Srisailam Dasara Uthsavalu 2025: అంగరంగ వైభవంగా శ్రీశైలంలో దసరా మహోత్సవాలు..

Srisailam Dasara Uthsavalu 2025: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కొలువైన శ్రీశైల క్షేత్రంలో స్వామి వారు మల్లిఖార్జునుడిగా జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుడిగా.. అమ్మవారు భ్రమరాంబిక దేవిగా శక్తిపీఠంగా కొలువై ఉంది. ముందుగా అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై కాళరాత్రి అలంకారంలో ఉన్న అమ్మవారికి పలురకాల పూలతో అలంకరించి బిల్వ దళాలతో శాస్త్రోక్తంగా అర్చకులు వేదపండితులు వేదమంత్రాలతో మంగళవాయిద్యాల నడుమ ధూపదీప నైవేద్యాలతో పూజించి మంగళ హారతులిచ్చారు.
శ్రీ భ్రమరాంబికాదేవి కాళరాత్రి అలంకారంలో అలానే మల్లికార్జునస్వామి అమ్మవారు గజవాహనంపై ఆశీనులను చేసి ప్రత్యేక పూజలు చేసి కర్పూర హారతులిచ్చారు. అనంతరం వైభవంగా గ్రామోత్సవానికి బయలుదేరగా ఉత్సవమూర్తుల ముందు కోలాటాలు, కేరళ చండీ మేళం, సాంప్రదాయ నృత్య విలక్కు, స్వాగత నృత్యం, కేరళ సాంప్రదాయ డ్రమ్స్, వివిధ రకాల గిరిజన నృత్యాలు వివిధ రకాల విన్యాసాలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఆలయం లోపలి నుంచి బాజా బజంత్రీలు బ్యాండ్ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీస్వామి అమ్మవార్లు గ్రామోత్సవంగా విహారించగా గ్రామోత్సవం కదలివస్తున్న శ్రీస్వామి అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో అర్చకులు అధికారులు,భక్తులు పాల్గొన్నారు.
మరోవైపు శ్రీశైలంలో మరోసారి డ్రోన్ కలకలం రేపింది. శ్రీశైలం దేవస్థానం పరిధిలో డ్రోన్ ఎగురవేస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. శివాజీ స్పూర్తి కేంద్రం వద్ద నుంచి నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డి పాలెంకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు డ్రోన్ కెమెరాతో ఆలయంను చిత్రీకరించారు. అప్రమత్తమైన దేవస్థానం చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ శ్రీనివాసరావు ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి డ్రోన్ తీసుకుని అందులో ఉన్న డేటాను డిలీట్ చేసినట్లు తెలిపారు. అనంతరం పోలీసులకు సమాచారాన్ని అందించారు.ఇద్దరు వ్యక్తులు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారు.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.