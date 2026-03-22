Srisailam Temple Video row: శ్రీశైలం గర్భగుడిలో వీడియో కలకలం.. వ్యక్తిపై కేసు నమోదు, అధికారులు సీరియస్..

Srisailam temple sactum sanctorum video controversy: శ్రీశైలం మల్లీ కార్జున స్వామి గర్బగుడిలో ఇటీవల ఒక భక్తుడు వీడియో తీయడం తీవ్ర దుమారం గా మారింది. ఆలయంలో ఫోన్ తీసుకెళ్లడంపై అనుమతిలేదు. అలాంటిది ఏకంగా ఫోన్ తీసుకెళ్లడమే కాకుండా.. గర్భగుడిలో వీడియో తీయడం మరింత వివాదంగా మారింది. అధికారులు ఉన్న, చుట్టుపక్కల భక్తులు ఉన్న కూడా వీడియో ఎలా రికార్డు చేశారనే దానిపై తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది. మరోవైపు ఇది కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. శ్రీశైలంలో తమ వారికి ఒక రూల్.. ఇతరులకు మరో రూల్ అంటూ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు. సామాన్య భక్తులను వదిలేసి ఆలయ సిబ్బంది వీఐపీ సేవల్లో తరిస్తున్నారని ఏకీపారేశారు.
దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా శ్రీశైలం ఆలయ సిబ్బందిపై తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో ఆలయ అధికారులు దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. శ్రీశైలంలో గర్భగుడిలో వీడియో తీసిన వ్యక్తిని గుర్తించారు. అతను కర్ణాటక నుంచి వచ్చినట్లు విషయం బైటపడింది. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కర్ణాటకకు తమ సిబ్బందినిపంపించారు.
మరోవైపు డ్యూటీలో నెగ్లీజెన్సీగా ప్రవర్తించిన అధికారులపై ఈవో సీరియస్ అయ్యారు. పలువురు అధికారులను సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు, షోకాజ్ నోటీసుల్ని సైతం జారీ చేశారు. దీంతో ఈ ఘటన మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది. మరోవైపు శ్రీశైలంలో ఉగాది ఉత్సవాలు ముగిసిన కూడా భక్తుల రద్దీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు.
స్పర్షదర్శనాలు చేసుకునేందుకు భక్తులు పొటీ పడుతున్నారు. ఎండకాలం నేపథ్యంలో భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా అధికారులు తాగునీరు, షెడ్ లు సైతం ఏర్పాటు చేశారు.
