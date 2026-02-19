Srisailam: శ్రీశైలంలో ముగిసిన మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు..

Srisailam Brahmothsavalu: శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిశాయి. ఆలయంలో ఉదయం నుంచి అర్చకులు, వేదపండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జునస్వామి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను అశ్వవాహనంలో ఆవహింపజేసి..అర్చకస్వాములు వాహన పూజలు నిర్వహించి..ప్రత్యేక హారతులిచ్చారు.
అనంతరం శ్రీస్వామిఅమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులను విద్యుత్ దీపకాంతుల నడుమ కన్నులపండువగా ఆలయ ప్రదక్షిణలు గావించారు.
వాహనపూజ అనంతరం మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలల్లో ముగింపులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు పుష్పోత్సవం జరిపించారు.
ఈ పుష్పోత్సవంలో శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు సుమారు 18 రకాల పుష్పాలు, మూడు రకాల పత్రాలతో శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు విశేషంగా అర్పించి..9 రకాల ఫలాలు నివేదించబడ్డాయి. తరువాత శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు ఏకాంతసేవ నిర్వహించి శయనోత్సవం జరిపించారు. ఈ శయనోత్సవానికి ఆలయ ప్రాంగణములోని శ్రీస్వామి అమ్మవార్ల శయనమందిరానికి విశేష పుష్పాలంకరణ చేసి ఏకాంతసేవ నిర్వహించారు. ఈ పూజ కార్యక్రమం లో ఆలయ ఏఈఓ. అర్చకులు,సిబ్బంది,భక్తులు పాల్గొన్నారు.
