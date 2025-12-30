Srisailam Temple: శ్రీశైలం పాలక మండలి మరో సంచలనం.. వారికి ఇక మీదట ఉచితంగా స్పర్శదర్షనం..

Srisailam temple board key decision on lord shiva sparsha darshan: ఇటీవల శ్రీశైలంకు భారీగా భక్తులు పొటెత్తారు. జ్యోతిర్లింగం, మరోవైపు శక్తిపీఠం రెండు కూడా ఒకే దగ్గర ఉన్న పుణ్య స్థలం కావడంతో చాలా మంది భక్తులు శ్రీశైల మల్లికార్జునస్వామిని దర్శించుకునేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. మరోవైపు ఇటీవల శ్రీశైలంలో మరోసారి స్పర్శ దర్శనంను ప్రారంభించారు. అయితే.. శ్రీశైలంలో ఇటీవల ఆన్ లైన్ లోనే పూర్థిస్థాయిలో పూజల టికెట్ల అమ్మకాల విధానంను ప్రవేశపెట్టారు.
దీనిలో ఒక్కరోజులోనే ఆన్ లైన్ , ఆఫ్ లైన్ టికెట్ల అమ్మకాలతో.. కోటి 46 లక్షల 94 వేల రూపాయల భారీ ఆదాయం సమకూరిందని పాలక మండలితెలిపింది. అయితే.. శ్రీశైలం పాలక మండలి తాజాగా సమావేశమయ్యింది. దీనిలో స్పర్శ దర్శనంపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
చెంచు గిరిజనులకు ఉచితంగా స్పర్శ దర్శనం అందించే కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ(మంగళవారం) ఘనంగా ప్రారంభించింది. ఈ రోజు వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో.. సుమారు 100 మంది చెంచు గిరిజనులు మల్లికార్జునస్వామిని స్పర్శ దర్శనం చేసుకున్నారు.
Read more: Vaikuntha Ekadashi Dwara Darshan: షెడ్యూల్ కన్నా ముందే ప్రారంభించాం.. వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ చైర్మన్ కీలక ప్రకటన..
శ్రీశైల క్షేత్రానికి చారిత్రకంగా, ఆధ్యాత్మిక పరంగా కూడా.. చెంచు గిరిజనులతో విడదీయలేని బంధం ఆదిమ కాలం నుంచి ఉంది. ఈ క్రమంలో చెంచు గిరిజనులకు ప్రతి నెలలో ఒకరోజు వారికి ప్రత్యేకంగా స్పర్శదర్శనం కల్పించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తామని పాలక మండలి ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. దీనిపై పూర్తిస్థాయి వివరాలు తొందరలో వెల్లడిస్తామని ఆలయ పాలక మండలి తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి