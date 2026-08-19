/Chittoor: చిత్తూరులో అమానవీయం.. ఆస్తి ఇవ్వలేదని తలకొరికిపెట్టని కొడుకు.. చివరకు కన్న కూతురు..

Son Refuses his father last rites in Chittoor: ఇటీవల సమాజంలో మానవ బంధాలు పూర్తిగా మంట కలిశాయని చెప్పుకొవచ్చు. కొంత మంది వావి వరసలు మర్చిపోయి మరీఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. డబ్బులు,అవసరాల కోసం ఎంతకైన దిగజారీ ప్రవర్తిస్తున్నారు. కేవలం ఆర్థిక సంబంధాలు మాత్రమే ఉన్నట్లు చాలా మంది ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్తూరులో చోటు చేసుకున్న ఘటన ఏపీలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆస్తి ఇవ్వలేదని.. తండ్రికి తలకొరివి పెట్టని కొడుకు
చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటినగరంలోని పొన్నగల్లు గ్రామంలో విషాద ఘటన
శాంతమ్మ, వెంకటేశ్వర్లు దంపతులకు ఇద్దరు కూతుళ్లతో సహా ఓ కొడుకు ఉన్నారు
ముగ్గురికి పెళ్లిళ్లు అవ్వగా.. కొడుకు మురళీ కృష్ణ ఉద్యోగం నిమిత్తం చెన్నైకి వెళ్లాడు
15 ఏళ్ల… pic.twitter.com/OafnJdlMTr
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 19, 2026
చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటినగరంలోని పొన్నగల్లు గ్రామంలోచోటు చేసుకున్న విషాద ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. శాంతమ్మ, వెంకటేశ్వర్లు దంపతులకు ఇద్దరు కూతుళ్లతో సహా ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. వీరు ముగ్గురికి పెళ్లిళ్లు అవ్వగా.. కొడుకు మురళీ కృష్ణ ఉద్యోగం నిమిత్తం చెన్నైకి వెళ్లాడు. అయితే..వీరి తల్లి 15 ఏళ్ల క్రితం శాంతమ్మ చనిపోగా.. అనారోగ్యంతో తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు మంగళవారం మృతి చెందాడు.
తండ్రి చనిపోయిన విషయాన్ని చెన్నైలో ఉన్న మురళీ కృష్ణకు బంధువులు చెప్పారు. అయితే.. తనకు ఆస్తులు పంచలేదని రానని తెగెసి చెప్పాడు. బంధువులు ఎంతగా చెప్పిన మాటలు విన్పించుకోలేదు. చివరకు చేసేదిలేక... పెద్ద కుమార్తె నాగరత్నం తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు అంతిమ సంస్కారాలు చేసింది.
దీంతో అక్కడున్న వారు కొడుకు ప్రవర్తన మరీ ఇంత నీచంగా ఉండుందా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇన్నాళ్లు పెంచి, ప్రయోజకుడ్ని చేసిన తండ్రి చివరి చూపుకు రాక పొవడం ఏంటని గ్రామస్తులు మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి కొడుకులు ఉన్నా .. లేకున్నా.. ఒక్కటనంటూ ఎమోషనల్ అవుతున్నారు.
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