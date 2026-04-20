Simhachalam: నేడే సింహాచల చందనోత్సవం.. ఆధ్యాత్మిక శోభతో కన్నుల పండుగగా అప్పన్న స్వామి నిజరూప దర్శనం

Simhachalam Chandanotsavam 2026: ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దైవం, కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి తర్వాత అంతటి మహిమానిత్యం కలిగిన ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న విశాఖ సింహాచలంలో కొలువై ఉన్నటువంటి శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారి నిజరూప దర్శనం అంగారంగా వైభవంగా జరుగుతుంది. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన అతి పురాతన ఆలయాల్లో ఒకటిగా ఉన్నటువంటి సింహాద్రి అప్పన్నగా సింహాచలంలో కొలువై ఉన్న "శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి" వారికి వైశాఖ శుద్ధ తృతీయనాడు చందనోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. వేలాది మంది భక్తులు అక్షయ తృతీయ రోజున స్వామి నిజరూప దర్శనాన్ని కల్లారా చూసేందుకు ఆలయానికి రావడం ఆనవాయితీ.
ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే లభించే స్వామివారి "నిజరూప దర్శనం" కోసం లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, ప్రశాంత వాతావరణంలో దర్శనం పూర్తయ్యేలా అధికారులు పక్కా ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈసారి క్యూలైన్ల విషయంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చేపట్టారు. భక్తులు గంటల తరబడి ఎండలో నిలబడకుండా ఉండేందుకు క్యూలైన్ల పొడవును తగ్గించారు. అలాగే భక్తుల రద్దీని క్రమబద్ధీకరించేందుకు భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ఈసారి ప్రోటోకాల్ దర్శనాల కంటే సామాన్య భక్తులకే అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. వివిఐపి బ్రేక్ దర్శనాల సమయాన్ని కుదించి, ఎక్కువ సమయం సాధారణ భక్తులకు కేటాయించారు. కొండపైకి వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించి, కేవలం అనుమతి ఉన్న వాహనాలను మాత్రమే నిర్ణీత పార్కింగ్ ప్రదేశాలకు అనుమతిస్తున్నారు.
చందనోత్సవం వెనుక దాగిన అసలైన కథ ఇదే..
ఏడాది పాటు ప్రతిరోజు 4 అంగుళాల మందంతో చందన గంధాన్ని స్వామి వారికి లేపనం వేయడం వల్ల.. గంధంలో ఉన్న స్వామి లింగాకృతిలా కనిపిస్తాడు. ఒక్క చందనోత్సవం నాడు మాత్రమే చందన కవచాన్ని తొలగించి, శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి నిజరూప దర్శనాన్ని భక్తులకు కల్పిస్తారు. నిజరూపంలో ఉన్న స్వామికి గంధం తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేస్తారు. ఆలయ అనువంశిక ధర్మకర్తలు పూసపటి కుటుంబ సభ్యులు తొలి దర్శనం చేసుకుని, స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. సింహాచలం అప్పన్న చందనోత్సవం రోజున తెల్లవారుజామున సుప్రభాత సేవ అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. స్వామివారి మీద ఉన్న చందనాన్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన పనిముట్లతో అర్చక స్వాములు నెమ్మదిగా తొలగిస్తారు. ఈ సేవను 'చందనం వలుపు' అని పిలుస్తారు. చందన కవచం తొలగించిన తరువాత స్వామి వరాహ ముఖం, నరసింహ శరీరం, సింహపుతోకతో కూడిన అత్యంత శక్తిమంతమైన ప్రత్యేకమైన రూపంలో భక్త జనానికి దర్శనమిస్తారు. నిజరూప దర్శనంలో ఉన్న "శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి " దివ్యమూర్తిని చూసిన భక్తులు పులకించిపోతుంటారు.
నిజరూప దర్శనం ముగిసిన తర్వాత.. అదే రోజు రాత్రి స్వామి వారికి తిరిగి చందనాన్ని సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత వైశాఖ పౌర్ణమి, జ్యేష్ట పౌర్ణమి, ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజుల్లో మిగిలిన విడతల చందనాన్ని సమర్పిస్తారు. ఒక సంవత్సర కాలంలో సుమారు 120 కిలోల మంచిగంధాన్ని స్వామివారికి అద్దుతారు. చందనాన్ని సిద్ధం చేయడం ఉత్సవానికి 15 రోజులు ముందుగానే ప్రారంభిస్తారు. స్వామివారికి సమర్పించే చందనం కోసం గంధపు చెక్కలను తమిళనాడు తిరువత్తూరు,తిరుపతి, కర్ణాటక తదితర ప్రాంతాల నుంచి సేకరిస్తారు. గంధపు చెక్కలను పెద్ద పెద్ద సానల మీదనీళ్లు జోడిస్తూ అరగదీస్తారు. ఈ పుణ్యకార్యంలో ఆలయానికి సంబంధించిన వారు మాత్రమే పాల్గొనడానికి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖా అనుమతి ఇస్తుంది. స్వామి కొరకు అరగదీసిన చందనంలో పచ్చకర్పూరం, కస్తూరి, కుంకుమపువ్వు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలను కలుపుతారు. సింహాద్రి అప్పన్న దర్శనం కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల నుండే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఒడిశా, చత్తీస్గఢ్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. ముఖ్యంగా చుట్టూ ఉన్న ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి వందల సంఖ్యలో భక్తులు దర్శనం చేసుకోవడమమే కాకుండా వీరిలో చాలామంది పేర్లు అప్పన్న ,సింహాద్రి, నరసింహులు, వరాహ మూర్తి అనే ఎక్కువగా వినిపిస్తుంటాయి..
