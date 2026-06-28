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Snake In Tirumala Video: తిరుమల నడక మార్గంలో భారీ నాగుపాము హల్ చల్.. హడలిపోయిన భక్తులు.. వీడియో వైరల్..

Snake spotted near galigopuram in Tirumala:  భారీ నాగు పాము నడక మార్గంలోని గాలి గోపురం వద్ద  కన్పించడంతో  భక్తులు, దుకాణ దారులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వెంటనే టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. తిరుమలలో  చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనతో భక్తులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:00 PM IST
Snake In Tirumala Video: తిరుమల నడక మార్గంలో భారీ నాగుపాము హల్ చల్.. హడలిపోయిన భక్తులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: tirumalanews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snake In Tirumala Video: తిరుమల నడక మార్గంలో భారీ నాగుపాము హల్ చల్.. వీడియో వైరల్
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