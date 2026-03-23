Anantapur Mutton Row: ఏంట్రా ఇది.?.. మటన్ ఉడకలేదని ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్ కు.. ఏపీలో వింత ఘటన.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Sodal haji complain against mutton shop owner over mutton cooked row: ఇటీవల కొంత మంది జనాలు చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రతి చిన్న విషయాలకు పోలీసుల దగ్గరకు తమ గొడవలను తీసుకెళ్తున్నారు. అసలు శాంతి భద్రతలను కాపాడటంతో రాత్రి బవళ్లు పనిచేసే పోలీసులకు చిరాకు తెప్పిస్తున్నారు. డయల్ 100 లకు ఫోన్ చేసి కూడా కొంత మంది పోలీసుల్ని తప్పుదొవ పట్టిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా.. ఏపీలోని అనంతపురంలో ఒకవ్యక్తి మటన్ ఉడకలేదని ఏకంగా పీఎస్ కు వెళ్లి నానా హంగామా చేశారు. ఈ ఘటనతో పోలీసులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు.
అనంతపురంలోని తాడిపత్రిలో వింత ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికంగా ఉండే హజీ అనే వ్యక్తి ఉగాది పండగ నేపథ్యంలో మటన్ కొన్నాడు. అతను ఇంటికి తీసుకెళ్లి కుక్కర్ లో ఉడికించాడు . 20 విజిల్స్ వచ్చిన అది ఉడకలేదు. దీంతో ఆకలితో ఉన్న అతని కోపం నశాళంకు అంటుకుంది. వెంటనే పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లాడు. తననకు నకిలీ మటన్ కూర ఇచ్చాడని గిన్నెతో సహా పీఎస్ కు వెళ్లాడు. ఆ మటన్ షాపు ఓనర్ పై కేసు నమోదు చేయాలని కోరాడు.
దీంతో పోలీసులు అవాక్కైయ్యారు. అతడ్ని సముదాయించి, మటర్ షాపు ఓనర్ కు చెప్పాలన్నారు. ఈ విషయం కాస్త మటన్ షాపు ఓనర్ కు తెలియడంతో అతను పాపం.. భయపడిపోయి కేజీ మటన్ ఉచితంగా హజీ ఇంటకి పంపించాడు. ఈ విషయం తెలిసిన పోలీసులు చిన్న చిన్న విషయాలు పోలీసుల వద్దకు రావడం కరెక్ట్ కాదన్నారు.
మరోవైపు ఈ ఘటన కాస్త ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మటన్ ముక్క జిమ్ కు వెళ్లి బాగా వర్కౌట్స్ చేసిందో ఏమో అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఓరేయ్.. మటన్ కోసం పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లడం ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.