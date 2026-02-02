Smart Kitchen: ఏపీకి రోల్ మోడల్ గా కడప ‘స్మార్ట్ కిచెన్’.. దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే..

Andhra Pradesh Smart Kitchen:సాధారణంగా ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలంటే అందరూ విచిత్రంగా చూస్తారు. గవర్నమెంటు స్కూళ్లను ఎవరు పట్టించుకుంటారు? ఆ స్కూళ్లు ఎపుడు బాగుపడుతాయోనని పెదవి విరిచేవారే ఎక్కువగా కనిపిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్తగా ఏర్పడిన కూటమి ప్రభుత్వం విద్యాసంస్థల ప్రక్షాళనకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా పాఠశాల రంగంలో సంస్కరణలతో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఉదారత కడపజిల్లాకు వన్నె తెచ్చింది. ఇపుడు రాష్ట్రమంతటా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ప్రభుత్వ స్కూళ్లల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనం వడ్డించే పథకంలో అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రభుత్వ స్కూళ్లల్లో చదువుకునే వేలమంది పేదపిల్లలకు ఆకలితీర్చే అక్షయ పాత్ర.. సరికొత్త టెక్నాలజీతో ఆధునిక హంగులను సంతరించుకుంది. స్వల్ఫ వ్యవధిలోనే వేల మంది విద్యార్థుల కోసం ఆహారపదార్థాలను సిద్ధంచేస్తోంది.
రాష్ట్రంలో విద్యారంగం అభివృద్ధి కోసం అనేక చర్యలు తీసుకుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచేందుకు అధికార యంత్రాంగం కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలు చేస్తోంది. పవన్ కళ్యాణ్ చొరవతీసుకుని తన సొంత నిధులతో కడప జిల్లాలో సెంట్రలైజ్డ్ అడ్వాన్స్ డ్ స్మార్ట్ కిచెన్ ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్, జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ చర్యలు చేపట్టారు. స్మార్ట్ కిచెన్ పైలట్ ప్రాజెక్టును కడపజిల్లాలో ఐదు చోట్ల ఆధునిక హంగులతో ఏర్పాటు చేశారు.
మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు కోసం కడప జిల్లాలో స్మార్ట్ కిచెన్లు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏర్పాటైన స్మార్ట్ కిచెన్ రోల్ మోడల్ గా నిలిచింది. కడపలో ఒకటి, సీకే దిన్నె, జమ్మలమడుగు మండలాల్లో రెండు స్మార్ట్ కిచెన్లు చొప్పున.. మొత్తం ఐదు స్మార్ట్ కిచెన్లు నిర్మించారు. వీటి ద్వారా 136 స్కూళ్లల్లోని 10,323 మంది విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం అందించనున్నారు. భోజనాన్ని పాఠశాలలకు తరలించడానికి వీలుగా ప్రత్యేక వాహనాలు సమకూర్చారు.
దేశంలోనే తొలిసారి.. మంత్రి నారా లోకేష్ గత యేడాది సెప్టెంబర్ 2, 2025న కడప జిల్లా కమలాపురం నియోజకవర్గంలోని సీకే దిన్నె మండల పరిషత్ హైస్కూల్ ఆవరణలో ఈ అత్యాధునిక స్మార్ట్ కిచెన్ను ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలోనే ప్రభుత్వ పాఠశాల ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి సెంట్రలైజ్డ్ అడ్వాన్స్డ్ స్మార్ట్ కిచెన్ కావడం విశేషం.. సుమారు రూ. 2 కోట్ల వ్యయంతో ఈ స్మార్ట్ కిచెన్ ప్రాజెక్టును రూపొందించారు.. కడప స్మార్ట్ కిచెన్ ఇప్పుడు ఏపీలోనే ఒక బెంచ్ మార్క్ గా నిలిచింది. ఇది పూర్తిగా సౌరశక్తి ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. వంటకు అవసరమైన గ్యాస్ వినియోగాన్ని తగ్గించేలా బయో-డీగ్రేడేషన్ ద్వారా వెజిటబుల్ వేస్ట్ నుండి మిథేన్ గ్యాస్ను ఉత్పత్తి చేసే వ్యవస్థ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఈ కిచెన్ల ద్వారా డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం కింద 136 పాఠశాలలకు చెందిన సుమారు 10,323 మంది విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందుతోంది. వండిన భోజనాన్ని పాఠశాలలకు చేరవేయడానికి 13 ప్రత్యేక వాహనాలను ప్రారంభించారు.
