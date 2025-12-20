Srisailam Sparsha Darshan: శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు తీపికబురు! 'స్పర్శ దర్శనం' వేళలు పెంపు..పూర్తి వివరాలివే!

Srisailam Sparsha Darshan Timings: శ్రీశైల భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తులకు ఆలయ అధికారులు ఒక తీపి కబురు చెప్పారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ముఖ్యంగా వారాంతాల్లో స్వామివారిని తాకి దర్శించుకునే 'స్పర్శ దర్శనం' సమయాలను పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ కొత్త నిబంధనలు జనవరి 6 నుండి అమలులోకి రానున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, కొత్త దర్శన వేళల పట్టిక కింద చూడవచ్చు.
వారాంతాల్లో కొత్త దర్శన వేళలు..
వారాంతాల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో, మొత్తం ఆరు స్లాట్ల ద్వారా స్పర్శ దర్శనం టికెట్లను జారీ చేయనున్నారు. కొత్త షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది
|సమయం
|దర్శనం
|ఉదయం 6:00 - 7:00
|వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
|ఉదయం 7:00 - 8:30
|స్పర్శ దర్శనం
|ఉదయం 10:30 - 11:30
|వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
|ఉదయం 11:45 - మధ్యాహ్నం 2:00
|స్పర్శ దర్శనం
|సాయంత్రం 7:45 - రాత్రి 8:00
|వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
|రాత్రి 9:00 - 11:00
|స్పర్శ దర్శనం
దర్శనం టికెట్లు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి?
భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆన్లైన్, వాట్సాప్ ద్వారా కూడా టికెట్లు పొందే వెసులుబాటు కల్పించారు. శ్రీశైలం దేవస్థానం అధికారిక వెబ్సైట్లు www.srisailadevasthanam.org లేదా www.aptemples.ap.gov.in సందర్శించి టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా 9552300009 నంబర్కు మెసేజ్ చేసి టికెట్లు పొందవచ్చు. వీటితో పాటు రూ. 150 శీఘ్ర దర్శనం, రూ. 300 అతి శీఘ్ర దర్శనం టికెట్లు ఆన్లైన్తో పాటు కౌంటర్లలో కూడా లభిస్తాయి.
భక్తుల కోరిక మేరకు శని, ఆది, సోమవారాల్లో స్పర్శ దర్శనం సమయాన్ని పెంచనున్నారు. ప్రస్తుతం శ్రీశైల దేవస్థానంలో 14 రకాల సేవలు (వసతి, దర్శనం, ఆర్జిత సేవలు మొదలగునవి) పూర్తిగా ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మార్పుల వల్ల వీకెండ్స్లో వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు స్వామివారి స్పర్శ దర్శనం మరింత సులభంగా దొరికే అవకాశం ఉంది.
