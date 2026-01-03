Sreeleela behaviour in tirumala que line video: తిరుమలల ఇటీవల వైకుంఠఏకాదశి నేపథ్యంలో ఉత్తర ద్వార దర్శనాలను టీటీడీ కల్పించింది. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 1 వరకు లక్కీడీప్ లో టొకెన్లు వచ్చిన వారికి టీటీడీ దర్శనాలు కల్పించింది. డిసెంబర్ 30 వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి రాజకీయా నాయకులు, సెలబ్రీటీలు భారీగా తిరుమలకు తరలివచ్చారు. మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు నటి శ్రీలీల కూడా వచ్చింది. అయితే.. తిరుమల క్యూలైన్ లో శ్రీలీల స్వామివారిదర్శనం కోసం వెళ్తుంది.ఇంతలో ఆమె వెనకాల ఒక యువకుడు సైతం శ్రీలీలను వెనుకనుంచి ఫాలో అవుతున్నారు. బయట నుంచి కొంత మంది వీరి ఫోటోలను తీసుకుంటున్నారు.
అయితే.. శ్రీలీల పవిత్రమైన తిరుమల ఆలయంలో అది కూడా క్యూలైన్ లో ఉన్న విషయం మర్చిపోయి పలు మార్లు ఆ కుర్రాడి వంక నవ్వుతూ చూడటం, అతను సైతం నటిని చూడటం జరిగింది. అతను కూడా శ్రీలీల వంక నవ్వుతూ అదేదో బైట మూవీథియేటర్లో లేదా షాపింగ్ మాల్స్ లో ఉన్న విధంగా ప్రవర్తించారు. దీంతో ఈ వీడియో కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై శ్రీవారి భక్తులు సీరియస్అవుతున్నారు. స్వామివారి దర్శనాలకు వచ్చి ఇదెక్కడి పనులు అంటూ మండిపడుతున్నారు.
ఇలాంటి వారి వల్లే మిగతా భక్తులు కూడా వెకిలిగాప్రవర్తిస్తున్నారని సీరియస్ అవుతున్నారు. అసలైతే..ఎంత సెలబ్రీటీలు అయితే ఇతరుల్నిచూడాల్సిన అవసరం ఏంటని, శ్రీవారిని దర్శించుకొవడంపై వారి కాన్సన్ ట్రెషన్ ఉంటే ఇలాంటివి జరగవని మరికొంత మంది అంటున్నారు. మొత్తంగా క్యూలైన్ లో శ్రీలీల ప్రవర్తనపై నెట్టింట దుమారం రాజుకుంది. ఇలాంటి పనులు చేయోద్దని టీటీడీ ఇప్పటికే పలుమార్లు సెలబ్రీటీల్ని అందరిని హెచ్చరించింది.
అయిన కూడా కొంత మంది టీటీడీ హెచ్చరికలను బేఖాతరుచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శ్రీలీల ప్రవర్తనపై కొంత మంది భక్తులు మండిపడుతుండగా, మరికొంత మంది ఏదో అభిమాని అని నార్మల్గా నవ్వారో ఏమో.. ప్రతి దాన్ని కాంట్రవర్సీ కోణంలో చూడటం ఏంటని కిస్సిక్ పాపకు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. మొత్తంగా శ్రీలీల ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది.