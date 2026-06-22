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Kakinada Crime: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో అమానవీయం.. ఫ్రిజ్‌లో నీళ్లు ఇవ్వలేదని కన్నతల్లిపై కొడుకు దారుణం.. అసలు ఏంజరిగిందంటే..?

Son kills mother in Kakinada:  అడిగిన వెంటనే నీళ్లు ఇవ్వలేదని కన్నతల్లిని పట్టుకుని గోడకేసి కొట్టాడు. ఈ ఘటనతో ఆమె తలకు బలమైన గాయం అయ్యింది. వెంటనే తన భర్తకు చెప్పింది. కాకినాడ పిఠాపురంలో ఘటనలో అనేక విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 22, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:16 PM IST
Kakinada Crime: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో అమానవీయం.. ఫ్రిజ్‌లో నీళ్లు ఇవ్వలేదని కన్నతల్లిపై కొడుకు దారుణం.. అసలు ఏంజరిగిందంటే..?
Image Credit: kakinadanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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