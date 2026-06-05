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Sharmila Rajya Sabha: వైఎస్ షర్మిళకు కాంగ్రెస్ మొండిచేయి..పార్టీని విలీనం చేసినా నో ఛాన్స్!

Sharmila Rajya Sabha News: వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి వారసురాలైన వైఎస్ షర్మిళకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి మొండిచేయిని చూపించింది. ఇప్పటికే కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి రాజ్యసభకు నామినేట్ చేస్తారనే వార్తల నడుమ.. షర్మిళను కాంగ్రెస్ నామినేట్ చేయకపోవడం పెద్ద వార్తగా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 05, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:57 PM IST
Sharmila Rajya Sabha: వైఎస్ షర్మిళకు కాంగ్రెస్ మొండిచేయి..పార్టీని విలీనం చేసినా నో ఛాన్స్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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వైఎస్ షర్మిళకు కాంగ్రెస్ మొండిచేయి..పార్టీని విలీనం చేసినా నో ఛాన్స్!
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