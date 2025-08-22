Viral Incident: ఏపీలో సంచలనం.. మహిళతో సీఐ రెండో పెళ్లి బాగోతం బయటపెట్టిన ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం

CI Second Marriage: అధికారం ఉందని కొందరు పోలీసులు రెచ్చిపోతున్నారు. బాధితులను నయానో.. భయానో లోబర్చుకుని వారి నుంచి వసూళ్లు చేయడంతోపాటు వారిని ఇతర సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటున్నారు. ఓ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మరింత ముందుకు వెళ్లి భర్తతో వేగలేక న్యాయం కోసం వచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ను లోబర్చుకున్నాడు. కల్లబొల్లి మాటలు చెప్పి ఆమెను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ తంతు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (పీఎంఓ) వరకు వెళ్లింది. పీఎంఓ ఆదేశాలతో ఏపీ పోలీస్ శాఖ చర్యలు తీసుకుంది. ఈ విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలోని సొసైటీ కాలనీకి చెందిన పవన్ కుమార్ హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి పని చేస్తున్నాడు. అతడికి కలికిరి గ్రామానికి చెందిన ఓ మహిళతో వివాహమైంది. పెళ్లి తర్వాత కొంతకాలానికే కుటుంబంలో గొడవలు మొదలయ్యాయి. పరస్పరం భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో ఆమె సర్దుబాటు చేసుకోలేక పోలీసులను ఆశ్రయించింది. గొడవల నేపథ్యంలో మదనపల్లె డీఎస్పీ కార్యాలయంలో అతడి భార్య ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే ఆ సమయంలో కడప జిల్లా సింహాద్రిపురం గ్రామానికి చెందిన సురేశ్ కుమార్ సీఐగా పని చేస్తున్నారు. ఆమెతో సీఐ సురేశ్ పరిచయం చేసుకున్నారు.
సమస్యలు, కష్టాలు తెలుసుకుని ఆ మహిళకు సీఐ సురేశ్ కుమార్ దగ్గరయ్యారు. కొన్నాళ్లకు వారిద్దరూ రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న ఆమె భర్త పవన్ కుమార్ దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాడు. సీఐపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఏకంగా ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (పీఎంఓ)కు ఫిర్యాదు చేశాడు. పీఎంఓ నుంచి డీజీపీ కార్యాలయానికి సమాచారం రావడంతో వెంటనే పోలీస్ శాఖ అప్రమత్తమైంది.
అధికారుల ఆదేశాలతో ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో సీఐ సురేశ్ కుమార్పై కేసు నమోదు చేశారు. సురేశ్ కుమార్ తల్లిదండ్రులు కులాంతర వివాహం కావడంతో తల్లి కులం రిజర్వేషన్తో అతడు పోలీస్ ఉద్యోగం పొందాడని ఫిర్యాదులో బాధితుడు తెలిపాడు. సురేశ్ కుమార్పై ఉన్నత అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు. నంద్యాల సీసీఎస్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సీఐ సురేశ్ కుమార్ ప్రస్తుతం సెలవుపై వెళ్లినట్లు సమాచారం.
