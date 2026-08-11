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Mopidevi Temple: మోపిదేవి ఆలయంలో అద్భుతం.. గుడి ప్రాంగణంలోకి వచ్చిన పాము.. వీడియో వైరల్..

Mopidevi subramanya swamy temple:  ఆలయ ప్రాంగణంలోకి పాము రావడంతో అక్కడున్న భక్తులు భక్తితొ పొంగిపోయారు. ఆ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి తమను ఆశీర్వాదించడం కోసం వచ్చారని మొక్కుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:33 PM IST
Mopidevi Temple: మోపిదేవి ఆలయంలో అద్భుతం.. గుడి ప్రాంగణంలోకి వచ్చిన పాము.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobrainmopidevitemplevideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Mopidevi Temple: మోపిదేవి ఆలయంలో అద్భుతం.. గుడి ప్రాంగణంలోకి వచ్చిన పాము.. వీడియో వైరల్..
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