  • Srikakulam Diarrhea News: భారీగా పెరిగిన డయేరియా కేసులు..ముగ్గురు మృతి, 76 మంది తీవ్ర అనారోగ్యం!

Diarrhea Outbreak In Srikakulam: శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలో డయేరియా (అతిసారం) తీవ్రరూపం దాల్చింది. కలుషిత నీటి కారణంగా వ్యాధి ప్రబలి ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, సుమారు 76 మంది ఆసుపత్రుల పాలయ్యారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 25, 2026, 03:32 PM IST

Diarrhea Outbreak In Srikakulam: శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలో డయేరియా (అతిసారం) తీవ్రరూపం దాల్చింది. కలుషిత నీటి కారణంగా వ్యాధి ప్రబలి ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, సుమారు 76 మంది ఆసుపత్రుల పాలయ్యారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.

పట్టణంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో డయేరియా లక్షణాలతో చికిత్స పొందుతూ ముగ్గురు మరణించారు. కండ్ర వీధికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ మండల సురేష్ (42). మూడు రోజులుగా వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడుతూ రిమ్స్‌లో కన్నుమూశారు. మంగువారి తోట ప్రాంతానికి చెందిన సదాశివుని శేఖర్ (53) జీజీహెచ్‌లో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. మరో వ్యక్తి కూడా ఇదే లక్షణాలతో మృతి చెందడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

మృతులకు ప్రధాన కారణం..
పట్టణంలో జరుగుతున్న పనుల వల్ల భూగర్భ పైపులైన్లు పగిలి, మురుగునీరు తాగునీటిలో కలవడమే ఈ అనర్థానికి ప్రధాన కారణమని అధికారులు గుర్తించారు. ఆ కలుషిత నీటిని తాగడం వల్లే ప్రజలు అస్వస్థతకు గురయ్యారు.

ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి?
ఇప్పటికే ముగ్గురు మృతి చెందగా.. ప్రస్తుతం 76 మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే బాధితుల్లో ఒకరు వెంటిలేటర్ మీద, మరొకరు డయాలసిస్‌పై ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మిగిలిన వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పైపులైన్ నీటిని నిలిపివేసి, ట్యాంకర్ల ద్వారా సురక్షిత నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు.

స్పందించిన ప్రభుత్వం
ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడి బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులతో సమీక్షించి, సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేశారు. మరోవైపు రాజమండ్రిలో పాల కలుషిత ఘటనపై కూడా సీఎం విచారణకు ఆదేశించారు. ప్రజారోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

Trending News