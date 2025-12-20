English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Srisailam Sparsha Darshan: శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు తీపికబురు! స్పర్శ దర్శనం వేళలు పెంపు..పూర్తి వివరాలివే!

Srisailam Sparsha Darshan: శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు తీపికబురు! 'స్పర్శ దర్శనం' వేళలు పెంపు..పూర్తి వివరాలివే!

Srisailam Sparsha Darshan Timings: శ్రీశైల భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తులకు ఆలయ అధికారులు ఒక తీపి కబురు చెప్పారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ముఖ్యంగా వారాంతాల్లో స్వామివారిని తాకి దర్శించుకునే 'స్పర్శ దర్శనం' సమయాలను పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 20, 2025, 06:56 PM IST

Trending Photos

Jupiter Favorite Zodiac: బృహస్పతికి చాలా ఇష్టమైన 3 రాశులు.. వీరికి డబ్బే, డబ్బు!
6
Brihaspati Favorite Zodiac
Jupiter Favorite Zodiac: బృహస్పతికి చాలా ఇష్టమైన 3 రాశులు.. వీరికి డబ్బే, డబ్బు!
Business Ideas: మోదీ సర్కారే కాదు..రేవంత్ సర్కార్ కూడా డబ్బు సంపాదించే ఐడియా చెబుతోంది.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు నెలకు రూ. లక్ష పక్కా..!!
7
women business ideas
Business Ideas: మోదీ సర్కారే కాదు..రేవంత్ సర్కార్ కూడా డబ్బు సంపాదించే ఐడియా చెబుతోంది.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు నెలకు రూ. లక్ష పక్కా..!!
Jwalamukhi Yoga Effect: ప్రమాదకరమైన జ్వాలాముఖి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విపత్తు!
6
Jwalamukhi Yoga
Jwalamukhi Yoga Effect: ప్రమాదకరమైన జ్వాలాముఖి యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విపత్తు!
Business Ideas: ఎవరికీ తెలియని సీక్రెట్.. ఇంట్లో కూర్చుండి.. లక్షలు సంపాదించే బిజినెస్ ఇది.. మీరు ధనవంతులు అయినట్లే..!!
7
Business Ideas
Business Ideas: ఎవరికీ తెలియని సీక్రెట్.. ఇంట్లో కూర్చుండి.. లక్షలు సంపాదించే బిజినెస్ ఇది.. మీరు ధనవంతులు అయినట్లే..!!
Srisailam Sparsha Darshan: శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు తీపికబురు! 'స్పర్శ దర్శనం' వేళలు పెంపు..పూర్తి వివరాలివే!

Srisailam Sparsha Darshan Timings: శ్రీశైల భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తులకు ఆలయ అధికారులు ఒక తీపి కబురు చెప్పారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ముఖ్యంగా వారాంతాల్లో స్వామివారిని తాకి దర్శించుకునే 'స్పర్శ దర్శనం' సమయాలను పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ కొత్త నిబంధనలు జనవరి 6 నుండి అమలులోకి రానున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, కొత్త దర్శన వేళల పట్టిక కింద చూడవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

వారాంతాల్లో కొత్త దర్శన వేళలు..
వారాంతాల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో, మొత్తం ఆరు స్లాట్ల ద్వారా స్పర్శ దర్శనం టికెట్లను జారీ చేయనున్నారు. కొత్త షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది

సమయం దర్శనం
ఉదయం 6:00 - 7:00 వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
ఉదయం 7:00 - 8:30 స్పర్శ దర్శనం
ఉదయం 10:30 - 11:30 వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
ఉదయం 11:45 - మధ్యాహ్నం 2:00 స్పర్శ దర్శనం
సాయంత్రం 7:45 - రాత్రి 8:00 వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
రాత్రి 9:00 - 11:00 స్పర్శ దర్శనం

దర్శనం టికెట్లు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి?
భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆన్‌లైన్, వాట్సాప్ ద్వారా కూడా టికెట్లు పొందే వెసులుబాటు కల్పించారు. శ్రీశైలం దేవస్థానం అధికారిక వెబ్‌సైట్లు www.srisailadevasthanam.org లేదా www.aptemples.ap.gov.in సందర్శించి టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.  అదే విధంగా 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా 9552300009 నంబర్‌కు మెసేజ్ చేసి టికెట్లు పొందవచ్చు. వీటితో పాటు రూ. 150 శీఘ్ర దర్శనం, రూ. 300 అతి శీఘ్ర దర్శనం టికెట్లు ఆన్‌లైన్‌తో పాటు కౌంటర్లలో కూడా లభిస్తాయి.

భక్తుల కోరిక మేరకు శని, ఆది, సోమవారాల్లో స్పర్శ దర్శనం సమయాన్ని పెంచనున్నారు. ప్రస్తుతం శ్రీశైల దేవస్థానంలో 14 రకాల సేవలు (వసతి, దర్శనం, ఆర్జిత సేవలు మొదలగునవి) పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మార్పుల వల్ల వీకెండ్స్‌లో వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు స్వామివారి స్పర్శ దర్శనం మరింత సులభంగా దొరికే అవకాశం ఉంది.

Also Read: 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలెర్ట్..ఇది ఆలస్యమైతే రూ. 3.8 లక్షల వరకు నష్టం!

Also Read: iPhone 15 Offer Price: ఐఫోన్ 15 కేవలం రూ.11,050లకే! ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్..ఎలా పొందాలో తెలుసుకోండి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

SrisailamSparsha DarshanSrisailam Sparsha DarshanMallikarjuna SwamySrisailam Sparsha Darshan Timings

Trending News