Srisailam Temple: శ్రీ శైలం భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయం సందర్శన తాత్కాలికంగా నిలిపివేత ...

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • ఏపీ
Ista Kameswari Temple in srisailam: నంద్యాల జిల్లాలోని శ్రీశైలంలో కొలువైన ఇష్టకామేశ్వరీ అమ్మవారిని దర్శించుకొవడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి చాలా మంది భక్తులు తండొప తండాలుగా తరలి వస్తారు. అమ్మవారికి బొట్టుపెట్టి మొక్కుకుంటే ఎలాంటి కోరికలు అయిన నెరవేరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 2, 2026, 05:43 PM IST
Trending Photos

SSC Grade C D Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. కేవలం ఇంటర్‌తోనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్.. డోంట్ మిస్!
6
SSC Grade C D Jobs 2026
SSC Grade C D Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. కేవలం ఇంటర్‌తోనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్.. డోంట్ మిస్!
Cooler Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో VW 50L ఎయిర్ కూలర్‌పై 71 శాతం డిస్కౌంట్! ఇప్పుడే కొనేయండి..
5
Flipkart Air Cooler Offer
Cooler Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో VW 50L ఎయిర్ కూలర్‌పై 71 శాతం డిస్కౌంట్! ఇప్పుడే కొనేయండి..
Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ 3 రాశులకు ఆకస్మిక ధనలాభం, శుక్రవారం మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
5
Daily Horoscope
Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ 3 రాశులకు ఆకస్మిక ధనలాభం, శుక్రవారం మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
Moon Transit 2026: స్వాతీ నక్షత్రంలో చంద్రుడు.. ఈ రాశులవారికి కాసుల వర్షమే!
6
Moon Transit
Moon Transit 2026: స్వాతీ నక్షత్రంలో చంద్రుడు.. ఈ రాశులవారికి కాసుల వర్షమే!
Srisailam Ista Kameswari Temple darshan closed temporary:  శ్రీశైలం భ్రమరాంబ సహిత మల్లీ కార్జున స్వామిని  భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. ఒకే చోట అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ఒకటైన భ్రమరాంబ అమ్మవారు, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లోని ఒకటైన శివయ్య ఇద్దరు కొలువైన దివ్యమైన క్షేత్రం. అంతే కాకుండా శిఖరం దర్శనం దగ్గర అడవుల్లో ఇష్టకామేశ్వరీ అమ్మవారు కొలువై ఉన్నారు. ఇక్కడ కొలువైన ఇష్టకామేశ్వరీ అమ్మవారిని చెంచులు ఆరాధిస్తారు. ఇక్కడ అమ్మవారిని దర్శించుకుని కుంకుమ పెట్టి మనసులోని కొరిక కోరుకుంటే తప్పకుండా నెరవేరుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అందుకే చాలా మంది అన్ని రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి ఇష్టకామేశ్వరీ అమ్మవారి ఆలయంకు తరలి వస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఇష్టకామేశ్వరీ అమ్మవారి ఆలయం దగ్గర ఉండేచెంచులకు ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి మధ్య తరచుగా గొడవలు సంభవిస్తున్నాయి. కొంత మంది అక్రమంగా టొకెన్లు లేకున్న దర్శనాలు కల్పిస్తున్నారని చెంచులు వాపోతున్నారు. డైలీ చెప్పిన దానికంటే చాలా మంది భక్తులను దర్శనాలకు అనుమతిస్తున్నారని అక్కడి వారు చెప్తున్నారు.

 తాజాగా.. అటవీ శాఖ - చెంచు డ్రైవర్ల మధ్య వివాదంతో ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయం సందర్శన నిలిపివేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా..చెంచుల జీపులను ఫారెస్ట్ సిబ్బంది అక్కడకు వస్తున్న భక్తుల  సందర్శనకు వినియోగిస్తున్నారు. కొంత మందిని బైక్ పైన సింగిల్ గా అనుమతించడం వివాదంగా మారింది. నిబంధనలకు విరుద్దంగా ఫారెస్ట్ సిబ్బంది వ్యవహరిస్తున్నారని చెంచులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Read more: Tirumala News: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్..

దీన్ని చెంచులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ వాగ్వాదం కాస్త పీక్స్ కు చేరడంతో ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయంకి వెళ్లే భక్తుల టికెట్లను అటవీశాఖ అధికారులు వెనక్కిఇచ్చి వేశారు. అదే విధంగా.. వివాదం సద్దుమణిగిన తరువాత యాత్ర పునః ప్రారంభిస్తామని ఫారెస్ట్ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SrisailamIsta Kameswari TempleSrisailam templeIsta Kameswari Temple darshan

Trending News