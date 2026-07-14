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Singarayakonda Suicide: రైలు కింద కుటుంబం మొత్తం ఆత్మహత్య..బావ హత్య కేసులో నిందితుడు దారుణం..అసలు నిజం ఇదే?

Singarayakonda Suicide News: సింగరాయకొండలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు రైలు కిందపడి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ ఆత్మహత్యల వెనుక రహస్యాన్ని పోలీసులు చేధించారు. తన బావ హత్య కేసులో ప్రమేయం బయటపడుతుందని ఓ వ్యక్తి తన కుటుంబంతో సహా ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 14, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:16 PM IST
Singarayakonda Suicide: రైలు కింద కుటుంబం మొత్తం ఆత్మహత్య..బావ హత్య కేసులో నిందితుడు దారుణం..అసలు నిజం ఇదే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Singarayakonda Suicide: రైలు కింద కుటుంబం మొత్తం ఆత్మహత్య..బావ హత్య కేసులో నిందితుడు దారుణం..అసలు నిజం ఇదే?
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