Srikakulam: ప్రైవేట్ వ్యక్తి కట్టిన కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయం.. తొక్కిసలాటకు అసలు కారణం ఇదే..!

Kashibugga Stampede Incident Nine People Died: శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తొక్కిసలాట జరిగిన కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయం ప్రభుత్వ నిర్వహణలో లేదు. ఈ ప్రైవేట్ ఆలయం దేవాదాయ శాఖ ఆధీనంలో లేదు. హరిముకుంద్ పండా అనే ఒక వ్యక్తి తనకు చెందిన 12 ఎకరాల సొంత భూమిలో తన సొంత నిధులతో నిర్మించిన ఒక ప్రైవేటు దేవాలయం. ఈ ఆలయ సామర్థ్యం 2 వేల నుంచి 3 వేల మంది వరకు మాత్రమే ఉంది.
ఈరోజు ఏకాదశి కావడంతో ఒక్కసారిగా 25 వేల మంది వరకు రావడం జరిగింది. అందుకు తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు చేయడం కానీ.. ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇవ్వడం కానీ సదరు వ్యక్తి చేయలేదు. జరిగిన దుర్ఘటనకు ఇదే కారణం. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు మంత్రులు, అధికారులు సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రులకు తరలించి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఇక ఈ ఘటనపై ఆలయ నిర్వాహకుడు హరిముకుంద్పండా స్పందించాడు. సాధారణంగా ఆలయానికి 2 వేల మంది వరకు భక్తులు వస్తుంటారని.. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని ఊహించలేదని తెలిపాడు. భక్తులకు ప్రసాద వితరణ చేసి పంపిస్తానని.. ఇలా జరుగుతుందని ఊహించలేదన్నాడు. ఇంత మంది భక్తులు వస్తారని తెలియక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వలేదన్నాడు. ఆలయంలోనే హరిముకుంద్ పండాతో కలెక్టర్, ఎస్పీ మాట్లాడారు. అనంతరం బాధితులు చికిత్స పొందుతున్న ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఆలయ పరిసరాలను పోలీసులు తమ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఆలయ ఆవరణలోనే హరిముకుంద్పండా కూడా ఉన్నాడు.
తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతిచెందిన వారిలో ఏచూరి చిన్నమ్మ (50) – టెక్కలి, రాపాక విజయ (48) – టెక్కలి, ముర్రుపెంట నీలమ్మ (60) – వజ్రపుకొత్తూరు, దువ్వు రాజేశ్వరి (60) – మందస, చిన్ని యశోదమ్మ (56) – నందిగాం ఉన్నారు. మిగిలిన వారి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. సాయంత్రం 5గంటలలోపు మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం నిర్వహించి కుటుంబ సభ్యులకు అందజేయనున్నారు. కాశీబుగ్గ దుర్ఘటనకు సంబంధించి కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు (కంట్రోల్ రూం నంబర్ 08942 240557) ఏర్పాటు చేశారు.
