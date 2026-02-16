Srisailam Road Accident: శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో తప్పిన ఘోర ప్రమాదం..రోడ్డు నుండి జారిపడిన ఆర్టీసీ బస్సు..40 మంది ప్రయాణికులు..!

Srisailam Bus Accident Today: శ్రీశైలం వెళ్లే భక్తులకు ఘాట్ రోడ్డులో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన ఉన్న లోతైన గుంతలోకి ఒరిగిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వెళ్తున్న భక్తులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ప్రమాదం జరిగిన తీరు
శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులోని దోర్నాల సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లింది. సరిగ్గా అదే చోట పెద్ద గుంత ఉండటంతో బస్సు అమాంతం అందులోకి ఒరిగిపోయింది. బస్సు గుంతలోకి ఒరిగిపోవడాన్ని గమనించిన తోటి వాహనదారులు వెంటనే స్పందించారు.
ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా కిందకు దించేశారు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడంతో ఎవరికీ ఎటువంటి గాయాలు కాకుండానే ప్రాణాపాయం తప్పింది. సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు మరియు రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. గుంతలో ఇరుక్కుపోయిన బస్సును బయటకు తీసేందుకు క్రేన్ల సహాయంతో ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం కారణంగా ఘాట్ రోడ్డులో కాసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది.
ఘాట్ రోడ్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు డ్రైవర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా మలుపుల వద్ద వేగాన్ని నియంత్రించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అదృష్టవశాత్తూ ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా బయటపడటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
