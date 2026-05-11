/Srisailam Booking Scam: శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు అలర్ట్..రూమ్ బుకింగ్ పేరుతో యాత్రికులకు టోకరా..తస్మాత్ జాగ్రత్త!

Srisailam Room Booking Scam: నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకోవాలని భావించే భక్తులే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరగాళ్లు సరికొత్త మోసాలకు తెరలేపారు. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు వెళ్లే భక్తుల భక్తిని ఆసరాగా చేసుకుని, "నకిలీ వెబ్సైట్ల" ద్వారా నిలువు దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్న ఈ వెబ్సైట్లు ఇప్పుడు జిల్లాలో కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి.
ఇటీవల కాలంలో మంత్రాలయం, అహోబిలం క్షేత్రాలలో వరుసగా సైబర్ మోసాలు వెలుగు చూశాయి. తాజాగా, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైలం మల్లన్న భక్తులు కూడా ఈ కేటుగాళ్ల వలలో చిక్కుకున్నారు. సేవలు, ప్రత్యేక దర్శనాలు, ఏసీ గదుల బుకింగ్ పేరుతో నకిలీ వెబ్సైట్లు సృష్టించి, భక్తుల నుంచి భారీగా నగదు వసూలు చేస్తున్నారు. తీరా ఆలయానికి చేరుకున్నాక గానీ, తాము బుక్ చేసుకున్న టిక్కెట్లు చెల్లవని భక్తులు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడమే లక్ష్యంగా సైబర్ కేటుగాళ్లు ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.
అధికారుల హెచ్చరిక..
ఈ ఘటనలపై స్పందించిన దేవస్థాన అధికారులు, ఆలయ ఈవో, భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. గదులు లేదా దర్శన టిక్కెట్ల కోసం కేవలం ప్రభుత్వ, దేవస్థానం అధికారిక వెబ్సైట్లను మాత్రమే సంప్రదించాలని స్పష్టం చేశారు. గుర్తుతెలియని లింకులను క్లిక్ చేయవద్దని, సెర్చ్ ఇంజన్లలో కనిపించే ప్రతి వెబ్సైట్ను గుడ్డిగా నమ్మవద్దని హెచ్చరించారు.
సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే.. ఆలయ అధికారిక వెబ్సైట్ అడ్రస్ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి (ముఖ్యంగా .gov.in లేదా అధికారిక డొమైన్లను గమనించాలి). టిక్కెట్ బుక్ చేసే ముందు దేవస్థాన హెల్ప్లైన్ నంబర్లకు ఫోన్ చేసి నిర్ధారించుకోండి. అనుమానాస్పద వెబ్సైట్లలో మీ వ్యక్తిగత లేదా బ్యాంకు వివరాలను నమోదు చేయకండి.
ముఖ్యంగా మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులు ఈ నకిలీ వెబ్సైట్ల వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. నకిలీ వెబ్సైట్తో మోసపోయామని ఆలయ అధికారుల వద్ద భక్తులు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భక్తి పేరుతో జరుగుతున్న ఈ సైబర్ దోపిడీని అరికట్టేందుకు పోలీసులు కూడా నిఘా పెంచారు. యాత్రికులు అప్రమత్తంగా ఉండి, అధికారిక మార్గాల ద్వారానే సేవలను వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నారు. అయితే ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృత్తం కాకుండా ఉండాలంటే భక్తులకు సరైన అవగాహన పెంచడం సహా నకిలీ వెబ్సైట్లను నిర్మూలించడంలో ప్రభుత్వం చాకచక్యంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
