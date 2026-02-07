English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Srisailam Brahmotsavam 2026: రేపటి నుంచి శ్రీశైలం బ్రహ్మోత్సవాలు.. మల్లన్న భక్తులకు ఊహించని శుభవార్త ..

Maha Shivaratri Brahmotsavam in srisailam: సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు క్యాంపు ఆఫీస్ కు వెళ్లి  అర్చకులు, అధికారులు ప్రత్యేకంగా శ్రీశైలం శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఉత్సవాలకు రావాలని ఆహ్వానం పలికారు. స్వామి వారి తీర్థ ప్రసాదాలు కూడా అందజేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:51 PM IST
  • శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు..
  • ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు..

Srisailam Maha Shivaratri Brahmotsavam 2026 schedule: శ్రీశైలంలో ప్రతిఏటా శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా మహా శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అమ్మవారి శక్తి పీఠం, ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగంలొని శివాలయం ఆలయం రెండు కూడా ఒకే చోట ఉన్న పుణ్య ప్రదేశంలో శ్రీశైలంను చెబుతారు. శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి నేపథ్యంలో  రేపటి నుంచి (ఆదివారం) మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆలయ అధికారులు,వేద పండితులు సీఎం చంద్రబాబు క్యాంపు కార్యాలయంకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం పలికారు. ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఆలయ ఛైర్మన్ రమేశ్ నాయుడు, ఈవో శ్రీనివాసరావులు ప్రత్యేంగా  భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్ల తీర్థప్రసాదాలను ఆయనకు అందజేశారు.

రేపటి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు..

శ్రీశైలంలో రేపటి(ఫిబ్రవరి 8) నుంచి ఈనెల 18 వరకు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు 11 రోజుల పాటు ఘనంగా జరగనున్నాయి. మహాశివరాత్రికి దేశం నలుమూల నుంచి  శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా తరలివస్తారు. ముఖ్యంగా కొంత మంది అడవిలో నడక మార్గం గుండా వస్తారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు  కల్గకుండా అధికారులు ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకున్నారు. పార్కింగ్కు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలుతీసుకున్నారు.  

ఎక్కడికక్కడ బారికెడ్లను ఏర్పాటు చేసి ట్రాఫిక్ ను కంట్రోల్ చేసేవిధంగా వివిధ శాఖలకు చెందిన అధికారులుతో సమన్వయం చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నారు. అదే విధంగా శ్రీశైలం  మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో  ఈ నెల 13 నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు ప్రతి భక్తునికి ఉచితంగా లడ్డూ ప్రసాదం అందించనున్నట్లు ఈవో ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా మొత్తం 40 లక్షల లడ్డూ ప్రసాదాలు తయారు చేయిస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. టోల్ గేట్ల వద్ద వాహనాల రద్దీ ఉండకుండా..  ఈనెల 14, 15న టోల్ గేట్ల వద్ద టోల్ ఫీజు లేకుండా వాహనాలకు అనుమతించనున్నారు.

Read more: LV Subramanyam: తిరుమల లడ్డులో కల్తీ లేదనడం శోచనీయం.. ఎల్వీ సుబ్రహ్మణ్యం సంచలన వ్యాఖ్యలు..

బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా.. రోజుకు మూడు స్లాట్లలో మాత్రమే వీఐపీ దర్శనాలకు అనుమతిస్తామని స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా పెరిగిపోయిన భక్తుల రద్దీ కారణంగా రేపటి నుంచి 8వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు మల్లికార్జున స్వామివారి స్పర్శ దర్శనం నిలిపివేస్తున్నట్టు ఈవో శ్రీనివాసరావు ఒక ప్రటకనలో వెల్లడించారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SrisailamMaha ShivaratriSrisailam Brahmotsavam 2026Maha shivratri Utsavamsrisailam devotees

