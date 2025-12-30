Srisailam Temple: శ్రీశైలం పాలక మండలి మరో సంచలనం.. వారికి ఇక మీదట ఉచితంగా స్పర్శదర్షనం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఏపీ
Srisailam free sparsha darshan for chenchu tribals:  ఇటీవల శ్రీశైలంలో  ప్రవేశ పెట్టిన ఆన్ లైన్ పూజలు, అభిషేకాలు టికెట్ల విధానానికి భక్తుల నుంచి మంచి రెస్సాన్స్ వస్తుంది. ఈ డిజటల్ మాధ్యమంతో ఒక్క రోజులోనే రికార్డు స్థాయిలో 12 వేల ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ టికెట్లు విక్రయించడం జరిగిందని అధికారులు వెల్లడించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 30, 2025, 04:17 PM IST
  • శ్రీశైలం పాలక మండలి కీలక సమావేశం..
  • ప్రతినెల ఒకరోజు వారికి దర్శనాలు..

Srisailam temple board key decision on lord shiva sparsha darshan: ఇటీవల శ్రీశైలంకు భారీగా భక్తులు పొటెత్తారు. జ్యోతిర్లింగం, మరోవైపు శక్తిపీఠం రెండు కూడా ఒకే దగ్గర ఉన్న పుణ్య స్థలం కావడంతో చాలా మంది భక్తులు శ్రీశైల మల్లికార్జునస్వామిని దర్శించుకునేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.  మరోవైపు ఇటీవల శ్రీశైలంలో మరోసారి స్పర్శ దర్శనంను ప్రారంభించారు.  అయితే.. శ్రీశైలంలో ఇటీవల ఆన్ లైన్ లోనే పూర్థిస్థాయిలో పూజల టికెట్ల అమ్మకాల విధానంను ప్రవేశపెట్టారు.

దీనిలో ఒక్కరోజులోనే ఆన్ లైన్ , ఆఫ్ లైన్ టికెట్ల అమ్మకాలతో.. కోటి 46 లక్షల 94 వేల రూపాయల భారీ ఆదాయం సమకూరిందని పాలక మండలితెలిపింది. అయితే.. శ్రీశైలం పాలక మండలి  తాజాగా సమావేశమయ్యింది.  దీనిలో స్పర్శ దర్శనంపై  కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

చెంచు గిరిజనులకు ఉచితంగా స్పర్శ దర్శనం అందించే కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ(మంగళవారం) ఘనంగా ప్రారంభించింది. ఈ రోజు వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో.. సుమారు 100 మంది చెంచు గిరిజనులు మల్లికార్జునస్వామిని స్పర్శ దర్శనం చేసుకున్నారు.

శ్రీశైల క్షేత్రానికి చారిత్రకంగా, ఆధ్యాత్మిక పరంగా కూడా.. చెంచు గిరిజనులతో విడదీయలేని బంధం ఆదిమ కాలం నుంచి ఉంది. ఈ క్రమంలో చెంచు గిరిజనులకు ప్రతి నెలలో ఒకరోజు వారికి ప్రత్యేకంగా స్పర్శదర్శనం కల్పించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తామని పాలక మండలి ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. దీనిపై పూర్తిస్థాయి వివరాలు తొందరలో వెల్లడిస్తామని ఆలయ పాలక మండలి తెలిపారు.

 

