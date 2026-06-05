/Sharmila Rajya Sabha: వైఎస్ షర్మిళకు కాంగ్రెస్ మొండిచేయి..పార్టీని విలీనం చేసినా నో ఛాన్స్!

Sharmila Rajya Sabha News: రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పడం కష్టం.. అది కాంగ్రెస్ పార్టీలో అయితే మరీ కష్టం! వైఎస్ఆర్ కూతురు అనే బ్రాండ్ ఇమేజ్, సొంత పార్టీ (YSRTP) వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీని విలీనం చేసినప్పుడు లభించిన హామీ, కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్తో ఉన్న అత్యంత ఆప్తబంధం.. ఇవేవీ చివరి నిమిషంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిలను పార్లమెంట్కు పంపించలేకపోయాయి. కర్ణాటక కోటా నుంచి రాజ్యసభ రేసులో నిలిచిన షర్మిలకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం గట్టి షాకే ఇచ్చింది.
'ఢిల్లీ' రాయబారం విఫలం!
రాజ్యసభ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి షర్మిల పేరు కర్ణాటక స్థానానికి ప్రముఖంగా వినిపించింది. "నాకు ఇచ్చిన హామీ గుర్తుంది కదా.. రాజ్యసభ సీటు ఇవ్వాలి" అంటూ వారం రోజుల క్రితమే ఆమె అధిష్టానానికి గుర్తు చేశారు. నేరుగా ఢిల్లీ వెళ్లి రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్లను కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఇటీవల హైదరాబాద్లో ఖర్గే సైతం షర్మిలకు రాజ్యసభ హామీ ఉందనే విషయాన్ని పరోక్షంగా అంగీకరించారు. ఏపీలో పార్టీ గొంతుకను పార్లమెంట్లో బలంగా వినిపించాలంటే తనకు ఈ అవకాశం ఇవ్వాలని షర్మిల భావించారు. కానీ, తాజాగా విడుదలైన కాంగ్రెస్ రాజ్యసభ అభ్యర్థుల తుది జాబితాలో ఆమె పేరు లేకపోవడం రాజకీయ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
విలీన హామీ ఉన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ వెనక్కి తగ్గడం వెనుక బలమైన కారణాలే ఉన్నాయని పార్టీ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. కర్ణాటక స్థానాన్ని పొరుగు రాష్ట్ర నేతకు కేటాయించడంపై అక్కడి కాంగ్రెస్ స్థానిక నాయకత్వం నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. స్థానికేతరులకు ఇస్తే క్యాడర్లో తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్తాయని అధిష్టానాన్ని హెచ్చరించారు.
ఏపీ పీసీసీ అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత.. షర్మిల కేవలం వైఎస్ జగన్ను టార్గెట్ చేయడానికే పరిమితమయ్యారని, కూటమి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలపై ఆశించిన స్థాయిలో పోరాటాలు చేయలేదనే ఫిర్యాదులు ఢిల్లీకి చేరాయి. ఏపీ కాంగ్రెస్లోని కొందరు సీనియర్ నేతలతో షర్మిలకు సఖ్యత లేకపోవడం కూడా ఆమెకు మైనస్గా మారింది. జాతీయ స్థాయిలో పార్టీ అవసరాల దృష్ట్యా ఏఐసీసీ మీడియా ఇంచార్జ్ పవన్ ఖేరా వంటి కీలక నేతలకు అవకాశం ఇవ్వక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
తదుపరి వ్యూహం ఏంటి?
ప్రస్తుతం షర్మిల బెంగళూరులోనే ఉన్నారు. డీకే శివకుమార్తో భేటీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. రాజ్యసభ సీటు దక్కనందుకు అధిష్టానాన్ని ప్రశ్నించడం కంటే.. ప్రస్తుతానికి వివాదాలకు దూరంగా ఉంటూ ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడంపైనే ఆమె దృష్టి సారించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. 'సరే.. ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం.. అన్నీ జరుగుతాయా ఏంటి!' అన్న చందంగా సాగుతోంది ప్రస్తుత షర్మిల రాజకీయ ప్రస్థానం.
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