి. మంచానికి దోమతెరలు కట్టుకోవాలి. పొడవైన చేతుల చొక్కాలు, ప్యాంటు ధరించాలి. కాళ్లూ చేతులకు దోమలను తరిమే ఆయింట్మెంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వానాకాలంలో బ్యాక్టీరియాతో వచ్చే న్యుమోనియా ముప్పుతిప్పలు పెడుతోంది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్నపిల్లల నుంచి.. వృద్ధులు,మహిళల్లోనూ తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. రోగ నిరోధకశక్తి తక్కువగా ఉన్నవారికి.. షుగర్, బీపీ, ఆస్థమా, హెచ్ఐవీ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి.. కీమోథెరపీ తీసుకుంటున్నవారికి ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది. పొగ పీల్చేవారికి, మద్యం తాగేవారికి.. ఒబేసిటీతో ఉన్నవారిలో న్యుమోనియా ముప్పు ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఇళ్లల్లో పూజగదుల్లో వాడే సామ్రాణిపొగ, అగరవత్తులనుంచి వెలువడే పొగతో శ్వాసతీసుకోవడం ఇబ్బందిగా మారుతోంది. జలుబు మాదిరిగానే ఇందులోనూ జ్వరం, దగ్గు లాంటి మామూలు లక్షణాలే ఉండటం వల్ల చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. ఇది ప్రమాదమని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొందరికి దగ్గుతో పాటు ఛాతీ నొప్పి ఉండొచ్చు. రెండు మూడు రోజులకు కళ్లె రంగు పసుపు, ఆకుపచ్చ, నల్ల రంగులోకి మారిపోతుంది. నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ రక్తంలోకి వ్యాపించే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
వర్షాకాలంలోనే రెండు రెట్లు ఎక్కువగా శ్వాసకోశ సంబంధ సమస్యలతో తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడుతున్నారు. వయసుతో నిమిత్తం లేదు. పిల్లల దగ్గరి నుంచి వృద్ధుల వరకూ ఎంతోమంది ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు. వాతావరణం మారటమే కాదు.. కలుషితమయ్యే నీరు, ముసురుకొచ్చే దోమల దండుతో వచ్చే జబ్బులు బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. వర్షాకాలంలో వాతావరణం మారటం శ్వాసకోశ వ్యవస్థ మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. శ్వాస నాళంలోపలి మార్గం మూసుకుపోవడం వల్ల ఊపిరిపీల్చుకోవడమే కష్టంగా మారుతోంది. అలర్జీలు, ఆస్థమా, సైనసైటిస్, క్రానికల్ అబ్జస్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ వంటి సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి. శ్వాస సమస్యలతో బాధపడేవారు తక్షణమే డాక్టర్ను సంప్రదించిఅవసరమైన చికిత్సతో మందులు వాడాలి. ఈ ఇన్ఫెక్షన్లను నిర్లక్ష్యం చేసి, సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే పాత జబ్బులు విజృంభించే అవకాశాలున్నాయని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.
టైఫాయిడ్ జ్వరం దడపుట్టిస్తోంది. దోమకాటుతో వచ్చే జ్వరం టైఫాయిడ్గా మారుతోంది. కలుషితమైన ఆహారం, నీరు తీసుకోవడం ద్వారా సాల్మొనెల్లా టైఫి బాక్టీరియా వ్యాపిస్తుంది. అధిక జ్వరం, తలనొప్పి, అలసట, కడుపు నొప్పి, వికారం, డయేరియా, మలబద్ధకం వంటి లక్షణాలు ఇబ్బందికరంగా మారుతున్నాయి. కలుషితమైన ఆహారం, కలుషిత నీటి ద్వారా టైఫాయిడ్ జ్వరం వస్తుంది. సకాలంలో డాక్టర్లను సంప్రదించి చికిత్స చేయించుకోకపోతే ప్రాణాంతకంగా మారుతుందని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.
అప్పుడప్పుడు జలుబు చేయడం అలవాటుగా మారిపోయింది. ముక్కునుండి నీరుకారడాన్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటే ఆరోగ్య పరంగ ప్రమాదకరమేనని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. చాలా మందిలో జలుబు ఇబ్బంది పెట్టకపోయినా… ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రత పెరిగి ఊపిరితిత్తులు డ్యామేజయ్యే ప్రమాదం ఉందని పల్మనాలజీ స్పెషలిస్టు డాక్టర్లు అంటున్నారు. తీవ్రమైన జ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులు, గొంతునొప్పి వంటి లక్షణాలు రెండు మూడు రోజుల్లో వాటంతటవే తగ్గుతాయి. ముఖ్యంగా ఆస్థమా, సైనసైటిస్ వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలు గలవారికి.. గర్భిణులకు, 60 ఏళ్లు పైబడ్డవారికి జలుబు లక్షణాలు ఇబ్బందిపెడితే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.