కడప నగర శివార్లలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్మార్ట్ కిచెన్ ఒక ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం. ఇక్కడ మనుషుల ప్రమేయం చాలా తక్కువ. కూరగాయలు కడగడం దగ్గరి నుండి, అన్నం వండటం వరకు అంతా ఆటోమేటిక్ మెషీన్ల ద్వారానే జరుగుతుంది. ఈ కిచెన్ ద్వారా ప్రతిరోజూ సుమారు 25,000 నుండి 35,000 మంది పాఠశాల విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం అందుతోంది. కేవలం 2 గంటల్లోనే వేడివేడి అన్నం, సాంబార్ సిద్ధం చేసే భారీ స్థాయి బాయిలర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
పాఠశాల విద్యార్థులకు ఆహార పదార్థాల తయారీ అంతా... వంట గ్యాస్తో కాకుండా ఆవిరి సహాయంతో జరుగుతోంది. దీనివల్ల ఆహారంలోని పోషకాలు నశించవు. ప్రతి వస్తువును స్టెరిలైజ్ చేస్తారు. వంట చేసే సిబ్బంది.. శుభ్రతను పాటిస్తారు. తప్పనిసరిగా గ్లౌజులు, హెడ్ మాస్కులు ధరిస్తారు.
వండిన వెంటనే ఆహారాన్ని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన ఇన్సులేటెడ్ కంటైనర్లలోకి మారుస్తారు. దీనివల్ల పాఠశాలలకు చేరే వరకు భోజనం వేడిగానే ఉంటుంది. జిపిఎస్ అమర్చిన వాహనాల ద్వారా నిర్ణీత సమయానికి స్కూళ్లకు డెలివరీ చేస్తారు. మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో ఒక విప్లవాత్మక మార్పుగా కడప స్మార్ట్ కిచెన్ నిలుస్తోంది. నాణ్యమైన ఆహారాన్ని పిల్లలకు అందించడంలో మోడరన్ కిచెన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రభుత్వ లక్ష్యం, సాంకేతికత తోడైతే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో ఈ సెంట్రల్ కిచెన్ నిరూపిస్తోంది.
ఇక్కడ వంట అంటే పొయ్యి వెలిగించడం కాదు. సెంట్రలైజ్డ్ స్ట్రీమ్ సిస్టమ్.. ఇక్కడ భారీ బాయిలర్లు ఉంటాయి. ఇవి వందల డిగ్రీల వేడి గల ఆవిరిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ ఆవిరి పైపుల ద్వారా వంట పాత్రలకు చేరుతుంది. దీనివల్ల ఆహారం అడుగు అంటదు, మాడిపోదు.. సమానంగా ఉడుకుతుంది. గంటకు టన్నుల కొద్దీ కూరగాయలను శుభ్రం చేసి, కట్ చేసే యంత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మనిషి చేతి స్పర్శ తగలకుండానే ముక్కలు సిద్ధమవుతాయి..కేవలం నిమిషాల్లోనే వందల కిలోల బంగాళదుంపల పొట్టు తీయడం, రుచికరమైన గ్రేవీలను తయారు చేయడం ఇక్కడి స్పెషాలిటీ..
