Srikalahasti Temple Spl: మూగజీవాలకు ముక్తిని ప్రసాదించిన క్షేత్రం శ్రీకాళహాస్తి.. దక్షిణ కైలాసం అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా..!

Srikalahasti Temple Special 2026: సువర్ణముఖీ తీరాన కొండగుట్టల మధ్య శ్రీకాళహాస్తీశ్వరాలయ నిర్మాణం ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. నాలుగు దిక్కుల్లో దర్శనమిచ్చేలా... శ్రీకాళహస్తి దక్షిణ కైలాసంగా విరాజిల్లుతోంది. శ్రీకాళహాస్తికి క్షేత్రపాలకుడు కాలభైరవుడు. ఈ ఆలయాన్ని 1516లో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నిర్మించాడు. ఆలయానికి నాలుగు వైపులా నాలుగు గోపురాలు ఉంటే... దాదాపు 150 అడుగుల ఎత్తులో కనిపించే రాజగోపురం మరింత అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. శిల్పకళతో అలరారే ఈ క్షేత్రంలోని మంటపాలూ, స్తంభాలన్నింట్లో నూరుకాళ్ల మంటపం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. అలాగే ఆలయ పరిసరాల్లో 36 తీర్థాలున్నాయి. సహస్ర లింగాలు, హరిహర, భరధ్వాజ, మార్కండేయ, సూర్యచంద్ర తీర్థాలు ప్రధానమైనవిగా చెబుతారు. ఇక్కడున్న పాతాళగంగ, సరస్వతీ తీర్థంలోని తీర్థాన్ని స్వీకరిస్తే నత్తి, మూగ సమస్యలు పోయి వాక్కు సిద్ధిస్తుందని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయం నిత్యం భక్తులతో కళకళలాడుతుంటుంది. మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ఇక్కడ నిర్వహించే బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంటాయి.
దేశంలోని ప్రముఖ శివాలయాలతో పోలిస్తే... శ్రీకాళహస్తి విశేషాలున్నాయి. సాధారణంగా భక్తుడు భగవంతుడి పాదాల చెంత ఉంటాడు. కానీ ఇక్కడ స్వామి భక్తుడైన కన్నప్పకు కొండపైన ఆలయం ఉంటే కొండకింద శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడి ఆలయం కనిపిస్తుంది. మహాశివరాత్రికి నిర్వహించే బ్రహ్మోత్సవాల్లో తొలి పూజను కన్నప్ప ఆలయంలోనే చేస్తారు. ఇక్కడి శివలింగానికి ప్రాణమున్న శివలింగం అని పేరు. స్వామి ఉఛ్వాశ నిశ్వాసాలకు అనుగుణంగానే మూలవిరాట్టుకు దగ్గరగా ఏర్పాటు చేసిన వాయు దీపాలు ఎప్పుడూ రెపరెపలాడుతూ కనిపిస్తాయి. ఇతర శైవ క్షేత్రాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ శివలింగాన్ని అర్చకులు కూడా తాకకుండానే పూజలూ, అభిషేకాలూ చేస్తారు. దాదాపు అన్ని ఆలయాలనూ సూర్య, చంద్ర గ్రహణ సమయాల్లో మూసేస్తే... ఇక్కడ మాత్రం ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంచుతారు.
శ్రీకాళహాస్తి క్షేత్రంలో స్వామితోపాటు వినాయకుడు, దక్షిణామూర్తి, అమ్మవారు ప్రధాన దేవతలుగా పూజలు అందుకుంటుంటే.. ఈ దేవతలు నాలుగు దిక్కులా కొలువుదీరి ఉండటం విశేషం. చిన్న బావిలో ఉండే పాతాళ గణపతి ఉత్తరాభిముఖంగా.. మహాద్వారానికి ఎదురుగా దక్షిణ ముఖంవైపు దక్షిణామూర్తీ దర్శనమిస్తారు. శ్రీకాళహస్తికి చేరుకునే భక్తులు ముందుగా నలభై అడుగుల లోతులో ఉండే పాతాళ గణపతిని మెట్ల మార్గంద్వారా వెళ్లి దర్శించుకుని, తరువాత శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడిని పూజిస్తారు. మూలవిరాట్టు ఇక్కడ పశ్చిమాభిముఖంగా కనిపిస్తాడు. అది అయ్యాక జ్ఞాన ప్రసూనాంబ మందిరానికి వెళ్తారు. ఆ తరువాత రాముడు, పరశురాముడు, ఇంద్రాది దేవతలు, సప్తర్షులు, యమధర్మరాజు, చిత్రగుప్తుడు, ధర్మరాజులు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగాలనూ చూడొచ్చు. పాతాళ గణపతితోపాటు వల్లభ గణపతి, మహాలక్ష్మి గణపతి, సహస్ర లింగేశ్వర దేవాలయాలు... వేంకటేశ్వరుడు, వరదరాజస్వామి తదితర దేవతలనూ దర్శించుకోవచ్చు. శంకరాచార్యులు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి స్ఫటికలింగం, శ్రీచక్రాలను ప్రతిష్ఠించాడనీ చెబుతారు.
