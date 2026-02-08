English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Srisailam Brahotsavalu: నేటి నుంచి శ్రీశైలం మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు..

Srisailam Brahotsavalu: నేటి నుంచి శ్రీశైలం మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు..

Srisailam Brahotsavalu:నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి ఈ నెల 18 వరకు నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకుగాను అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రతినిత్యం విశేషార్చనలు, ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించనున్నారు.  పలు వాహనసేవలతో గ్రామోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 8, 2026, 12:02 PM IST

Srisailam Brahotsavalu: నేటి నుంచి శ్రీశైలం మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు..

Srisailam Brahotsavalu 2026: బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆర్జిత సేవలన్నీ తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. వీఐపీలకు సైతం స్పర్శ దర్శనాలు నిలిపివేశారు.బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ యాగశాల ప్రవేశం, ధ్వజారోహణ నిర్వహిస్తారు. 9న భృంగి వాహన సేవ, 10న హంస వాహనం, 11న మయూర వాహనం, 12న రావణ వాహనం, 13న పుష్ప పల్లకీ సేవ, 14 గజవాహన సేవ నిర్వహించనున్నారు. 

15(మహా శివరాత్రి రోజు)న ప్రభోత్సవం, నంది వాహనసేవ, లింగోద్భవకాల మహాన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం, పాగాలంకరణ, స్వామి, అమ్మవార్ల బ్రహ్మోత్సవ లీలాకల్యాణం, 16న రథోత్సవం, తెప్పోత్సవం, 17న యాగపూర్ణాహుతి, ధ్వజావరోహణ నిర్వహిస్తారు. 18న అశ్వవాహన సేవ, పుష్పోత్సవం, శయనోత్సవంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.అలంకార దర్శన విధానాల్లో మార్పులు చేశారు.

 వీఐపీ విరామ దర్శనాలు మూడు స్లాట్లు, ఉచిత, శీఘ్ర, అతిశీఘ్ర దర్శనాలు నిరంతరం కొనసాగేలా ప్రత్యేక క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు వేచి ఉండేందుకు పూర్తి సదుపాయాలతో 20 కంపార్టుమెంట్లు సిద్ధం చేశారు. శివరాత్రికి ముందు 4రోజులపాటు భక్తులకు ఉచితంగా లడ్డూ ప్రసాదాల వితరణ చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వివిధ ప్రాంతాలను కలుపుతూ 39 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వాహనాల పార్కింగ్‌కు ఏర్పాట్లు చేశారు.

