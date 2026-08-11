/Mopidevi Temple: మోపిదేవి ఆలయంలో అద్భుతం.. గుడి ప్రాంగణంలోకి వచ్చిన పాము.. వీడియో వైరల్..

Snake spotted in mopidevi temple: ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న మోపిదేవి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంఎంతో శక్తివంతమైనదని చెబుతారు. ఇక్కడ గర్భగుడిలో ప్రధాన శివలింగం పాము (సర్పం) రూపంలో ఉన్న పాననట్టంపై కొలువై ఉంటుంది. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి శివలింగం కింద ఉన్న కలుగులో ఇప్పటికి సర్పం కొలువై ఉన్నారని గుడిలో సంచరిస్తు ఉంటుందని పండితులు చెబుతుంటారు.
🙏 మోపిదేవిలో ఈరోజు సర్పరూపంలో స్వామివారి దర్శనం 🙏
మోపిదేవి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారు ఈరోజు ఆలయ ప్రాంగణంలో సర్పరూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. pic.twitter.com/cp3lQlsuZe
— Ram Rahim Robert (CBN FAMILY) (@bobbysairam) August 11, 2026
అంతే కాకుండా అక్కడ గుడిలో చాలా మంది కాలసర్పదోషం, రాహు, కేతు దోషాలతో బాధపడుతున్న వారువచ్చి నాగప్రతిష్టలు, సర్పశాంతి వంటివి చేసుకుని, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో మోపిదేవీ ఆలయంలో ఈ రోజు చాలా అద్బుతమైన ఘటన జరిగింది.
మోపిదేవి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ఒక సర్పం వచ్చింది. దీంతో భక్తులు అది గమనించి వెంటనే భక్తితొ పొంగిపోయారు. ఆ స్వామి వారు తమను అనుగ్రహించడానికి వచ్చారని ఆనందంతొ పొంగిపోయారు. పాము ధ్వజ స్తంభం పక్క నుంచి నెమ్మదిగా అక్కడున్న ఒక కలుగులోకి వెళ్లిపోయింది.
భక్తులు, అక్కడి పండితులు పామును ఎంతో ఆసక్తిగా చూశారు. మొత్తంగా ఆషాడ మాసం ముగిస్తుండగా, శ్రావణ మాసం ప్రారంభమౌతున్న తరుణంలో గుడిలో సర్పం రావడంతో భక్తులు పొంగిపోతున్నారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి తమను అనుగ్రహించడానికి వచ్చారని భక్తులు ఆనందంతో పొంగిపోతున్నారు. ఈ అరుదైన అద్బుతంను భక్తులు తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.