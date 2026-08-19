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Chittoor: చిత్తూరులో అమానవీయం.. ఆస్తి ఇవ్వలేదని తలకొరికిపెట్టని కొడుకు.. చివరకు కన్న కూతురు..

Chittoor news: తండ్రి చనిపోయిన విషయాన్ని చెన్నైలో ఉన్న మురళీ కృష్ణకు బంధువులు చెప్పారు. అయిన కూడా అతను రాకుండా  మొండికేశాడు. చాలా సేపు వేచి చూసిన బంధువులు చివరకు పెద్దకూతురితో అంతిమ సంస్కారాలు జరిపించారు. చిత్తూరులో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా అందరిని కలిచివేసేదిగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:12 PM IST
Chittoor: చిత్తూరులో అమానవీయం.. ఆస్తి ఇవ్వలేదని తలకొరికిపెట్టని కొడుకు.. చివరకు కన్న కూతురు..
Image Credit: chittoorfatherfinalrites

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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