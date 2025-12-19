Sr NTR: దటీజ్ ఎన్టీఆర్ సన్స్..అన్నగారి వీరాభిమాని పాడె మోసి అభిమానిపై ప్రేమ చాటుకున్న నందమూరి తనయులు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sr NTR: స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు (ఎన్టీఆర్) వీరాభిమాని అందరితో 'ఎన్టీఆర్ రాజు'గా పిలిపించుకునే రామచంద్ర రాజు గురువారం కన్నుమూసారు. ఆయన  మృతి పట్ల సినీ రాజకీయ ప్రముఖుల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. గురువారం ఆయన భౌతికకాయానికి  నందమూరి రామకృష్ణ, నందమూరి మోహన్ కృష్ణ పాడె మోసి అన్నగారి అభిమానిపై తమ ప్రేమను చాటుకొని మనసున్న మనుషులని నిరూపించుకున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 19, 2025, 07:42 PM IST

Sr NTR Fan: అన్న నందమూరి తారక రామారావుకు కోట్లాది అభిమానులున్నారు. అందులో రామచంద్ర రాజు ఒకరు. ఆయన్ని అన్నగారి ఫ్యాన్స్  ఎన్టీఆర్ రాజుగా ముద్దుగా పిలుచుకునేవారు.  అప్పట్లో అన్నగారి సినిమాలకు కటౌట్స్ తో పాటు పాలాభిషేకాలు చేసిన వీరాభిమాని.  అంతేకాదు ఎన్టీఆర్ కూడా స్వయంగా తన అభిమాని గురించి తెలుసుకొని పలుమార్లు ఆయన్ని కలిసిన సందర్భాలున్నాయి. అంతేకాదు తమ కుటుంబంలో ఓ సభ్యుడిగా భావించేవారు. నందమూరి తనయులు కూడా ఆయన్ని కూడా తమ సహోదరుడిగా భావించేవారు.  అంతలా నందమూరి కుటుంబంతో మమేకయ్యారు. ముఖ్యంగా రామచంద్ర రాజు అనే పేరు కంటే 'ఎన్టీఆర్ రాజు'గానే ఆయన ప్రజల గుండెల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు. అన్న ఎన్టీఆర్ పట్ల ఆయన చూపిన అభిమానం వెలకట్టలేనిదని అక్కడికి వచ్చిన నందమూరి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అక్కడికి వచ్చిన అన్నగారి అభిమానులు చెబుతున్న మాట.  

అటువంటి వ్యక్తి నేడు మన మధ్య లేకపోవడం ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు, టీడీపీ శ్రేణులకు తీరని లోటని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  ఎన్టీఆర్ రాజు టీటీడీ బోర్డు సభ్యులుగా పనిచేసారు. ఈ సందర్బంగా ఈయన టీటీడీకి  చేసిన సేవలు వెలకట్టలేని కొనియాడారు. రెండు సార్లు టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ గా ఉన్నారు. టీటీడీ సభ్యుడిగా  రూపాయి వేతనం తీసుకోకుండా ఆయన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకు  చేసిన సేవలు వెలకట్టలేనివి గుర్తు చేసుకున్నారు.  ముఖ్యంగా ఈయన భక్తులకు అందించిన సదుపాయాలు గురించే ఆలోచించేవారని అక్కడికి వచ్చిన అన్నగారి తనయులు ఎన్టీఆర్ రాజు గొప్పతనాన్ని చెప్పారు.  నందమూరి తారక రామారావు ప్రతి సినిమా  రీళ్ల బాక్స్ లను స్వామి స్వామి వారి పాదాల వద్ద ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేసేవారనీ ఈ సందర్భంగా ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు నందమూరి తనయులైన నందమూరి మోహనకృష్ణ, నందమూరి రామకృష్ణ. 

అంతేకాదు ఆయన అంతిమ యాత్రలో ఆయన పాడెను నందమూరి తనయులు రామకృష్ణ, మోహనకృష్ణ మోసి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు.  ఎన్టీఆర్ రాజు అంతిమ యాత్రలో నందమూరి తనయులతో పాటు మనవడు చైతన్య కృష్ణ, ఇతర నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు, శాప్  ఛైర్మన్ రవి నాయుడు, యాదవ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నరసింహ యాదవ్ , తిరుపతి టౌన్ బ్యాంక్ మాజీ ఛైర్మన్, ఎమ్మెల్యే అమర్నాథ్ రెడ్డి, మురళి, ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే సుగుణమ్మ, శ్రీనాథ్, ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ ప్రసన్నకుమార్, అడిషనల్ ఈవో అంకం చౌదరి, పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పూలమాలలు వేసి ఎన్టీఆర్ రాజుకు  ఘనంగా నివాళులర్పించారు. 

