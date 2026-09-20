/ సచివాలయ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. అధికారిక ఉత్తర్వులు విడుదల..!

Secretariat employees automatic advancement scheme: ఏపీలోని సచివాలయ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. స్వర్ణగ్రామ, స్వర్ణ వార్డు సచివాలయాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఆటోమెటిక్ అడ్వాన్స్ మెంట్ స్కీమ్ ను అమలు చేయనుంది. 6ఏండ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్న ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక గ్రేడ్ పోస్ట్ స్కేల్ కల్పిస్తూ అధికారికంగా నేడు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అయితే ఈ స్కీమ్ అమలుకు సంబంధించి 11వ పీఆర్సీలో ఉన్న పలు విధివిధానాలు వర్తిస్తాయి. నిర్ణీత అర్హతలు, నిబంధనల ఆధారంగా అర్హులైన ఉద్యోగులకు ఈ ప్రయోజనం అందనున్నట్లు స్వర్ణవార్డు, స్వర్ణ గ్రామ విభాగ కార్యదర్శి భాస్కర్ ఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా సంబంధిత ప్రక్రియ కొనసాగనుంది.
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