/Sharmila Rajya Sabha: ఢిల్లీ రాజకీయాల్లోకి వైఎస్ షర్మిళ.. కర్ణాటక నుంచి రాజ్యసభ సీటు ఖరారు..రాహుల్ గాంధీతో భేటీ!

Sharmila Rajya Sabha Seat: ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (APCC) అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఢిల్లీ పర్యటన రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నుంచి వచ్చిన అత్యవసర పిలుపు మేరకు ఆమె ఢిల్లీకి వెళ్లారు. అక్కడ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీతో షర్మిల ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీ వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాలు, రాజకీయ పరిణామాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
షర్మిలకు రాజ్యసభ హామీ?
వైఎస్ షర్మిలకు పార్లమెంట్ ఎగువ సభ (రాజ్యసభ)కు పంపే విషయమై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నుంచి స్పష్టమైన హామీ లభించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం కర్ణాటక నుంచి ముగ్గురు రాజ్యసభ సభ్యులను ఎన్నుకునే అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే షర్మిల పేరును అధిష్ఠానం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
అయితే కర్ణాటక నుంచి ఖాళీ అవుతున్న స్థానాల్లో.. ఒక స్థానం నుండి కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మరోసారి రాజ్యసభకు ప్రాతినిథ్యం వహించడం దాదాపు ఖాయమైంది. మిగిలిన రెండు స్థానాలపై ఉత్కంఠ నెలకొనగా.. ఖర్గే కాకుండా మిగిలిన రెండు సీట్లలో, ఒక స్థానాన్ని వైఎస్ షర్మిలకు కేటాయించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
ఢిల్లీ పర్యటన ప్రాధాన్యత
ఏపీలో పార్టీ బలోపేతానికి షర్మిల చేస్తున్న ప్రయత్నాలను గుర్తించిన అధిష్ఠానం.. ఆమెకు జాతీయ స్థాయిలో తగిన గుర్తింపు ఇవ్వాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. రాహుల్ గాంధీతో జరిగిన భేటీలో ఏపీ రాజకీయ పరిస్థితులతో పాటు, కర్ణాటక కోటా నుండి ఆమెకు రాజ్యసభ సీటు కేటాయించే విధివిధానాలపై చర్చలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ అధిష్ఠానం నిర్ణయం అధికారికంగా వెలువడితే, కర్ణాటక నుండి వైఎస్ షర్మిల రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీలో యాక్టివ్గా లేదు. దాదాపుగా దశాబ్దం తర్వాత కాంగ్రెస్ పగ్గాలు చేపట్టిన వైఎస్ షర్మిళ.. తన తండ్రి బాటలో పార్టీని ముందుకు నడిపే విధంగా ప్రణాళికల రచించింది. అయితే గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘోర పరాభవాన్ని చవిచూసింది. అయితే ఈ ఓటమికి ప్రధాన కారణం రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇప్పుడు ఏపీలో పుట్టగతులు లేకపోవడమే. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ఉనికి చాటుకోవడం సహా డిల్లీ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున ఏపీ నుంచి ఓ ప్రతినిధి కావాలంటూ షర్మిళను రాజ్యసభకు పంపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
