English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Srisailam Temple Video row: శ్రీశైలం గర్భగుడిలో వీడియో కలకలం.. వ్యక్తిపై కేసు నమోదు, అధికారులు సీరియస్..

Srisailam Temple Video row: శ్రీశైలం గర్భగుడిలో వీడియో కలకలం.. వ్యక్తిపై కేసు నమోదు, అధికారులు సీరియస్..

Srisailam temple controversy: ఇటీవల శ్రీశైలంలో గర్భగుడిలో వీడియో తీసిన ఘటనపై అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. కర్ణాటక భక్తుడిపై కేసు నమోదు చేశారు. అంతే కాకుండా డ్యూటీలో ఉన్న సిబ్బందికి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 22, 2026, 01:08 PM IST
  • శ్రీశైలం ఘటనపై అధికారులు సీరియస్..
  • కన్నడ భక్తుడిపై కేసు నమోదు..

Trending Photos

School Holidays: ఏప్రిల్‌ నెలలో పండుగలు.. స్కూళ్లకు సెలవులే, సెలవులు..! ఎన్నిరోజులు అంటే?
6
April 2026 school holidays
School Holidays: ఏప్రిల్‌ నెలలో పండుగలు.. స్కూళ్లకు సెలవులే, సెలవులు..! ఎన్నిరోజులు అంటే?
Aadhaar: మీ ఆధార్‌కార్డును వాట్సాప్‌లోనే డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు.. కేవలం 2 నిమిషాల్లో ఇలా!
6
Aadhaar card
Aadhaar: మీ ఆధార్‌కార్డును వాట్సాప్‌లోనే డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు.. కేవలం 2 నిమిషాల్లో ఇలా!
Vivo X300 Price: మార్కెట్లోకి Vivo కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..DSLRతో పనిలేకుండా సినిమా షూటింగ్ చేయోచ్చు..రిలీజ్ డేట్ అప్పుడే!
6
vivo x300 launch
Vivo X300 Price: మార్కెట్లోకి Vivo కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..DSLRతో పనిలేకుండా సినిమా షూటింగ్ చేయోచ్చు..రిలీజ్ డేట్ అప్పుడే!
Eid Mehndi Designs: రంజాన్‌ పండుగకు చూడచక్కని.. సింపుల్‌ మెహిందీ డిజైన్లు
6
Mehndi Designs
Eid Mehndi Designs: రంజాన్‌ పండుగకు చూడచక్కని.. సింపుల్‌ మెహిందీ డిజైన్లు
Srisailam Temple Video row: శ్రీశైలం గర్భగుడిలో వీడియో కలకలం.. వ్యక్తిపై కేసు నమోదు, అధికారులు సీరియస్..

Srisailam temple sactum sanctorum video controversy: శ్రీశైలం మల్లీ కార్జున స్వామి గర్బగుడిలో ఇటీవల ఒక భక్తుడు వీడియో తీయడం తీవ్ర దుమారం గా మారింది. ఆలయంలో ఫోన్ తీసుకెళ్లడంపై అనుమతిలేదు. అలాంటిది ఏకంగా ఫోన్ తీసుకెళ్లడమే కాకుండా.. గర్భగుడిలో వీడియో తీయడం మరింత వివాదంగా మారింది.  అధికారులు ఉన్న, చుట్టుపక్కల భక్తులు ఉన్న  కూడా వీడియో ఎలా రికార్డు చేశారనే దానిపై తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది. మరోవైపు ఇది కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. శ్రీశైలంలో తమ వారికి ఒక రూల్.. ఇతరులకు మరో రూల్ అంటూ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు. సామాన్య భక్తులను వదిలేసి ఆలయ సిబ్బంది వీఐపీ సేవల్లో తరిస్తున్నారని ఏకీపారేశారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

దీనిపై ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా శ్రీశైలం ఆలయ సిబ్బందిపై తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో ఆలయ అధికారులు దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. శ్రీశైలంలో  గర్భగుడిలో వీడియో తీసిన వ్యక్తిని గుర్తించారు. అతను కర్ణాటక నుంచి వచ్చినట్లు విషయం బైటపడింది. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కర్ణాటకకు తమ సిబ్బందినిపంపించారు.

మరోవైపు డ్యూటీలో నెగ్లీజెన్సీగా ప్రవర్తించిన అధికారులపై ఈవో సీరియస్ అయ్యారు. పలువురు అధికారులను సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు, షోకాజ్ నోటీసుల్ని సైతం జారీ చేశారు. దీంతో ఈ ఘటన మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది. మరోవైపు శ్రీశైలంలో ఉగాది ఉత్సవాలు ముగిసిన కూడా భక్తుల రద్దీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు.

Read more: Tirumala Video: తిరుమలలో బొటిక్ బిజినెస్ ప్రమోషన్ రీల్స్.!.. మరోసారి పెను దుమారం.. వీడియో వైరల్..

స్పర్షదర్శనాలు చేసుకునేందుకు భక్తులు పొటీ పడుతున్నారు. ఎండకాలం నేపథ్యంలో భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా అధికారులు తాగునీరు, షెడ్ లు సైతం ఏర్పాటు చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SrisailamSrisailam templeAndhra Pradeshsrisailam temple video rowSrisailam video controversy

Trending News