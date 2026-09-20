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సచివాలయ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. అధికారిక ఉత్తర్వులు విడుదల..!

Secretariat employees automatic advancement scheme: సచివాలయ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం. స్వర్ణగ్రామ, స్వర్ణవార్డు సచివాలయాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఆరేళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్న వారికి ప్రత్యేక గ్రేడ్ పోస్ట్ స్కేల్ కల్పిస్తూ అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసిది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 20, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:45 PM IST
సచివాలయ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. అధికారిక ఉత్తర్వులు విడుదల..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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