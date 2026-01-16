Srisailam: శ్రీశైలంలో ఘనంగా మకర సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Srisailam: మన దేశంలోనే కాదు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శ్రీశైలం క్షేత్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి ఉత్సవానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నంద్యాల జిల్లాలో కొలువైన జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రంలో మకర సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 16, 2026, 06:40 PM IST

Srisailam Makara Sankranthi Festival:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మకర సంక్రాంతి బ్రహ్మోత్సవాల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. నాల్గవ రోజు భ్రమరాంబా సమేతుడైన మల్లికార్జున స్వామి నంది వాహనాదీశులై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఆలయంలో ఉదయం నుండి అర్చకులు, వేదపండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. 

భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జునస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను అక్కమహాదేవి అలంకార మండపంలో నంది వాహనంలో ఆవహింపజేసారు. అర్చకస్వాములు వాహన పూజలు నిర్వహించి ప్రత్యేక హారతులిచ్చారు. అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులను విద్యుత్ దీప కాంతుల నడుమ కన్నులపండువగా ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేశారు. 

ప్రధాన ఆలయ రాజగోపురం గుండా నంది వాహనాదీశులైన స్వామి అమ్మవార్లను ఊరేగింపుగా బాజా బజంత్రీల నడుమ వైభవంగా గ్రామోత్సవంలో విహరించారు. నంది వాహానంపై  స్వామి అమ్మవార్లు పురవిధుల్లో విహారించారు. భక్తులు అధికసంఖ్యలో పాల్గొని కనులారా దర్శించుకున్నారు. ఉత్సవ మూర్తుల ముందు కళాకారుల నృత్యాలు, జానపద కళారూపాల ప్రదర్శన, కోలాటం భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

SrisailamSrisailam Makara Sankranthi SambaraluMaha Shivratri 2026Srisailam Maha Shivaratri BrahmothsavaluMaha Shivratri