దక్షిణ కైలాసంగా పిలిచే శ్రీకాళహాస్తీశ్వరాలయ సందర్శనం మోక్షాన్ని కలిగిస్తుందని ప్రతీతి. ప్రకృతిలోని పంచభూతాలు సకల ప్రాణికోటికీ ఆధారం. భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. ఈ పంచభూతాలకు అధిపతి పరమేశ్వరుడు. అందుకే స్వామి భూతనాథుడయ్యాడు. ఆ రూపాలతోనే అయిదు ప్రాంతాల్లో స్వయంభువుగా కొలువుదీరాడు. పంచభూత స్థలాలుగా పిలిచే ఆ మహిమాన్వితమైన క్షేత్రాల్లో పరమేశ్వరుడి నిత్య పూజలందుకుంటున్నారు. ఏకాంబరేశ్వరం, జంబుకేశ్వరం, అరుణాచలేశ్వరం, చిదంబరేశ్వరం, శ్రీకాళహస్తీశ్వరం. భూమి, జలం, అగ్ని, ఆకాశం, వాయువుకు ప్రతిరూపాలైన ఈ ఆలయాల్లో ఒక్క చోట మాత్రం ఆ నీలకంఠుడు ప్రాణమున్న శివలింగంగా వెలసి పూజలు అందుకుంటున్నాడు. ఇక్కడి క్షేత్రంలో మహాశివుడు జ్యోతిస్వరూపంతో వాయులింగేశ్వరుడిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.
మూగజీవాలకు ముక్తిని ప్రసాదించారని… అందుకే శ్రీకాళహాస్తి మూగజీవాల ముక్తిక్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది. శ్రీ అంటే సాలీడు, కాళం అంటే సర్పం, హస్తి అంటే ఏనుగు అని అర్థం. తన పట్ల అపారమైన భక్తి కలిగిన ఈ మూడు ప్రాణులకూ స్వామి మోక్షాన్ని ప్రసాదించి వాటిపేర్ల మీదే శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడిగా పూజలు అందుకుంటున్న క్షేత్రంగానూ ఈ ఆలయం ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి జిల్లా, శ్రీకాళహస్తిలో స్వర్ణముఖి నదీతీరాన కొలువైన ఈ స్వామి రూపం ఇతర శివ లింగాలతో పోలిస్తే వర్తులాకారంలో కాకుండా కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది.
జ్ఞానప్రసూనాంబ సహిత శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడు ఇక్కడ స్వయంభువుగా వాయువు రూపంలో ఏర్పడటం వెనుక పురాణాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే... మోక్షప్రదాతగా.. ఓసారి వాయుదేవుడు కర్పూరంతో తయారుచేసిన లింగాన్ని పూజించి, స్వామి అనుగ్రహం కోసం తపస్సు చేశాడట. దానికి మెచ్చి ఈశ్వరుడు కరుణించి వాయుదేవుడు గాలి రూపంలో విశ్వమంతా, ప్రతి ప్రాణిలోనూ నిండిఉండేలా... వాయుదేవుడు పూజించిన కర్పూర లింగం వాయులింగంగా ప్రసిద్ధిపొంది సామాన్యులచేతా పూజలు అందుకునేలా వరాలను ప్రసాదించారని ప్రతీతి. ఆ కర్పూర లింగమే వాయులింగంగా, స్వయంభువుగా ఇక్కడ ఏర్పడిందని భక్తుల విశ్వాసం.
శ్రీకాళహస్తీశ్వరునికి తోడుగా పార్వతీదేవి జ్ఞాన ప్రసూనాంబగా పూజలు అందుకుంటున్నారు. అమ్మవారు సామాన్యురాలిలా వచ్చి, ఆ తరువాత ఈ ప్రాంతానికి చేరుకుని స్వామి కోసం తపస్సు చేసింది. అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమై మరిన్ని శక్తుల్ని ప్రసాదించారు. అమ్మవారు స్వామి చెంత జ్ఞాన ప్రసూనాంబగా కొలువుదీరారు. శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడు బ్రహ్మకు జ్ఞానం ప్రసాదించిన ప్రదేశం కూడా ఇదేనని పురాణ ఇతిహాసాల సారం.
