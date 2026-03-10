Kadiri Lakshmi Narasimha Swamy: కదిరి ఉత్సవాల్లో అపశృతి.. రథం చక్రాల కిందపడ్డ భక్తులు.. పలువురికి తీవ్రగాయాలు..

Stampede in Kadiri Lakshmi Narasimha Swamy Brahmotsavam: సత్యసాయి జిల్లాలో కదిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మెత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి.ఈ క్రమంలో స్వామివారి రథంను లాగేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా భక్తులు తరలి వచ్చారు. దీంతో కదిరి ఆలయ మార్గంలో భారీగా భక్తులు క్యూలు కట్టారు. మరోవైపు బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రథంపై స్వామి వారి ఉత్సవ విగ్రహాలను ఊరేగిస్తారు. దీన్ని లాగేందుకు చాలామంది భక్తులు పోటీపడ్డారు.
ఈ ఘటనలో ఒక వ్యక్తి రథం కింద పడ్డాడు. అతడ్ని లాగేందుకు మరికొంత మంది భక్తులు ప్రయత్నించారు. దీంతో తోపులాట జరగడంతో వారు కూడా రథం చక్రాల కింద పడ్డారు. దీంతో పలు చోట్ల వారికి తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి. ఒక్కసారిగా అక్కడ టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. వెంటనే అక్కడున్న వారు అప్రమత్తమై గాయపడ్డవారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
స్థానికంగా దీనిపై తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. దీనిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. మరోవైపు కదిరి ఉత్సవాళ్ల ఏపీ నుంచి మాత్రమే కాకుండా పక్క రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలు కూడా భారీగా తరలి వస్తారు. ముఖ్యంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో చాలా చోట్ల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయాలు ఉన్నా.. ఈ కదిరి (ఖాద్రి)లో స్వామివారు ఉగ్రరూపంతో ఇక్కడ వెలసి ఉన్నారు.
ప్రతి ఏటా మార్చిలో జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కాకుండా నాలుగు రాష్ట్రాలు తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు,మహారాష్ట్రల నుంచి అధికంగా భక్తులు వస్తారు. దీనిలో భాగంగా.. 14వ రోజు బ్రహ్మరథోత్సవం (తేరు) అంటారు. ఆ రోజున భక్తులు లక్షలాదిగా తరలివస్తారు. ఇసుక వేస్తే రాలదన్నంత భక్తులు ఉంటారు.
బ్రహ్మరథోత్సవం రోజున స్వామి వారి రథంపై దవనం, మిరియాలు, కుంకుమలు చల్లి భక్తులు తమమనసులోని కోరికల్ని స్వామివారితో చెప్పుకుంటారు. రథంను లాగే తాడులను కూడా ప్రత్యేకంగా కొన్ని వంశాల వారు మాత్రమే తయారు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది.
