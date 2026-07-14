/Singarayakonda Suicide: రైలు కింద కుటుంబం మొత్తం ఆత్మహత్య..బావ హత్య కేసులో నిందితుడు దారుణం..అసలు నిజం ఇదే?

Singarayakonda Suicide News: ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండలో మంగళవారం ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు గూడ్స్ రైలు కిందపడి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. అయితే ఈ ఆత్మహత్యల వెనుక ఒక ఘోరమైన హత్య, కోట్ల రూపాయల ఆస్తి వివాదం, పోలీసుల భారీ అవినీతి నెట్వర్క్ దాగి ఉన్నట్లు విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తన బావను పథకం ప్రకారం హత్య చేయించిన నిందితుడు హరికృష్ణ, పోలీసుల విచారణకు భయపడి తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
ఆస్తి వివాదం.. నమ్మించి గొంతు కోసిన బావమరిది
నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాళెం మండలానికి చెందిన శ్రీహరి వ్యవసాయాధికారిగా విధులు నిర్వహించేవారు. ఆయన తన బావమరిది హరికృష్ణను అమితంగా నమ్మి, తనకున్న కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఆస్తులను అతని పేరున రాసిచ్చారు. కొంతకాలం తర్వాత శ్రీహరి ఆ ఆస్తులను తిరిగి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరడంతో, హరికృష్ణ అతడిని శాశ్వతంగా అడ్డుతొలగించుకోవాలని క్రూరమైన పథకం వేశాడు.
ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి దారుణ హత్య
బావను హతమార్చడానికి హరికృష్ణ ఇద్దరు వ్యక్తులకు సుపారీ (డబ్బులు) ఇచ్చి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. పథకం ప్రకారం.. జూన్ 15న శ్రీహరిని కారులో పెంచలకోనకు తీసుకెళ్లాడు. ఆ తర్వాత తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో ముందుగానే దారిలో కాపు కాసిన సుపారీ గ్యాంగ్ కారును అడ్డుకుంది. శ్రీహరికి బలవంతంగా కుక్కలను చంపే ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి దారుణంగా ప్రాణాలు తీశారు. అనంతరం శ్రీహరి గుండెపోటుతో చనిపోయాడంటూ హరికృష్ణ నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు.
వెలుగులోకి రూ.75 లక్షల అవినీతి డీల్
మృతుడు శ్రీహరి శరీరంపై స్పష్టమైన గాయాలు ఉన్నప్పటికీ, స్థానిక పోలీసులు ఎలాంటి కేసు నమోదు చేయకుండా నిర్లక్ష్యం వహించారు. హరికృష్ణ ఈ హత్యను పూర్తిగా పక్కదారి పట్టించేందుకు ఏకంగా రూ.75 లక్షల భారీ డీల్ కుదుర్చుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది. ఒక పోలీస్ ఉన్నతాధికారి కేసు నమోదు చేయకుండా ఉండేందుకు రూ.25 లక్షలు లంచంగా తీసుకున్నారు. మిగిలిన రూ.50 లక్షలను కింది స్థాయి పోలీసులకు, స్థానిక రాజకీయ నాయకులకు, మధ్యవర్తులకు హరికృష్ణ పంచిపెట్టాడు.
23 మంది పోలీసులపై వేటు
భర్త మరణంపై అనుమానం వచ్చిన శ్రీహరి భార్య లావణ్య, జూలై 6న జిల్లా ఎస్పీకి నేరుగా ఫిర్యాదు చేయడంతో అసలు గుట్టు రట్టయింది. పోలీసుల అవినీతి బట్టబయలు కావడంతో ఎస్పీ తీవ్ర చర్యలు తీసుకున్నారు. కేసును తప్పుదోవ పట్టించినందుకు స్థానిక సీఐతో పాటు స్టేషన్లో ఉన్న 23 మంది సిబ్బందిని ఒకేసారి బదిలీ చేశారు. సీఐను వీఆర్కు (Vacancy Reserve) పంపుతూ, అతడిని సస్పెండ్ చేయాలని ఉన్నతాధికారులకు సిఫార్సు చేశారు.
భయంతో కుటుంబంతో సహా బలవన్మరణం
ఎస్పీ జోక్యంతో కేసు దర్యాప్తు తీవ్రమవ్వడం, సుపారీ ముఠా పట్టుబడటంతో ప్రధాన నిందితుడు హరికృష్ణ పరారయ్యాడు. చట్టం నుంచి తప్పించుకోలేనని భావించిన అతను, తీవ్ర మనస్తాపంతో మంగళవారం సింగరాయకొండలో తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని గూడ్స్ రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఒక ఆస్తి ఆశ ముగ్గురి ప్రాణాలను బలిగొనడమే కాక, చివరకు నిందితుడి కుటుంబం మొత్తాన్ని రోడ్డున పడేసి అంతమొందించింది.
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