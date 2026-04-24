Special Trains: తిరుపతి వెళ్లే ప్రయాణికులకు శుభవార్త.. నేటి నుంచి ఈ రూట్లలో ప్రత్యేక రైళ్లు!

Tirupati Special Trains 2026: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే శుభవార్త అందించింది. వీరి కోసం ప్రత్యేక రైళ్లను అందుబాటులోకి వచ్చింది. వేసవి సెలవుల కారణంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్తుంటారు. దీంతో రైళ్లు ప్రయాణికులతో నిండిపోతుండటంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. తిరుపతి వెళ్లే రైళ్లల్లో నిరంతరం ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో రైల్వేశాఖ ఈ మార్గంలో ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతూ ఉంటుంది. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు రద్దీ దృష్ట్యా మరికొన్ని రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
సమ్మర్లో పిల్లలకు హాలీడేస్ ఉండటంతో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు డివొషనల్ ట్రిప్స్కి, వెకేషన్స్కి ప్లాన్ చేస్తుంటారు. దీనివల్ల రైళ్లలో విపరీతమైన రద్దీ ఉంటుంది. ఈ వేసవి రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో విజయవాడ డివిజన్ అధికారులు ప్రయాణికులకు తీపి కబురు అందించారు. ఇప్పటికే నడుస్తున్న స్పెషల్ రైళ్లతో పాటు మరికొన్ని కొత్త సర్వీసులను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు ఈ ప్రధాన మార్గాల్లో నడవనున్నాయి..
1. సికింద్రాబాద్ – అనంతపురం
2. కాకినాడ టౌన్ – లింగంపల్లి
3. బెంగళూరు – కాకినాడ టౌన్
4. వర్ధన్నపేట – యశ్వంత్పూర్
5. తిరుపతి – వర్ధన్నపేట
6. నాందేడ్ – విజయవాడ
షెడ్యూల్ వివరాలు ఇవే..
ఏప్రిల్ 24, అనగా ఈరోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ సర్వీసులు మే మొదటి వారం వరకు వివిధ తేదీల్లో కొనసాగుతాయి. అయితే, ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో కొన్ని రూట్లలో ఒక ట్రిప్ మాత్రమే ఉండగా, మరికొన్ని రూట్లలో రెండు ట్రిప్పులు నిర్వహించనున్నారు. ముఖ్యంగా తిరుపతి – వర్ధన్నపేట మార్గంలో పలు తేదీల్లో రెండు వైపులా సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