నాణ్యత విషయంలో ఇక్కడ రాజీ అనే మాటే లేదు. వంటకు వాడే ప్రతి నీటి చుక్క RO ప్లాంట్ ద్వారా శుద్ధి చేయబడింది.. వంట మొదలవ్వడానికి ముందు ముడి సరుకులను, వంట పూర్తయ్యాక ఆహార నమూనాలను సొంత ల్యాబ్లో పరీక్షించి, సర్టిఫై చేసిన తర్వాతే బయటకు పంపిస్తారు. ప్రతిరోజూ వంట పాత్రలను 100 డిగ్రీల వేడి నీటితో శుభ్రం చేస్తారు. వంట చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే.. దాన్ని వేడివేడిగా స్కూళ్లకు చేర్చడం మరో ఎత్తు. ఇన్సులేటెడ్ కంటైనర్లు.. ఇక్కడ వాడే పాత్రలు థర్మోస్ బాటిల్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఉదయం 6 గంటలకు వండిన అన్నం, మధ్యాహ్నం 1 గంటకు కూడా 60-70 డిగ్రీల వేడితో ఉంటుంది.ఆహార పదార్థాలను వివిధ స్కూళ్లకు పంపించే ఫుడ్ వ్యాన్ ఎక్కడ ఉంది? ఏ స్కూల్కు ఎంత సమయానికి చేరుతుంది? అనేది కంట్రోల్ రూమ్ నుండి మానిటర్ చేస్తారు.
కడప స్మార్ట్ కిచెన్ కేవలం భోజనం పెట్టడమే కాదు, ఒక సామాజిక మార్పును తెస్తోంది. స్కూల్ డ్రాపౌట్స్ తగ్గింపు.. రుచికరమైన భోజనం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో హాజరు శాతం పెరిగింది. ఈ కిచెన్లో స్థానిక మహిళలకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి లభిస్తోంది. ప్యాకింగ్ నుండి మేనేజ్మెంట్ వరకు వారు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. టెక్నాలజీ మనుషుల సౌకర్యం కోసమే కాదు, సమాజంలోని చిట్టచివరి బిడ్డ ఆకలి తీర్చడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని కడప స్మార్ట్ కిచెన్ చాటిచెబుతోంది.
సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ లో తయారయ్యే ఆహార పదార్థాలు... ఇంటి వద్ద తిన్నట్టే రుచిగా ఉంటుంది, వేడివేడిగా వస్తోందనీ విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..ఇటీవల రాజధాని అమరావతిలో జరిగిన కలెక్టర్ల సమావేశంలో కడపలో నిర్వహిస్తున్న సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. కడప స్మార్ట్ కిచెన్ ప్రారంభం ,పనితీరుపై ఆయన అత్యంత సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. సాంకేతికత అంటే కేవలం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు మాత్రమే కాదు, పేద పిల్లల ఆకలి తీర్చడంలో కూడా టెక్నాలజీ అగ్రస్థానంలో ఉండాలి. కడప స్మార్ట్ కిచెన్ ఇందుకు ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా నిలిచిందన్నారు. ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్ కడప స్మార్ట్ కిచెన్ సందర్శించి తమ జిల్లాల్లో ప్రారంభించాలని ఆదేశాలు జారీచేశారు.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
కడపలో సెంట్రలైజ్డ్ అడ్వాన్స్ డ్ స్మార్ట్ కిచెన్ ఉన్న ఈ భవనం కాదు.. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దూరదృష్టికి నిదర్శనం. ప్రతి బిడ్డకు పౌష్టికాహారం అందాలనే లక్ష్యంతో, హంగులు ఆర్బాటాలు లేకుండా బ్యాక్ గ్రౌండ్లో సైలెంట్గా వేల మందికి అన్నం పెడుతున్న ఈ వ్యవస్థను ఆయన ఒక 'మోడల్ ప్రాజెక్ట్'గా అభివర్ణించారు. కడప పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రత్యేకంగా ఈ కిచెన్ నిర్వహణ తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇక్కడి