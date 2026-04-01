Vontimitta: ముస్తాబైన ఏకశిలా నగరం.. నేడే ఒంటిమిట్టలో సీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవం

Vontimitta: కడప జిల్లాలోని ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం ఒంటిమిట్ట పులకిస్తోంది. శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు రాత్రి అత్యంత వైభవంగా శ్రీ సీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవం జరగనుంది. వెన్నెల వెలుగుల్లో జరిగే ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఈ వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హాజరై.. ప్రభుత్వం తరపున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 1, 2026, 07:13 AM IST

Sri Rama Kalyanam In Vontimitta: దక్షిణ అయోధ్యగా పేరుగాంచిన ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయం కల్యాణ వేడుకకు సిద్ధమైంది. లోకకళ్యాణం కోసం జరిగే ఈ మహోత్సవానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతో పాటు జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాయి. ఈరోజు రాత్రి జరగనున్న కల్యాణ వేడుకలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొని, స్వామివారికి ముత్యాల తలంబ్రాలు, పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. ​భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ నిరంతరం ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 

ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా చలువ పందిళ్లు, తాగునీటి సదుపాయం కల్పించామని కలెక్టర్ తెలిపారు. సుమారు 2 వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. ఎక్కడా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా పార్కింగ్ స్థలాలను సిద్ధం చేశారు. పున్నమి వెన్నెలలో జరిగే ఈ ఏకశిలా నగర రాముడి కల్యాణాన్ని తిలకించేందుకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు వేలాదిగా తరలిరానున్నారు.

అయితే మిగతా రామాలయాల్లో పగటిపూట కల్యాణం జరిగితే.. ఇక్కడ మాత్రం పున్నమి వెన్నెల వెలుగుల్లో స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం జరగడం శతాబ్దాల సంప్రదాయం. ఆకాశంలో నిండు చంద్రుడు.. కింద సీతారాముల సుందర రూపం.. ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని కళ్లారా చూసేందుకు భక్తుల కళ్లు వేయికళ్లతో వేచి చూస్తున్నాయి.

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈసారి భక్తుల సౌకర్యార్థం ముందస్తుగా లక్షలాది లడ్డూ ప్రసాదాలను సిద్ధం చేసింది. జిల్లా యంత్రాంగం వేసవి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. దాదాపు 5 లక్షల నీళ్ల ప్యాకెట్లు, మజ్జిగ పంపిణీ కేంద్రాలను క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రతి భక్తుడికీ తలంబ్రాల ప్యాకెట్ అందేలా వందలాది మంది వాలంటీర్లను రంగంలోకి దించారు. భక్తజన సంద్రమైన ఒంటిమిట్ట.. ఇప్పుడు జై శ్రీరామ్ నామస్మరణతో మారుమోగుతోంది.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

