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Srikakulam Crime News: 7 ఏళ్ల బాలికపై 75 ఏళ్ల ముసలోడు లైంగిక దాడి..శ్రీకాకుళంలో దారుణం, కామాంధుడి అరెస్ట్!

Srikakulam Minor Rape Case: శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి మండలం గుంజిలోవ గ్రామంలో ఏడేళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన 75 ఏళ్ల వృద్ధుడు కవిటి రామారావును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు BNS సెక్షన్లతో పాటు పోక్సో చట్టం కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కోర్టు నిందితుడికి 7 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించడంతో పోలీసులు అతడిని శ్రీకాకుళం జిల్లా జైలుకు తరలించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 11, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:46 PM IST
Srikakulam Crime News: 7 ఏళ్ల బాలికపై 75 ఏళ్ల ముసలోడు లైంగిక దాడి..శ్రీకాకుళంలో దారుణం, కామాంధుడి అరెస్ట్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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