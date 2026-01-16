Srisailam: శ్రీశైలంలో ఘనంగా మకర సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు..

Srisailam Makara Sankranthi Festival:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మకర సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. నాల్గవ రోజు భ్రమరాంబా సమేతుడైన మల్లికార్జున స్వామి నంది వాహనాదీశులై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఆలయంలో ఉదయం నుండి అర్చకులు, వేదపండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జునస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను అక్కమహాదేవి అలంకార మండపంలో నంది వాహనంలో ఆవహింపజేసారు. అర్చకస్వాములు వాహన పూజలు నిర్వహించి ప్రత్యేక హారతులిచ్చారు. అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులను విద్యుత్ దీప కాంతుల నడుమ కన్నులపండువగా ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేశారు.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
ప్రధాన ఆలయ రాజగోపురం గుండా నంది వాహనాదీశులైన స్వామి అమ్మవార్లను ఊరేగింపుగా బాజా బజంత్రీల నడుమ వైభవంగా గ్రామోత్సవంలో విహరించారు. నంది వాహానంపై స్వామి అమ్మవార్లు పురవిధుల్లో విహారించారు. భక్తులు అధికసంఖ్యలో పాల్గొని కనులారా దర్శించుకున్నారు. ఉత్సవ మూర్తుల ముందు కళాకారుల నృత్యాలు, జానపద కళారూపాల ప్రదర్శన, కోలాటం భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.