వశిష్ఠుడు, సాలెపురుగు, పాము, ఏనుగు, బోయవాడై కన్నప్ప, యాదవ రాజులు... స్వామి అనుగ్రహంతో మోక్షాన్ని అందుకున్నారని ఇక్కడి స్థల పురాణంద్వారా తెలుస్తోంది. ఒకప్పుడు కన్నప్ప అనే వేటగాడు నిత్యం స్వామిని కొలిచేవాడు. అతడి భక్తిని పరీక్షించేందుకు ఓ రోజు స్వామి తన కంటి నుంచి నెత్తురు కార్చాడట. అదిచూసి కన్నప్ప వెంటనే తన కన్ను పీకి స్వామి కంటికి అతికించాడట. స్వామి రెండో కంటి నుంచీ నెత్తురు కార్చడంతో కన్నప్ప ఏ మాత్రం సందేహించకుండా తన రెండో కంటినీ పీకి స్వామికి అమర్చాడట. ఆ భక్తికి మెచ్చి ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై కన్నప్పకు ముక్తిని ప్రసాదించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడికి ముక్తిప్రదాత అనే పేరు వచ్చిందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
27 నక్షత్రాలు, 9 గ్రహాలను మేళవించిన ప్రత్యేక కవచం స్వామికి అమర్చి ఉంటుంది. దీని వల్లే రాహుకేతువులతోపాటు గ్రహాలన్నీ స్వామి నియంత్రణలోనే ఉంటాయని పురాణాల సమాచారం. అందుకే ఈ క్షేత్రం రాహు కేతు శాంతిపూజలకు ప్రసిద్ధి గాంచింది. ఈ క్షేత్రంలో నవగ్రహాల మండపం ఉండదు. కేవలం శనీశ్వరుడికే ఓ మందిరం కనిపిస్తుంది. శనిత్రయోదశి నాడు శనీశ్వరుడికి అభిషేకాలు చేయించేందుకు భక్తులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఆలయానికి చేరుకుంటారు. ఆలయంలో ప్రధాన ఆకర్షణ శిఖర దర్శనం. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన గుర్తుల వద్ద నిల్చుని స్వామి, అమ్మవారు, భక్తకన్నప్ప శిఖరాలను భక్తులు దర్శించుకుంటారు.
ఇక్కడ శ్రీకాళహాస్తి స్వామివారికి నిత్యం కర్పూర హారతి, క్షీరాభిషేకం, పచ్చ కర్పూరాభిషేకం, గంగాభిషేకం, రుద్రాభిషేకాలతోపాటు ఏడాది పొడవునా ప్రత్యేక ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. నిత్యపూజా కైంకర్యాలతో ఆరాధిస్తారు. మహా శివరాత్రి సమయంలో పది రోజులపాటు వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు. ఈ సమయంలో జరిగే స్వామివారి విహారం, రథయాత్ర, తెప్పోత్సవాలను కళ్లారాచూసి తరించేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపుతారు.
శ్రీకాళహాస్తి స్వామి- జ్ఞానప్రసూనాంబ అమ్మవార్ల కల్యాణం ఆలయంలో కాకుండా పట్టణం నడిబొడ్డున ఉండే పెళ్లి మండపంలో చేస్తారు. ఈ సమయంలోనే కొన్ని జంటలు సైతం స్వామి - అమ్మవార్ల కల్యాణంతోపాటు తమ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇక్కడ తరతరాలుగా ఆనవాయితీని అనుసరిస్తున్నారు. కార్తిక మాసంలో ప్రతిరోజూ సాయంత్రం వెలిగించే ఆకాశ దీపాన్ని చూసేందుకూ ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేయించేందుకూ ఈ ప్రాంగణంలో దీపాలను వెలిగించి స్వామిని దర్శించుకునేందుకూ భక్తులు వేల సంఖ్యలో ఆలయానికి చేరుకుంటారు.
మహాశివరాత్రి సందర్భంగా జంగమయ్య జాగరణకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. మహాశివరాత్రి పర్వదిన సందర్భంగా వేలాదిగా తరలివచ్చే భక్తుల సంఖ్యను అంచనా వేసిన అధికార యంత్రాంగం ప్రత్యేక క్యూలైన్లు, భక్తులకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు.