ఉత్సవం రోజున స్వామి నిజ రూపాన్ని ఒక్క క్షణం చూసినా జన్మ ధన్యమవుతుందని.. స్వామి విగ్రహంపై నుంచి తీసి ఇచ్చే చందన ప్రసాదాన్ని ధరిస్తే.. అనారోగ్యాలు, మాణిక్వేక సమస్యలు, బాధలు తొలగి మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుందని లక్షల సంఖ్యలో వచ్చే భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. హిరణ్యకశిపుడి సంహారం తర్వాత స్వామి ఉగ్రరూపం శాంతించలేదు. ఆ ఉగ్రజ్వాలలను శాంతింపజేయడానికి దేవతలు, మునులు చందనాన్ని లేపనంగా అద్దారు. నాటి నుంచి స్వామి ఏడాది పొడవునా చందన లేపనంతో ఉంటూ వైశాఖ శుద్ధ తృతీయ నాడు మాత్రమే నిజరూప దర్శనమివ్వటం ప్రారంభమైందని ఇక్కడి స్థల పురాణాలు చెబుతున్నాయి. హిరణ్యకశిపుని ఆజ్ఞను అనుసరించి ప్రహ్లాదుణ్ణి భటులు కొండ మీది నుంచి సముద్రంలోకి విసిరేశారు. అప్పుడు విష్ణువు ప్రత్యక్షమై రక్షించగా.. అతడు 'స్వామీ! హిరణ్యాక్షుని అంతమొందించిన "వరాహ అవతారం," త్వరలో హిరణ్యకశిపుని సంహరించబోయే "నరసింహ అవతారం" కలిసిన సమైక్య రూపాన్ని ధరించి దర్శనమివ్వు' అని ప్రార్ధించాడు. ఆ కోరిక మేరకు విష్ణువు "వరాహ నరసింహ" రూపాన్ని ధరించాడు. హిరణ్యకశిపుడి మరణానంతరం ప్రహ్లాదుడు "వరాహ నరసింహస్వామికి " ఆలయం నిర్మించి, పూజలు చేశాడు. అదే పరమ పవిత్రమైన సింహాచల క్షేత్రం "శ్రీ వరాహ నరసింహ స్వామి" దివ్య క్షేత్రం.
స్థలపురాణాన్ని అనుసరించి.. ప్రహ్లాదుడు ప్రతిష్టించిన విగ్రహం కాలక్రమంలో భూమిలోకి చేరింది. ఒకరోజు పురూరవ చక్రవర్తి పుష్పకవిమానంలో ఆకాశమార్గాన వెళ్తుండగా సింహాచల కొండపై దివ్యకాంతిని గమనించాడు. ఆయన అన్వేషించగా.. భూమిలో నరసింహ స్వామి విగ్రహం లభించింది. ఇంతలో శ్రీ వరాహ నరసింహస్వామి ఉగ్రరూపం భరించశక్యం కాదు.. ఈ విగ్రహాన్ని సదా చందన లేపనంతో కప్పి ఉంచాలి. సంవత్సరానికి ఒక్కరోజే చందనం లేకుండా నిజరూప దర్శనం చేసుకోవాలి' అని ఆకాశవాణి వినిపించింది. ఆ ఆదేశానుసారం పురూరవుడు ఆలయంనిర్మించి.. వైశాఖ శుద్ధ తృతీయనాడు స్వామివారికి చందన లేపనం సమర్పించాడు. నాటి నుంచి చందనోత్సవం ఘనంగా జరుగుతోంది. అలా చందన సేవను ప్రారంభించిన ఘనత పురూరవ చక్రవర్తికి దక్కిందనేది స్థల పురాణం చెబుతున్న మాట.
Also Read: Rasi Phalalu: రాశి ఫలాలు 20 ఏప్రిల్.. నేడు ఈ రాశుల వారికి పండగే.. ప్రమోషన్, అప్పులు తీరతాయి!
Also Read: PBKS vs LSG: లక్నోపై 54 పరుగులతో పంజాబ్ భారీ విజయం.. ప్రియాన్ష్, కూపర్ బ్యాట్తో పరుగుల సునామీ
