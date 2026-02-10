Srisailam Temple: శ్రీ శైలం మల్లన్న దర్శనానికి వెళ్తున్నారా..?.. భక్తులకు అధికారుల బిగ్ అలర్ట్..

Srisailam devasthanam temple board key advices to devotees: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నంద్యాల జిల్లాలో ఉన్న శ్రైలంలో వార్షిక మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఆదివారం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 8 నుండి 18వ తేదీ వరకు శ్రీశైలంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం మహా శివరాత్రి వస్తుంది. ఆరోజున శివయ్యకు పలు సేవలు, రథోత్సవాలు, విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు. శ్రీశైలంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలో ఒకటైన శివుడు, శక్తిపీఠాలలో ఒక్కరైన భ్రమరాంబ అమ్మ వారు ఒకే ప్రదేశంలో కొలువైన దివ్యక్షేత్రం. అందుకే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భారీగా భక్తులు శ్రీశైలంకు తరలి వస్తారు. మరోవైపు శ్రైశైలంకు భారీగా భక్తులు రావడంతో నిన్నన (సోమవారం) తోపులాట జరిగింది.
సామాన్య భక్తులను, శివ భక్తులను గంటల కొద్ది క్యూలైన్ లలో ఉంచి, వీఐపీలు, రాజకీయ నేతలకు దర్శనాలు కల్పించారని భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బారికెడ్లను తీసివేసే ప్రయత్నంచేశారు. దీంతో ఆ ప్రదేశంలో గందర గోళం తలెత్తింది. భక్తులు తమ నిరసనలు తెలిపారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పలువురు భక్తులపై లాఠీలు ఝుళిపించారు. దీంతో శ్రీశైలంలో ఒకవైపు రద్దీ, మరోవైపు హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. దీనిపై వైసీపీ పార్టీ కూటమిపై మండిపడింది. మాజీ సీఎం జగన్ చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్రవిమర్శలు చేశారు. ఈ క్రమంలో శ్రీశైలం ఆలయ అధికారులు, పోలీసులు భక్తులకు పలు సూచనలు చేశారు. అదే విధంగా శ్రైలం మార్గంలో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
చాలా మంది భక్తులు ట్రాలీలు, డీసీఎంలలో మంచాలు వేసుకుని , చాలా ప్రమాదకరంగా వస్తున్నారు. వీరిని ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు నిలిపివేశారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, అనారోగ్యసమస్యలలో బాధపడుతున్న వారు పలుజాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని అధికారులుసూచించారు. దళారుల్ని నమ్మోద్దని, ఫెక్ ప్రచారాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. క్యూలైన్లలో తోపులాటకు పాల్పడవద్దని, సంయమనం పాటిస్తు శ్రీశైలం భ్రమరాంబ అమ్మవారిని దర్శించుకొవాలని సూచిస్తున్నారు.
Read more: Tiger Attack: పులులు ఎదురు పడినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి..?.. ఫారెస్ట్ అధికారిణి చెప్పిన సూచనలు ఏమిటంటే..?
మరోవైపు భక్తులు , శివయ్య స్వాములు ప్రభుత్వం, ఆలయ అధికారులు తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు స్వామివారి దర్శనంకాకుండా చేస్తున్నారని ఈ దాడులుఏంటని నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శివరాత్రికి ముందు ఇలా ఉంటే.. మరికొన్ని రోజుల్లో ఇంకారద్దీ పెరుగుతుంది. అప్పుడు సిట్యువేషన్ ఏంటని భక్తులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook