Standup Comedian Anudeep Arrest: టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలతో పాటు ఏపీ రాజకీయ నాయకులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికాల ఇప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యాడు. ఏప్రిల్ 14 నాడు ఏపీ పోలీసులు అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఇటీవలే యూట్యూబ్లో విడుదలైన 'టాలీవుడ్ రోస్ట్ షో' ద్వారా స్టాండప్ కమెడీయన్ అనుదీప్ కటికాల అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ చేసినట్లు ఫ్యాన్స్ ఆరోపిస్తున్నారు.
ఆ వీడియోలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సహా హీరో రామ్ చరణ్, కొణిదెల నిహారిక, నందమూరి బాలకృష్ణ వంటి సెలబ్రిటీలపై వ్యక్తిగతంగా అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ చేయడం ఇప్పుడు తీవ్ర వివాదానికి దారి తీసింది. జనసేన అభిమానులు, మెగా ఫ్యాన్స్ ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సదరు స్టాండప్ కమెడియన్ పరారీలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో అతడు ఉత్తరప్రదేశ్లో తలదాచుకున్నాడని సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు.. వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని.. సోమవారం ప్రయాగ్ రాజ్లో అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కామెడీ, వినోదం పేరుతో సమాజంలోని కొందరు సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాలపై కామెంట్స్ చేయడం.. వారి వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి అసభ్యంగా ప్రస్తావించడం వంటి ఆరోపణల నేపథ్యంలో అనుదీప్ కటికాలను అరెస్టు చేశారు ఏపీ పోలీసులు. భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ పేరుతో పలువురు ప్రముఖుల ప్రతిష్టకు భంగం కలిగేలా వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడితే చట్టపరమైన పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయనే దానికి ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపితమైంది.
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం..స్టాండప్ కమెడియన్ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, నిహారిక విడాకుల వ్యవహారాన్ని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం సహా నందమూరి బాలకృష్ణ, నారా లోకేష్లను వెటకారంగా కించపరిచేలా అనుదీప్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తేలింది. ఈ వీడియో పట్ల ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తమ అభిమానులు నిరసనలు తెలపడం సహా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
దీంతో దిగొచ్చిన అనుదీప్.. ఓ వీడియో ద్వారా క్షమాపణలు చెప్పాడు. అయితే అంతటితో ఆగని మెగా, నందమూరి అభిమానులు అతడ్ని అరెస్టు చేయాల్సిందేనని పట్టుబట్టారు. ఆ వెంటనే కమెడియన్ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఫ్యాన్స్ కు బయపడి తన మొబైల్ను స్విచ్ ఆఫ్ కూడా చేసుకున్నాడు. పరారైన అనుదీప్ తనను క్షమించండి అంటూ ఓ వీడియో ద్వారా వేడుకున్నాడు. అయితే అప్పటికే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు.. అతడు ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఓ పార్కులో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దీంతో అనుదీప్ను కాకినాడ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
