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Nellore: మిమ్మల్ని చూసి బండి దాచిపెట్టిండు.. నెల్లూరులో తండ్రి బండారం బైటపెట్టిన బుడ్డొడు.. ఫన్నీ వీడియో..

Police cordon Search in Nellore: అనంతసాగరంలో సాధారణంగా నిర్వహించే కార్డన్ సెర్చ్‌లో భాగంగా ప్రతి ఇంట్లో పోలీసులు  వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి సరైన పత్రాలులేవని తన వాహనాన్ని పక్క వీధిలో దాచిపెట్టాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 21, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:48 PM IST
Nellore: మిమ్మల్ని చూసి బండి దాచిపెట్టిండు.. నెల్లూరులో తండ్రి బండారం బైటపెట్టిన బుడ్డొడు.. ఫన్నీ వీడియో..
Image Credit: nellorecordonserchbikenews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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