హైజీన్ స్టాండర్డ్స్ చూసి, ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు మారుతున్నాయని చంద్రబాబు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో చదువుకునే విద్యార్థులకు మొక్కుబడిగా ఉడికిన అన్నమే పెట్టకుండా.. మంచి పోషకాలు అందించే విధంగా మెనూ రూపొందించి అమలు చేస్తున్నారు. కడప స్మార్ట్ కిచెన్ ద్వారా విద్యార్థులకు అందజేసే డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం మెనూ చాలా పోషక విలువలతో కూడినది. ప్రభుత్వం ఈ మెనూను పిల్లల ఎదుగుదలకు అవసరమైన క్యాలరీలు మరియు ప్రొటీన్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని డిజైన్ చేసింది. వారంలో ఏడు రోజులకు ప్రత్యేకంగా ఒక్కో రోజు ఒక్కో ఆహార పదార్థం అందించే విధంగా మెనూను అమలు చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్న భోజనంతోపాటు... పప్పుచారు, కోడిగుడ్డు పులుసు, చిక్కీ ప్రొటీన్, పులిహోర, టమోటా పప్పు, ఉడికించిన కోడిగుడ్డు, వెజిటబుల్ రైస్, ఆలుకుర్మా, సాంబారు, కోడిగుడ్డు వేపుడు, ఆకుకూర పప్పు, స్వీట్ పొంగల్, కేసరి వడ్డించే విధంగా మెనూలో ఆహార పదార్థాలుగా చేర్చారు. దేశంలోనే మొట్టమొదటి సోలార్ పవర్డ్ అడ్వాన్స్డ్ స్మార్ట్ కిచెన్ మన కమలాపురం నియోజకవర్గంలో సి.కె. దిన్నెలో ఏర్పాటు ప్రజలందరికీ గర్వకారణమని, ఇది కేవలం వంటశాల కాదు, బడి పిల్లల ఆరోగ్యానికి పునాది అని అందరు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
గతంలో మధ్యాహ్న భోజనంపై అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చేవి. కానీ, స్మార్ట్ కిచెన్ వచ్చిన తర్వాత 100% హైజీనిక్ భోజనం అందుతోంది. స్వయంగా నాణ్యతను పర్యవేక్షిస్తున్నామని కలెక్టర్ శ్రీధర్ తెలిపారు. కడప స్మార్ట్ సెంట్రల్ కిచెన్ విజయవంతంగా నడవడంలో జిల్లా యంత్రాంగం పాత్ర చాలా కీలక పాత్రపోషించిందన్నారు.
జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలోని యంత్రాంగం ఈ కిచెన్ నిర్వహణలో ఏ చిన్న లోపం జరగకుండా నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటోంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం 4 గంటలకే కిచెన్ యాక్టివిటీని మానిటర్ చేయడం ద్వారా జిల్లా యంత్రాంగం తమ చిత్తశుద్ధిని చాటుకుంటోంది. 'కేవలం వండి పెట్టడమే కాదు.. ఆ ఆహారం సురక్షితంగా పిల్లల పళ్లెం వరకు చేరడం ముఖ్యం' అని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. కిచెన్లో అమర్చిన సెన్సార్లు, వాహనాలకు ఉన్న జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ వల్ల మాకు రియల్ టైమ్ డేటా వస్తుంది. ఏ స్కూల్కు భోజనం ఏ సమయానికి చేరుతుందో కంట్రోల్ రూమ్ నుండి పర్యవేక్షించవచ్చు. దీనివల్ల జాప్యం లేకుండా విద్యార్థులకు వేడివేడిగా భోజనం అందుతోందన్నారు. జిల్లాలోని చిన్నారుల్లో రక్తహీనతతో పాటు పౌష్టికాహార లోపాన్ని నివారించడానికి ఈ స్మార్ట్ కిచెన్ ఒక అస్త్రంలా పనిచేస్తుందన్నారు. మెనూలో ప్రభుత్వం సూచించిన విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు కచ్చితంగా ఉండేలా చూడడమే మా ప్రథమ కర్తవ్యమని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
(రయయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.