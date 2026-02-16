English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Srisailam: కమనీయం.. మహాశివరాత్రి పర్వదినాన శ్రీశైల శివపార్వతుల కల్యాణం, పాగాలంకరణ అద్భుతం..!

Mahashivartri Celebrations In Srisailam: మహాశివరాత్రి పర్వదినాన శ్రీశైలంలో శివపార్వతుల కళ్యాణం కనుల పండుగ జరిగింది. లక్షలాది మంది భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను వీక్షించి తరించిపోయారు. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటైన శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి భ్రమరాంబిక దేవిగా వెలసి భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది శ్రీశైలంలో శివపార్వతుల కల్యాణం మహాశివరాత్రిన వైభవంగా జరుగుతుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 16, 2026, 07:35 AM IST

Mahashivartri Celebrations In Srisailam: శివరాత్రి సందర్భంగా నిన్న  శ్రీశైలంలో శివపార్వతుల వివాహం వైభవంగా జరిగింది. ఏటా మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఈ నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశ నలుమూలల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి స్వామిఅమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. ఆ వివాహాన్ని కనుల పండుగ వీక్షించి తరించిపోతారు. ఇక మహాశివరాత్రి సందర్భంగా నిన్న కూడా శివపార్వతుల కళ్యాణం కనుల పండగ శ్రీశైలంలో జరిగింది. లక్షలాది మంది భక్తులు ఈ కమనీయ దృశ్యాన్ని చూసి తరించిపోయారు. ఆ తర్వాత ప్రధాన ఆలయ గోపురం పై కలశానికి తలపాగా చుట్టే పాగాలంకరణ కార్యక్రమం కూడా కనులవిందుగా సాగింది.

 త మహాశివరాత్రి సందర్భంగా నిన్న భక్తులంతా శ్రీశైలం చేరుకొని అక్కడ పాతాళ గంగలో స్నానం ఆచరించారు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మోత్సవాన్ని తిలకించారు. నంది వాహన సేవలో పాల్గొని తరించిపోయారు. ఇక పాగాలంకరణ శ్రీశైల కళ్యాణోత్సవంలో అద్భుతంగా ఆకట్టుకుంది. శివపార్వతుల పెళ్లి వేడుకలను చూడటానికి దేశ నలుమూల నుంచి లక్షలాది మందులు భక్తులు వచ్చారు. ఈ ఆదిదంపతుల వివాహం అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు మొదలైంది. అంతకుముందు రెండు గంటల నుంచి పాగాలంకరణ ఘట్టం భక్తులను ఆధ్యాంతం కన్నుల విందు చేసింది. ఇక ఆ ప్రదేశం అంతా భక్తుల శివనామ స్మరంతో ధ్వనించిపోయింది. ఈ వివాహ వేడుకలో కళాకారిణుల నృత్యం ఆకట్టుకున్నాయి. ఢమరుకాలు, కోలాటాలు నృత్య పరదర్శన అందర్నీ ఆకర్షించింది.

ఇలా శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి వివాహాన్ని అంగరంగ వైభవంగా జరిపారు ఈ ఏడాది కూడా నిర్వహించారు. దీనికి ముందుగానే ఆన్లైన్ లో ప్రత్యేక దర్శనానికి సంబంధించిన టికెట్లు కూడా బుక్ చేసే సదుపాయం కల్పించారు. భక్తులకు సరైన సదుపాయాలు కూడా కల్పించారు. ఆలయ ప్రాంగణాలు అంత విద్యుత్ దీపాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించారు. ఆ దృశ్యం చూడటానికి భక్తులకు రెండు కళ్ళు సరిపోలేవు.

 ఇక మహాశివరాత్రి సందర్భంగా నిన్న శివాలయాలన్ని భక్తులతో నిండిపోయింది. ప్రధానంగా శ్రీశైలం మాత్రమే కాదు శ్రీకాళహస్తి, ద్రాక్షారామం, మహానంది, కోటప్పకొండ, వేములవాడ ,కీసర తదితర ఆలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఇంకా శ్రీశైలంలో ఈ మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆర్జిత సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో పాటు విఐపి, స్పర్శ దర్శనాలు కూడా నిలిపేశారు. ఈనెల తొమ్మిదో తేదీ నుంచి వాహన సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక భక్తులు వేచి ఉండేందుకు అన్ని సదుపాయాలను 20 కంపార్ట్మెంట్లలో సిద్ధం చేశారు. నాలుగు రోజుల పాటు భక్తులకు ఉచితంగా లడ్డు ప్రసాదాల వితరణ కూడా అధికారులు చేపట్టారు. వారికి సరైన పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు.

Read more:​ Maha Shivratri 2026: పంచారామ క్షేత్రం.. అమరామం ఆలయం విశిష్ఠత ఇదే..

Read more:​ శ్రీశైలం వెళ్లే వారికి రెండు శుభవార్తలు.. మల్లన్న భక్తులకు ఆ సమస్యలు తీరినట్లే..

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

