Pydithalli ammavari utsavam: విజయ నగరంలో శ్రీపైడి తల్లి అమ్మవారి సిరిమాను ఉత్సవంలో అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది. భక్తులు భారీగా తరలిరావడంతో వేదిక ఒకటి కుప్పకూలీంది. మరోవైపు వర్షం వల్ల కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 7, 2025, 05:24 PM IST
Pydithalli ammavari simanotsavam: సిరిమానోత్సవంలో షాకింగ్ ఘటన.. కుప్ప కూలిన వేదిక.. ఏంజరిగిందంటే..?

Pydithalli ammavari Sirimanotsavam in Vizianagaram: ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పు సిరిమాను శ్రీపైడి తల్లి అమ్మవారి ఉత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలో విజయనగరంలో  శ్రీపైడితల్లి అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో ఏపీ వ్యాప్తంగా మాత్రమే కాకుండా ఇతన ప్రదేశాల నుంచి భారీగా భక్తులు తరలి వచ్చారు.ఈ నేపథ్యంలో   శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి ఉత్సవాల్లో అనుకొని ఘటన చేసుకుంది.

స్థానికంగా భక్తుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వేదికల్లో ఒకటి కుప్పకూలీపోయింది. దీంతో ఆ వేదిక చుట్టు ఉన్న ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. అంతే కాకుండా.. కాసేపు అక్కడ అందరు భయంతో దూరంగా పరుగులు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సిట్యువేషన్ ను కంట్రోల్ చేశారు. అసలు.. వేదిక కూలడానికి గల కారణాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.

సిరిమా అమ్మవారి ఉత్సవం ముందు అక్కడ భారీగా వర్షం కురిసింది. వానల వల్ల వేదిక కూలిందా.. మరేదైన కారణం ఉందా?.. అన్న కోణంలో అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. ముఖ్యంగా.. పూజారీ వెంకట రావు సిరిమాను అధిరోహించాడు. ప్రస్తుతం..  చదరగుడి నుంచి విజయ నగరం కోట వరకు సిరిమాను ఊరేగించనున్నారు.

గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతి రాజు సిరిమాను అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాడు.   మరోవైపు ప్రతి ఏడాదిలాగానే ఈసారి కూడా బొత్స సత్యనారాయణ డీసీసీబీ భవనం నుంచి ప్రత్యేకంగా సిరిమా అమ్మవారిని తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు.  సిరిమాపైడి తల్లి అమ్మవారి ఉత్సవానికి ప్రభుత్వం అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రజలకు ఇబ్బందుతు తలెత్తకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేసింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SirimanotsavamPaidithalli ammavari sirimanotsavamvizianagarampydithalli ammavari utsavamsiri manothsavam

